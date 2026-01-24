ERPC、フランクフルトの Solana アプリ向けプレミアムベアメタルサーバー完売

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、フランクフルト（FRA）リージョンにおいて提供してきた Solana アプリケーション向けプレミアムベアメタルサーバーの一部ラインナップが完売したことをお知らせします。

今回完売した対象は、Ryzen 5 9600X 構成および Ryzen 9 7950X 構成です。両構成は、フランクフルトにおいて Solana ステークが最も集積するデータセンターと同一ネットワーク内に配置され、観測・送信・処理が外部経路に依存せず完結する条件の下で提供されてきました。本完売により、当該構成は同一条件での在庫追加が困難なデッドストック状態となり、今後は空き待ち（ウェイトリスト）でのご案内となります。

なお、最上位構成である Ryzen 9 9950X 構成については、現在も残り在庫がわずかに存在します。2026 年 1 月中はオープンセール価格が適用されます。

完売したプレミアムラインナップ

フランクフルトリージョンの Solana アプリ向けプレミアムベアメタルにおいて、Ryzen 5 9600X 構成および Ryzen 9 7950X 構成が完売しました。これらは市場からの追加調達が難しいデッドストックに該当し、直近での再供給は見込めないため、今後はウェイトリストによるご案内となります。最高パフォーマンスを担う Ryzen 9 9950X 構成は在庫が残り僅かであり、2026年1月中はオープンセール価格が適用されます。

なぜこのプレミアムベアメタルは最速を狙えるのか

Solana アプリケーションの実運用において、結果の再現性と速度は単一の要因で決まるものではありません。トランザクション送信、ブロック検知、Shreds の受信、状態更新が連続して成立する過程では、通信条件、処理条件、負荷が集中する地点への近接、そして経路の安定性が同時に満たされる必要があります。ERPC のフランクフルト向けプレミアムベアメタルは、これらの条件が重なる地点に計算資源を配置する設計を採っています。

高クロック CPU による単位時間あたりの処理余力、ネットワーク内での遅延分布の安定、外部インターネットを経由しない経路設計が組み合わさることで、ピーク時においても検知から実行までの流れが崩れにくい状態が維持されます。個別の数値を強調するのではなく、条件が同時成立する構造が速度を支えています。

世界最大の Solana バリデータ集積リージョンとしてのフランクフルト

フランクフルトは、Solana ネットワークにおいて世界最大規模のバリデータ集積が進むリージョンとして機能しています。長期にわたり金融用途で相互接続が成熟してきた地域特性により、低遅延かつ経路の揺らぎが抑制されたネットワーク環境が形成されています。結果として、主要バリデータとの距離が短く、観測と追従の確率が高い状態が常時成立します。

この集積は一時的な流行によるものではなく、運用実績と接続品質が評価され続けた結果として積み上がっています。アプリケーション実行環境をこの集積点に置くこと自体が、実行結果の安定性に直結します。

リージョン内でも最大ステークが集積するデータセンターと同一ネットワーク配置

ERPC が提供するフランクフルトのプレミアムベアメタルは、リージョン内でも特にステーク集積が進むデータセンターを厳選しています。アプリケーション実行環境を同一ネットワーク内に配置することで、経路の分岐や外部網の影響を受けにくい状態が維持されます。

同一ネットワーク内で完結する構成は、瞬間的な混雑や外乱が生じた局面においても、遅延のばらつきを抑える効果を持ちます。この配置条件が、処理速度の平均値よりも分布の安定に寄与します。

Solana の実行モデルにおいて有利になる理由

Solana は短い周期でリーダーが切り替わり、検知と追従の速さが結果に影響します。この実行モデルでは、計算性能、通信距離、経路の一貫性が同時に機能することが重要です。フランクフルトのプレミアムベアメタルは、主要バリデータ集積点に近接し、同一ネットワーク内で処理が進むため、ブロック生成や Shreds 流通のタイミングに対する追従性が高まります。

結果として、アプリケーションの挙動が特定の瞬間に偏らず、継続的な実行条件が維持されます。この構造が実運用での有利さを支えています。

なぜこのラインは完売を繰り返すのか

供給が拡大しにくい背景には、ラック容量、電力供給、回線品質、設備更新、運用成熟度が時間をかけて積み上がる特性があります。高品質な環境は短期間で増設できるものではなく、運用実績の蓄積と同時に需要が集中します。

この時間軸の制約により、条件が整った構成に対して需要が集中しやすく、結果として完売が繰り返される構造が形成されています。

デッドストック化とウェイトリスト

Ryzen 5 9600X 構成および Ryzen 9 7950X 構成は、いずれもデッドストックとして扱われます。市場環境と調達条件の制約から、同一仕様での追加在庫は困難です。そのため、今後のご案内はウェイトリストを通じて行われます。空きが発生した場合は、登録順に連絡されます。

9950X 構成が残りわずかである意味

Ryzen 9 9950X 構成は、現行ラインナップの中で最も高い処理余力を提供します。高性能構成は調達条件と設置環境の両面で制約が大きく、供給量が限定されます。2026年1月中はオープンセール価格が適用されるため、在庫の消化が進みやすい状況です。希少化は事実と構造に基づくものであり、数量が限られています。

在庫状況とお問い合わせ

最新の在庫状況およびウェイトリスト登録については、Validators DAO 公式 Discord にて受け付けています。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC の公式情報は以下のサイトでご確認いただけます。

ERPC 公式 Website: https://erpc.global/ja

ご利用者の皆様には、日頃より ERPC をご利用いただき、心より御礼申し上げます。