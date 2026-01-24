キャンペーン第2弾！『ゼロワンFutureLabo府中校』新規開校｜2/3(火)まで豪華特典
株式会社ゼロワン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：野田英夫）が運営する、早慶付属中学に
特化した専門塾「早慶ゼロワン」は、東京都府中市に新教室「ゼロワンFutureLabo 府中校」を
開校することを決定いたしました。
これに伴い、2026年1月6日（火）より入塾受付を開始しております。
この度2026年2月3日(火)までにお手続きをされた方限定のお得なキャンペーンを開催中です。
大学付属校受験に特化した個別指導拠点を府中エリアに新設
「ゼロワンFutureLabo 府中校」は、大学付属中学受験に特化した完全個別指導塾として
保護者様が中学受験でストレスに感じることを解消するため、成績向上の3ステップを塾が保証し
志望校から逆算した学習設計と、学習管理までを一貫して行う指導体制を特徴としています。
早慶ゼロワンは、早慶付属中学・GMARCH付属中学を始めとした大学付属校受験において
高い合格実績を積み重ねており、府中エリアにおいても、付属校受験を志望・検討するご家庭の
ニーズに応える拠点として本校の開校を決定いたしました。
開校記念キャンペーンについて
府中校の開校を記念し、期間限定の入塾キャンペーンを実施しています。
【キャンペーン第2弾】
2026年2月３日（火）までにお手続きを完了された方限定
・授業料 1か月分 無料
・入塾金 無料
・前期教材費 無料
さらに、入塾者全員に、早慶合格率89.0％を誇る中学受験カリスマ講師・野田英夫氏の著書
『大学付属校合格バイブル』と、早慶ゼロワンオリジナルキャラクター「ぜろワンくん」ストラップをプレゼントいたします。
さらに今なら、代表・野田英夫が入塾面談を担当。お子様と保護者様の現在の状況や
今後の方針について話し合い、適切なコンサルティングをいたします。
定員20名の完全定員制
ゼロワンFutureLabo 府中校は、定員20名の完全定員制個別指導塾です。
大学付属校を第一志望とされている方、または進路の選択肢として検討されているご家庭に向けて
少人数制ならではのきめ細かな指導を提供します。
定員に達し次第、受付を終了するため、早めのお問い合わせを推奨しています。
ゼロワンFutureLabo 府中校 アクセス
所在地：〒183-0023 東京都府中市宮町1丁目23-3 関口ビル3階
アクセス：京王線「府中駅」南口 徒歩3分
＜お問い合わせ方法＞
１.早慶ゼロワン公式LINEを追加後、メニューより
ゼロワンFutureLaboのボタンを選択
公式LINE
【公式】早慶ゼロワンNEXIA LINEアカウント
https://page.line.me/620rsmox?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/620rsmox?oat_content=url&openQrModal=true)
※登録後、自動返信メッセージより申込フォームへ進めます。
２.早慶ゼロワン公式HP FutureLaboお問い合わせ特設ページより申込
https://zeroone-lp.altair-waseda-keio.jp/lp-b/lp-form/
【ゼロワンFutureLaboへのお問い合わせ】
TEL：070-8420-5401(2月3日までの直通番号)
0120-592-801(2月4日以降)
担当：代表 野田英夫
【本件に関するお問い合わせ先】（報道関係者各位）
株式会社ゼロワン
広報担当：嶋田晴夏
TEL：03-6384-2050
Email：contact@altair-waseda-keio.jp
所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目8 HIRO四谷ビル4階