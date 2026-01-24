【東京 日本橋・中目黒】100万人が訪れる冬の祭典「長崎ランタンフェスティバル」の熱気を東京へ。長崎発祥の「老李」が東京の２店舗で、本場の灯りと味わいで彩る『長崎ちゃんぽん祭』を開催。

日本橋/中目黒 台湾料理 老李ちゃんぽん祭

株式会社老李グループ・ジャパン行列の絶えない老李 中華街本店の長崎ちゃんぽん

台湾料理レストラン 老李グループ・ジャパン（本社：〒850-0905 長崎県長崎市籠町7-14 代表取締役：李 宗賢）は、長崎ちゃんぽん祭を2026年2月6日～23日に開催します。本イベントは、同期間に長崎で開催される冬の一大風物詩「長崎ランタンフェスティバル」と連動し、「東京で長崎の夜を体験する」をテーマに企画いたしました。 店内を幻想的なランタンの灯りで彩り、本場長崎でも愛される「老李のちゃんぽん」を提供。東京にいながら長崎の熱気と美食を五感で味わっていただくことで、地域間の文化交流と新たなコミュニティの形成を目指します。

イベントの詳細

イベントの目玉

台湾料理 老李 東京 日本橋本店【外観】台湾水餃LAOLEE 中目黒店【外観】[表: https://prtimes.jp/data/corp/172589/table/2_1_db6d2ef6f75c57281ad24705a2578c2a.jpg?v=202601240121 ]

元祖生からすみ長崎ちゃんぽん

9時間以上の歳月が生む、鶏ガラ100%の極上白湯スープ

スープは豚骨を使わず、鶏ガラのみを9時間以上じっくりと炊き出し、コラーゲンたっぷりの濃厚な旨みを凝縮させました。 合わせる麺は、「唐あく」の元祖・長崎『新地製麺所』から取り寄せる特注麺。希少な小麦「長崎ちゃん麦」を使用することで、独特の強い風味とコシ、そして「つるつる・モチモチ」とした至福の食感を実現。スープを吸っても伸びにくく、最後の一滴まで美味しさが続く、当店だけの特別なちゃんぽんです。

長崎の行列の絶えない名店 『台湾料理 老李 長崎中華街 総本店』

長崎中華街の元祖を東京へ

長崎中華街で、ひときわ熱気に包まれているのが、私たちが誇る長崎中華街 総本店です。

地元の常連様から観光でお越しの国内のお客様、そして海外からのインバウンドのお客様まで、毎日多くの方々で大盛況。この活気こそが、総本店が愛されている証です。

一度この味に触れたお客様は、「忘れられない美味しさ」として記憶に残り、「長崎に来たら必ずここ」と熱いリピートをしてくださいます。単なる食事ではなく、心に残る体験を提供しているからに他なりません。

列に並ぶお客様の様子

台湾水餃 LAOLEE 中目黒店は、「味へのこだわり」と「お客様への感謝」を大切にし、台湾の「今の味」を追求しています。

両店開催イベントのお知らせ

長崎皿うどん春の『皿うどん祭り』中目黒店 ～3月16日-19日～日本橋店 ～3月23日-27日～

毎年多くの人で賑わう桜並木。お花見の後は、老李（ラオリー）でゆったりと本場の味を楽しみませんか？

『皿うどん祭り』では、揚げたての極細麺の「パリパリ」感と、野菜の旨みが溶け出した濃厚餡の「とろとろ」感がたまらない、当店オリジナルの皿うどんをご用意しました。

桜の時期は大変混み合いますが、当店は事前のご予約が可能です。人混みを避けて、確実にお席で老李の味を堪能する――そんなスマートなお花見プランはいかがでしょうか。

会社概要・店舗情報

【運営企業】

株式会社 老李グループ・ジャパン

「味へのこだわり」と「お客様への感謝」を大切にし、台湾の「今の味」を追求する台湾料理店

HP：https://www.laolee.jp/

店舗アクセス：

【台湾料理 老李 東京 日本橋本店】

住所：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町１丁目１１－５

東京メトロ日比谷線三越前駅より徒歩1分

東京メトロ銀座線、半蔵門線「三越前駅」から徒歩約2分

JR総武本線、JR横須賀線「新日本橋駅」から徒歩約7分

都営浅草線「日本橋駅」から徒歩約6分



【台湾水餃LAOLEE 中目黒店】

住所：〒153-0051 東京都目黒区上目黒１丁目１３－６

東京メトロ日比谷線「中目黒駅」より徒歩2分

営業時間：

【台湾料理 老李 東京 日本橋本店】

月～土：11:30 - 15:00(L.O. 14:30)

17:30 - 23:00(L.O. 22:30)

日・祝日：11:30 - 15:00(L.O. 14:30)

17:30 - 21:00(L.O. 20:30)



【台湾水餃LAOLEE 中目黒店】

月～金：11:30～15:00(L.O. 14:30)

17:00～23:00（L.O. 22:00）

土・日・祝：11:30～15:00(L.O. 14:30)

17:00～21:00（L.O. 20:30）

ご予約・お問い合わせ：

電話番号：03-6416-4693

メール：laoleeg.1963@gmail.com