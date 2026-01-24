【やっぱりステーキ × 舞台『COROLLA』】1月29日より都内3店舗で限定コラボ開催！オリジナル特典配布やサイン入りポスターが当たるSNSキャンペーンも実施

株式会社ディーズプランニングやっぱりステーキ×舞台『COROLLA』 コラボ

「やっぱりステーキ」を運営する株式会社ディーズプランニング（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：義元大蔵）は、2026年1月29日（木）より開幕する舞台『COROLLA』Produced by KRISTの公演を記念し、都内3店舗（吉祥寺店・芝大門店・蒲田店）にて期間限定のコラボレーションイベントを開催いたします。

本コラボレーションでは、対象メニューのご注文でここでしか手に入らない「オリジナルコースター」や「限定ブロマイド」をプレゼントするほか、出演者のサイン入りポスターが当たるX（旧Twitter）キャンペーンを同時開催いたします。舞台の余韻とともに、富士山の溶岩石で焼き上げる熱々のステーキをお楽しみいただける、ファン必見のイベントです。

■武器は「表現」、源は「肉」。舞台『COROLLA』の開幕を祝し、やっぱりステーキが五感を刺激する至極のパワーを注入！

【コラボレーションの背景：戦う表現者の「元気の源」でありたい】

舞台『COROLLA』は、若手クリエイターたちが「表現を武器に」を掲げて、自らの限界や葛藤と戦いながら物語を紡ぎ出す、オリジナルステージです。そのひたむきな熱量に共鳴し、やっぱりステーキは「食」を通じて彼らの戦いを応援いたします。

舞台の上で命を燃やす表現者たちにとって、最高のパフォーマンスを引き出すのは心身の「活力」に他なりません。富士山の溶岩石で焼き上げる「やっぱりステーキ」は、まさにその活力の象徴です。

本コラボレーションは、観客の皆様にも舞台の感動をそのままに、ステーキからみなぎるエネルギーを

体感していただきたいという想いから誕生しました。舞台『COROLLA』での“武器”が「声やダンス」であるならば、皆様の日常を支える武器は「良質な肉のエネルギー」であってほしい。舞台の熱い余韻とともに、明日を生き抜くパワーを提供いたします。

■コラボレーション概要

1.対象の「やっぱりステーキ（ガロニー付き）」をご注文いただいたお客様に、舞台『COROLLA』の

キャラクタービジュアル等を使用した限定アイテムをその場でプレゼントいたします。

やっぱりステーキ ガロニー付き

※ガロニーは写真と異なる場合がございます

やっぱりステーキ 100g ご注文 特典：キャラクターオリジナルコースター（全7種・ランダムで1枚）

やっぱりステーキ 150g ご注文 特典：メインビジュアル使用ブロマイド（全7種・ランダムで1枚）

やっぱりステーキ 200g ご注文 特典：コースター ＆ ブロマイド（各1枚・ランダム配布）

コラボ限定 コースター（全７種）コラボ限定 ブロマイド（全７種）

※ノベルティなくなり次第、終了となります

2.SNS連動企画：X（旧Twitter）

条件クリアで、出演者のサインが入った「非売品公演ポスター」を抽選で7名様にプレゼントいたします。

応募方法：

１. やっぱりステーキ公式X（@yapparisteak）と 舞台『COROLLA』公式X（@COROLLA_STAGE）をフォロー

２. 指定のハッシュタグ「 #やっぱりCOROLLA 」をつけて、やっぱりステーキの写真と舞台の感想を投稿

賞品： 非売品 サイン入りポスター（抽選で7名様）

舞台『COROLLA』ポスター

やっぱりステーキ公式X：https://x.com/yapparisteak

舞台COROLLA 公式X：https://x.com/COROLLA_STAGE

■開催期間・店舗

開催期間：

2026年1月29日（木）～2026年2月8日（日）

※ノベルティなくなり次第、終了となります

※事前の予告なしに期間・内容が変更となる場合がございます

実施店舗：

やっぱりステーキ 吉祥寺店 （東京都武蔵野市吉祥寺南町1-9-6 R.MATUBARA 1F）

【営業時間】11:00～22:00(L.O/21:30)

やっぱりステーキ 芝大門店 （東京都港区芝大門2丁目1-18 GSハイム芝大門）

【営業時間】11:00～21:30(L.O/21:00)

やっぱりステーキ 蒲田店 （東京都大田区蒲田4丁目21-15 コンフォリア蒲田 1F）

【営業時間】11:00～22:00(L.O/21:30)

■舞台『COROLLA』について

俳優の川原一馬・塩田康平による株式会社KRISTのオリジナル舞台作品『COROLLA』Produced by KRIST が、 東京・CBGKシブゲキ!!（渋谷区）にて 2026年1月29日より上演されます。

本作は、KRISTとして初の舞台作品であり、KRISTの川原一馬が出演、そして同じくKRISTの塩田康平が脚本・演出・出演を兼ねて挑む舞台です。

本作には、川原一馬、塩田康平のほかに、若手人気キャストの滝澤諒をはじめ、高橋駿一、大山真志、

鍵本輝(Lead)、井澤勇貴らが出演いたします。

【STORY】

均衡が崩れた世界。

表現の自由を奪われた世界。

国家による監視、言論統制。

在る男の反逆により７人の想いが交錯する。

これは表現を武器に自由を取り戻す物語。

【開催日程・会場】

2026年1月29日（木）～2月8日（日）

CBGKシブゲキ!!（東京・渋谷区）

公式HP：https://corollastage.com/

■株式会社ディーズプランニングについて

「やっぱりステーキ」を中心に、全国で飲食店経営・フランチャイズ事業を展開しています。創業以来、「お値打ち価格で、分厚いステーキを」をモットーに、良質な素材選びと調理法にこだわり続けてきました。

特に大切にしているのは、店内で肉職人が一つひとつ手作業で肉を捌く『手仕事品質』です。

看板メニューの「やっぱりステーキ」に使用するミスジは、一頭から約5kgしか取れない希少部位。

機械加工に頼らず、繊細な筋の入り方を見極めながら丁寧に“手捌き”で処理することで、肉厚でありながら驚くほど柔らかい食感と、部位本来の旨みを最大限に引き出しています。

「表現」を武器に舞台に立つように、私たちは「職人の技」を武器に、お客様へ活力みなぎるステーキをお届けしてまいります。

会社名： 株式会社ディーズプランニング

代表者： 代表取締役 義元 大蔵

本社所在地： 沖縄県那覇市

URL： https://yapparisteak.jp/