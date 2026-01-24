すとぷり・騎士Xら赤色担当メンバーが集結し「俺が1番“赤色だ”選手権」開幕！『STPRに夢中！』第3回は本日1月24日(土)夜7時放送！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社(TOKYO MX)は、2026年1月24日(土)19:00～20:00(TOKYO MX1)に、特別番組『STPRに夢中！』の第3回を放送することをお知らせいたします。

本番組は、STPR所属クリエイターたち(通称:STPR Family)が様々な企画に挑戦し、番組を見ているみんなを“夢中”にさせるバラエティ番組です。

第3回となる今回は、STPR Familyの中で最も“赤”にふさわしいクリエイターを決定する「俺が1番“赤色だ"選手権」が開幕!“赤王"の称号をかけ、各グループの赤色担当が難題に挑みます。

さらに、これまで2回にわたってお届けしてきた「大かくれんぼ大会」はついに最下位決定戦へ突入。舞台は、なんとTOKYO MX本社！予想外の隠れ場所に鬼たちは悪戦苦闘する展開に――勝敗の行方は必見です。

番組後半では、目安箱トークを展開。東京ドームシティ ラクーアに設置した番組専用「目安箱」に視聴者から寄せられた“投書"が番組企画に！？豊富なアイデアにクリエイターたちも大興奮の模様をお届けます。

動画配信で多くのリスナーを魅了してきたSTPR Familyが、地上波でもその魅力を存分に発揮します。ぜひご覧ください。

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】STPRに夢中！

【放送日時】1月24日(土)19:00～20:00 ＜TOKYO MX1＞

【配 信】「TVer」にて放送終了後から3ヶ月間見逃し配信

https://tver.jp/series/srtlkkul2u

【出 演】STPR Family

（すとぷり／騎士X - Knight X -／AMPTAKxCOLORS／ めておら - Meteorites -

／ すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC）

【番組HP】https://s.mxtv.jp/variety/stpr muchu/(https://s.mxtv.jp/variety/stpr%20muchu/)