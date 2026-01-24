NuSoundが音楽の再生数などに応じて収益を得られる「インセンティブ機能」をリリース！

ニューサウンド株式会社

ニューサウンド株式会社（本社：東京都渋谷区）は、アーティストが音楽を販売・配信でき、ファンクラブ機能による収益化もできる音楽プラットフォーム「NuSound」（カタカナ表記：ニューサウンド）において、インセンティブ機能をリリースしたことをお知らせいたします。

インセンティブ機能とは？

NuSoundのインセンティブ機能は、NuSound上に公開した音楽の再生数など、コンテンツの利用実績に応じてアーティストが収益を得ることができるという新しい収益化機能です。

NuSoundには既にダウンロード販売やサブスク機能が備わっているため、

- 新譜はダウンロード販売やファン限定に配信- 旧譜は無料公開をしてインセンティブを得る

といった使い分けなどが、本機能のリリースによってできるようになりました。

また他のサブスクサービスなどの配信に合わせて、NuSoundでも誰にでも無料でフル視聴できるように配信し、収益を得るといったことが可能となりました。

インセンティブの利用条件

インセンティブ機能はその特性から、利用のために一定の条件および審査を設けております。

詳しくはNuSoundでアカウント開設後にご確認をいただくことができます。

インセンティブの対象楽曲

インセンティブはNuSoundに無料公開した楽曲が対象となります。

ダウンロード販売やサブスク限定公開、およびブログコンテンツは対象外となりますので予めご了承ください。

NuSoundとは？

NuSoundは、基本料金無料でご利用いただける音楽投稿サービスです。

音楽作品の投稿数に上限はなく、誰でも無料で始めることができます。

アーティストは自身の楽曲をシェアするだけでなく、ダウンロード販売や月額制の支援機能を利用して収益を得ることができます。

さらに支援者向けにブログや音源を公開するなど、ファン限定コンテンツを公開することも可能。

SNSのように音楽好き同士でコミュニティ活動をしたり、音楽活動を続けるためにマネタイズをしたり...。

NuSoundは様々なアーティストのニーズに応えることができる新しい音楽プラットフォームです。

NuSoundについて

サービスサイト: https://nusound.app

Xアカウント: https://x.com/NuSoundOfficial

運営会社

会社名: ニューサウンド株式会社

英語表記: NuSound Inc.

設立: 2024年10月11日

代表取締役: 白木 秀幸

企業サイト: https://nusound.co.jp