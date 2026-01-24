【Sansan × Well Body】学生向けキャリアイベントを開催！「大手かベンチャーか」を超えた、後悔しないキャリア選択の本質に迫る

Well Body株式会社― 満足度9.56点を記録した、招待制キャリアイベント ―

Well Body株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：水野 純一）は、2026年1月9日（金）、Sansan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：寺田 親弘）と共同で、学生向けキャリアイベント「第一線の2人が語る、後悔しないキャリア選択」を開催しました。

本イベントでは、Sansan株式会社 人事本部 採用統括部 部長・長氏と、元伊藤忠商事で現在、Well Body株式会社で取締役COOを務める吉村が登壇。

学生が就職活動において抱きやすい「大手企業への安定志向」と「圧倒的な成長環境への渇望」という二項対立に対し、大手・ベンチャー双方の第一線でキャリアを築いてきた2人が、「採用の裏側」も交えながらキャリア選択の本質を語る対談形式で実施されました。

参加学生からは10点満点中9.56点（NPS）という高い満足度を獲得しました。

Sansan × Well Bodyだからこそ実現した、実践的キャリアイベント

本イベントは、Sansan株式会社とWell Body株式会社の協力によって実現しました。

Sansanが持つ「成長環境の設計」や「採用最前線での知見」と、Well Bodyが学生インターン事業を通じて蓄積してきた「学生一人ひとりのキャリア志向への理解」。

両社の強みを掛け合わせることで、単なる企業説明会ではなく、学生が主体的にキャリアを考えるための実践的な場が生まれました。

イベント概要- イベント名：「第一線の2人が語る、後悔しないキャリア選択」- 開催日時：2026年1月9日（金）18:00～19:30- 開催場所：渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー28階- 登壇者：- - Sansan株式会社 人事本部 採用統括部 部長 長 幸次郎- - Well Body株式会社 取締役COO 吉村 直途- 参加者数：47名（招待制）

イベント内容

イベントの中心となったのは、登壇者2名による対談です。

早稲田大学卒業後、14年間にわたりSansanでキャリアを築いてきた長氏と、伊藤忠商事でのキャリアを経て起業の道を選んだ吉村という、対照的なバックグラウンドを持つ2人が登壇しました。

当日は、以下のようなテーマが扱われました。

- Sansan株式会社の事業および組織カルチャーの紹介- 大手企業とベンチャー企業、それぞれの成長環境の特徴- 新卒キャリアにおける意思決定の考え方- 招待制/クローズドな場だからこそ語られた「採用の裏側」- 採用責任者の視点から語られる「選考で重視しているポイント」

特に、「どのような学生と一緒に働きたいか」、「学生時代の経験をどのように評価しているか」といったテーマは、参加学生から高い関心を集めました。

開催の背景

近年、ハイクラス層の学生を中心に「成長環境」を重視する傾向が強まっています。一方で、依然として大手企業志向が根強く、ベンチャー企業や成長企業が持つ学習環境や裁量の大きさについて、十分な情報が学生に届いていないという課題が存在しています。

また、企業側にとっても、従来の就活イベントでは「採用で本当に見ているポイント」や「求める人物像」を率直に伝えることが難しいという課題がありました。

こうした背景から、Sansanが求める人物像とWell Bodyが日頃接している学生インターンの人物像が高いレベルで合致していたことをきっかけに、学生・企業双方のニーズに応えるキャリアイベントとして、本企画の開催に至りました。

参加者の反応

当日は47名の学生が参加。

イベント後に実施したアンケート（回答数：30名）では、満足度9.56点（10点満点）という高い評価を記録しました。

参加学生のコメント（一部抜粋）

- キャリアに対するイメージだけではなく、人生を通じて何が大事なのか。そして、ファーストキャリアの選択として何が重要なのかをお二人の対談を通じてわかりやすく学ぶことができた。現在自分の進路選択について悩んでいる中で、このような機会をいただけて嬉しいです。ありがとうございました。- 他のセミナーでは聞けないような一歩踏み込んだ話を聞け、内定をゴールではなく人生の一部とするような考え方が必要だと感じられたから。- なかなか聞くことができない貴重な体験であったから。とてもフランクで聞きやすく、就活の「きれいごと」ではなく本音を知れたのがよかった。実体験を交えながら、素直さや自然体で話すことの大切さが伝わり、大学一年生の身としてとても有意義な時間だったと感じる。

登壇者コメント

Sansan株式会社 人事本部 採用統括部 部長 長 幸次郎

今回Well Body社とご一緒したのは、インターンやスポーツなど、意思をもって成果に向き合ってきた学生さんと出会いたかったからです。Sansanの熱い想いを持って挑戦を続ける空気を直接感じてもらえる場にしたいと考えました。当日は質問も活発で「何を大切にしたいか」に向き合う姿がとても印象的でした。就活にとらわれすぎず、人生に素直に向き合い、自分で決めたことをやりきってほしいと思います。





Well Body株式会社 取締役COO 吉村 直途

Sansanさんは、とにかく素晴らしい会社だと思っています。同じ商社出身の創業者寺田さんを心から尊敬しています。ここまで大きく成長したなかで、創業者がまだバリバリにいる会社はそうそう多くはなく、とても貴重で、いい意味で厳しい成長環境があると強く思っていました。しかし、ハイクラス学生はどうしても老舗大企業にしか目が向かない。そんな歯がゆさを感じていたところ、こうした素敵な機会を設けることができとても良かったです。Well Bodyのインターンを中心とした、ハイクラスな体育会系かつ、極めて強い成長意欲がある素敵な学生たちに、Sansanさんという素晴らしい会社のことや、ここでしか聞けないあけすけなお話、キャリア、人生観など、クローズドだからこその内容を伝えることができ、今後の就活に向けて良い刺激になったのではないかと思います。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役社長の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役社長：水野 純一

住所：東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナC1003

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

担当：尺長 孝紀

TEL：090-4129-4259

E-mail：kt@office-stretch.com



