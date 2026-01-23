【aim札幌店】1月限定お得なブライダル・ソロキャンペーン, フェア情報！

写真拡大 (全6枚)

有限会社三景スタジオ
・1月キャンペーン　(フォトウェディング)









1,4月以降撮影の方限定！ロケスタフリープラン15％OFF


2,着数無制限　福袋プラン！


１.プレミアレタッチ　２.,アルバム配送料　３.,土日祝日料　４.ドレスインナーの4点が無料&アルバムクラスフリー




・11月土日祝限定フェア　(フォトウェディング)









1,4月以降の撮影の方限定！選べる3大特典(対象プラン有り)


　・ギフトブック2冊


　・和装色掛下


　・トレンド衣装1着無料(お嫁様)




北海道の大自然と、aimならではのファッション＆ビューティーの世界観を楽しめるプランとなっております。




・11月キャンペーン(ソロウェディング)









・お年玉キャンペーンプラン\19,800～


・アルバム限定プランでトレンド衣装1着無料！（対象プランあり）




カウンセリング参加方法


事前予約制になります。


下記HPのご予約フォームよりご予約いただけます。［24時間受付中］



creative photo studio aim札幌店


〒060-0808 北海道札幌市北区北８条西３丁目32－8・3 スクエア北ビル 1F


ご予約はこちら→https://x.gd/ggxld