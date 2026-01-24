【衆院選2026】与野党10党の党首が集結　ネット党首討論1月24日（土）18時～ニコニコで開催決定～討論テーマは“外交・安全保障”、現役高校生からの質問にも回答～

株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野剛）は、1月27日（火）に公示、2月8日（日）に投開票が行われる第51回衆議院議員総選挙に先立ち、与野党10党の代表が登壇する「ネット党首討論」を、2026年1月24日（土）18時00分より開催します。この模様は、同社が運営するライブ配信サービス「ニコニコ生放送」をはじめ、ニコニコニュース公式YouTubeチャンネル、公式Xで生配信します。









「ネット党首討論」では、「日本の成長戦略」「外交・安全保障政策」をテーマに討論を行います。また、各党の党首が選挙の主な争点について考えや政策を伝えるとともに、ユーザーから寄せられた質問や、討論会の会場に集まった現役高校生からの質問に直接答えます。なお、開催に先立ち、本日よりユーザーから各党党首への質問を募集します。



｜【衆院選2026】ネット党首討論 概要


■開催日時：1月24日（土）18時00分～19時15分


■主催：ニコニコ


■登壇者：高市早苗 自由民主党総裁


野田佳彦　中道改革連合共同代表


藤田文武 日本維新の会共同代表


玉木雄一郎　国民民主党代表


神谷宗幣 参政党代表


田村智子 日本共産党委員長


大石あきこ　れいわ新選組共同代表


百田尚樹 日本保守党代表


福島瑞穂 社会民主党党首


安野たかひろ チームみらい党首


■司会：川邊健太郎　N高グループ 政治部顧問


■進行：馬場典子　　フリーアナウンサー


■生放送URL：　＜ニコニコ生放送＞https://live.nicovideo.jp/watch/lv349679717


＜公式YouTube＞https://www.youtube.com/live/VcF_yHv2BO4


＜公式X＞https://x.com/i/broadcasts/1lPJqvmmgZExb


■質問投稿フォーム： https://form.nicovideo.jp/forms/syuuinsen2026