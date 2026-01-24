「Apollo Bay・5周年ライブ」舞台挨拶付き特別上映会 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン「Apollo Bay・5周年ライブ」の模様を映画館で特別上映！株元英彰、月音こな、堀内まり菜による舞台挨拶も実施！



2025年11月に開催された「Apollo Bay・5周年ライブ」の映像作品化を記念し、2026年2月27日（金）にユナイテッド・シネマ豊洲（東京都）にて、「Apollo Bay・5周年ライブ」舞台挨拶付き特別上映会を開催することが決定した。

2020年4月に設立されたマネジメントオフィスApollo Bayは、設立5周年を記念し、2025年11月に一日限りのライブイベント「Apollo Bay・5周年ライブ」を開催。ライブ開催時に所属していた全アーティスト（青山なぎさ、荒井瑠里、石川翔、内田将綺、株元英彰、鈴原希実、伊達さゆり、月音こな、後本萌葉、堀内まり菜）が集結し、各アーティストによるライブパフォーマンスに加え、この日限りの特別ユニットによるパフォーマンスや、出演アーティスト全員が参加するバラエティコーナーなど、貴重なステージが披露された。

特別上映会では、「Apollo Bay・5周年ライブ」の模様を映画館の大スクリーンで上映するほか、株元英彰、月音こな、堀内まり菜による舞台挨拶も実施。

Apollo Bay 5周年の軌跡と熱量を体感できる、ファン必見の一日をぜひお見逃しなく！

Apollo Bay（アポロベイ） 公式サイト https://apollobay.jp/

Apollo Bayテーマソング「SAIL OF HOPE」 YouTube

https://youtu.be/-BVYNpzoYfA?si=fvVT7z5TA0Rrl1Tc

【実施概要】

＜タイトル＞

「Apollo Bay・5周年ライブ」舞台挨拶付き特別上映会

＜日時＞

2026年2月27日（金）14:30開始（ライブ映像上映後、舞台挨拶となります。）

2026年2月27日（金）18:30開始（舞台挨拶後、ライブ映像上映となります。）

※ライブ本編を上映いたします。受注販売商品の「Apollo Bay・5周年ライブ」スペシャルMカードの特典映像に関しては上映いたしません。

＜会場＞

ユナイテッド・シネマ豊洲（東京都江東区豊洲2丁目4番9号三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲3F）

＜登壇者＞

株元英彰、月音こな、堀内まり菜

※登壇者は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜料金＞

4,500円（税込／全席指定）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

＜チケットスケジュール／お申込み＞

【Apollo Bay Cruiser会員先行（抽選）】

2026年1月25日（日）12:00 ～ 2月4日（水）23:59

◎Apollo Bay Cruiser：https://apollobaycruiser.jp/news/detail/516

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。（同行者非会員可）

【プレオーダー（抽選）】

2026年2月8日（日）12:00 ～ 2月15日（日）23:59

◎イープラス：https://eplus.jp/apollobay-5thlive/lv/

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売（先着）】

2026年2月21日（土）18:00 ～ 2月26日（木）12:00

◎イープラス：https://eplus.jp/apollobay-5thlive/lv/

◎全国のファミリーマート店舗

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎イープラス：050-3185-6760（10:00～18:00 オペレーター対応）

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

「Apollo Bay・5周年ライブ」舞台挨拶付き特別上映会

情報サイト https://liveviewing.jp/apollobay-5thlive/

主催・配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

【注意事項】

※天候やその他主催者等の判断により、舞台挨拶の開催中止や、登壇者・イベント等の内容が予告なく変更になる場合がございます。その場合も、交通費や宿泊費等の補償はいたしません。また、ライブ映像の上映が行われる場合はチケットの変更や払い戻しもできませんので、予めご了承ください。

※映画館に記録や取材等の撮影が入る場合がございます。その際、お客様が映り込む可能性もございますので、あらかじめご了承ください。お客様の当催事における個人情報（肖像権）については、このイベントにご入場されたことにより、ご同意いただけたものとさせていただきます。

※スクリーン内では、カメラや携帯などのいかなる機器においても録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※登壇者等へのプレゼントや手紙、差し入れなどはお受け取りできません。

※運営の都合により、スクリーン内への入退場、お手洗いのご利用を制限させていただく場合がございます。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映および舞台挨拶を中断させていただく場合がございます。

※映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

※購入された座席でのご鑑賞をお願いいたします。

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、映画館へご連絡をお願いいたします。

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※応援グッズ（サイリウム、タオル等）をご使用の際は、周りのお客様のご迷惑とならないよう、十分にご配慮をお願いいたします。

（他のお客様の鑑賞の妨げになるグッズのご使用は禁止といたします。）

※過度な大声や、周囲のお客様のご迷惑となるような行為はお控えください。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。

※映画館にご来場予定の方は、【注意事項】をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。