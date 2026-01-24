ベルギー老舗ブランド「デジレー」が贈る、2026年バレンタインコレクション

写真拡大 (全15枚)

株式会社Daska&Desiree

バレンタイン・ホワイトデーを通して、女性が心から楽しめるよう願いを込めたパッケージデザイン。シンボルのウサギにはマダム・デジレーの伝統的なレシピがどの時代でも飛躍し、受け継がれ続けてほしいという願いが込められています。



デジレー「ショコラ＆トリュフ ２０個入」



デジレー「ショコラ ４個入」

デジレー「ショコラ ６個入」

デジレー「ショコラ＆トリュフ ６個入」


デジレー「ショコラ ８個入」

デジレー「ショコラ＆トリュフ ８個入」



バレンタインシーズンに向け、デジレー全9種の新作コレクションをご紹介いたします。



デジレー

ミラン

メルティ・シナモン


ベリー・ヨーグルト

ボストン

クール・エクリ


フラワーフル

ラパン・ブラン

スノーフレーク


ウサギのテーマパークを舞台にした愛らしいパッケージに包まれた、9種の新作チョコレート。見て楽しく、選んでときめき、味わって満たされる。特別なバレンタインのひとときを彩ります。
大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもふさわしい、デジレーならではのコレクションをぜひお楽しみください。


※画像は全てイメージです。


※数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。
※在庫状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。




企業情報


株式会社Daska&Desiree


https://www.daskajapan.com/index.php



ネット販売


楽天市場


https://www.rakuten.co.jp/daskajapan/


ヤフーショッピング


https://store.shopping.yahoo.co.jp/daskajapan/


Amazon


https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC&ref=bl_dp_s_web_0(https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC&ref=bl_dp_s_web_0)



イベント日程


https://www.daskajapan.com/shop.php