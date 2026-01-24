レインボータウンFMで放送中【しゅらもん+N】パーソナリティ3名揃ってのラストイベント！ チケット発売開始
ロングランプランニング株式会社
修羅王丸
鵜飼主水
萩原成哉
＜1部＞12:00開場／12:30開演
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
株式会社和奏AGENCY主催、『【しゅらもん+N】の旅 vol.3』が2026年3月14日 (土)に高円寺 Studio K (2F)（東京都杉並区高円寺南4-39-17）にて開催されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて1月24日(土)22:00より発売開始です。
【しゅらもん+N】公式X
https://x.com/shuramon2024
ラジオブースから飛び出した【しゅらもん+N】パーソナリティ3名揃うラストイベント開催！
ラジオ1年の振り返りとともに、3名でのラストイベントを体験しにいらしてください！！
＊パーソナリティ3名が揃うのはイベント翌週の3月21日(土)13:00～のレインボータウンFM「Samedi Lips【しゅらもん+N】」がラスト！
公演概要
『【しゅらもん+N】の旅 vol.3』
公演日：2026年3月14日 (土)
会場：高円寺 Studio K (2F)（東京都杉並区高円寺南4-39-17）
■出演者
■公演スケジュール
3月14日(土)
＜2部＞17:00開場／17:30開演
■チケット料金
全席自由：5,000円
（整理番号順入場・税込）
https://service.confetti-web.com