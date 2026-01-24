レインボータウンFMで放送中【しゅらもん+N】パーソナリティ3名揃ってのラストイベント！　チケット発売開始

株式会社和奏AGENCY主催、『【しゅらもん+N】の旅 vol.3』が2026年3月14日 (土)に高円寺 Studio K (2F)（東京都杉並区高円寺南4-39-17）にて開催されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて1月24日(土)22:00より発売開始です。




カンフェティでチケット発売 :
http://confetti-web.com/@/shuramonN-tabi3

【しゅらもん+N】公式X


https://x.com/shuramon2024



ラジオブースから飛び出した【しゅらもん+N】パーソナリティ3名揃うラストイベント開催！


ラジオ1年の振り返りとともに、3名でのラストイベントを体験しにいらしてください！！


＊パーソナリティ3名が揃うのはイベント翌週の3月21日(土)13:00～のレインボータウンFM「Samedi Lips【しゅらもん+N】」がラスト！




修羅王丸

鵜飼主水

萩原成哉

公演概要

『【しゅらもん+N】の旅 vol.3』


公演日：2026年3月14日 (土)


会場：高円寺 Studio K (2F)（東京都杉並区高円寺南4-39-17）



■出演者


修羅王丸


鵜飼主水


萩原成哉



■公演スケジュール


3月14日(土)


＜1部＞12:00開場／12:30開演
＜2部＞17:00開場／17:30開演



■チケット料金


全席自由：5,000円


（整理番号順入場・税込）



