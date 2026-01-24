ベルギー老舗ブランド「デジレー」が贈る、2026年バレンタインコレクション
バレンタイン・ホワイトデーを通して、女性が心から楽しめるよう願いを込めたパッケージデザイン。シンボルのウサギにはマダム・デジレーの伝統的なレシピがどの時代でも飛躍し、受け継がれ続けてほしいという願いが込められています。
デジレー「ショコラ＆トリュフ ２０個入」
デジレー「ショコラ ４個入」
デジレー「ショコラ ６個入」
デジレー「ショコラ＆トリュフ ６個入」
デジレー「ショコラ ８個入」
デジレー「ショコラ＆トリュフ ８個入」
バレンタインシーズンに向け、デジレー全9種の新作コレクションをご紹介いたします。
デジレー
ミラン
メルティ・シナモン
ベリー・ヨーグルト
ボストン
クール・エクリ
フラワーフル
ラパン・ブラン
スノーフレーク
ウサギのテーマパークを舞台にした愛らしいパッケージに包まれた、9種の新作チョコレート。見て楽しく、選んでときめき、味わって満たされる。特別なバレンタインのひとときを彩ります。
大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもふさわしい、デジレーならではのコレクションをぜひお楽しみください。
※画像は全てイメージです。
※数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。
※在庫状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。
企業情報
株式会社Daska&Desiree
https://www.daskajapan.com/index.php
ネット販売
楽天市場
https://www.rakuten.co.jp/daskajapan/
ヤフーショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/daskajapan/
Amazon
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC&ref=bl_dp_s_web_0(https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC&ref=bl_dp_s_web_0)
イベント日程
https://www.daskajapan.com/shop.php