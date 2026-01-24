ベルギー老舗ブランド「デジレー」が贈る、2026年バレンタインコレクション

株式会社Daska&Desiree

バレンタイン・ホワイトデーを通して、女性が心から楽しめるよう願いを込めたパッケージデザイン。シンボルのウサギにはマダム・デジレーの伝統的なレシピがどの時代でも飛躍し、受け継がれ続けてほしいという願いが込められています。

デジレー「ショコラ＆トリュフ ２０個入」

デジレー「ショコラ ４個入」デジレー「ショコラ ６個入」デジレー「ショコラ＆トリュフ ６個入」

デジレー「ショコラ ８個入」デジレー「ショコラ＆トリュフ ８個入」

バレンタインシーズンに向け、デジレー全9種の新作コレクションをご紹介いたします。

デジレーミランメルティ・シナモンベリー・ヨーグルトボストンクール・エクリフラワーフルラパン・ブランスノーフレーク

ウサギのテーマパークを舞台にした愛らしいパッケージに包まれた、9種の新作チョコレート。見て楽しく、選んでときめき、味わって満たされる。特別なバレンタインのひとときを彩ります。

大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもふさわしい、デジレーならではのコレクションをぜひお楽しみください。

※画像は全てイメージです。

※数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。

※在庫状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。

企業情報

株式会社Daska&Desiree

https://www.daskajapan.com/index.php

ネット販売

楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/daskajapan/

ヤフーショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/daskajapan/

Amazon

https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC&ref=bl_dp_s_web_0(https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%88%E3%83%BC&ref=bl_dp_s_web_0)

イベント日程

https://www.daskajapan.com/shop.php