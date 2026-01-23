【aim札幌店】1月限定お得なブライダル・ソロキャンペーン, フェア情報！
有限会社三景スタジオ・1月キャンペーン (フォトウェディング)
・11月土日祝限定フェア (フォトウェディング)
・11月キャンペーン(ソロウェディング)
1,4月以降撮影の方限定！ロケスタフリープラン15％OFF
2,着数無制限 福袋プラン！
１.プレミアレタッチ ２.,アルバム配送料 ３.,土日祝日料 ４.ドレスインナーの4点が無料&アルバムクラスフリー
1,4月以降の撮影の方限定！選べる3大特典(対象プラン有り)
・ギフトブック2冊
・和装色掛下
・トレンド衣装1着無料(お嫁様)
北海道の大自然と、aimならではのファッション＆ビューティーの世界観を楽しめるプランとなっております。
・お年玉キャンペーンプラン\19,800～
・アルバム限定プランでトレンド衣装1着無料！（対象プランあり）
