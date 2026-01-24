キャンペーン第2弾！『ゼロワンFutureLabo府中校』新規開校｜2/3(火)まで豪華特典

株式会社ゼロワン

株式会社ゼロワン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：野田英夫）が運営する、早慶付属中学に

特化した専門塾「早慶ゼロワン」は、東京都府中市に新教室「ゼロワンFutureLabo 府中校」を

開校することを決定いたしました。

これに伴い、2026年1月6日（火）より入塾受付を開始しております。

この度2026年2月3日(火)までにお手続きをされた方限定のお得なキャンペーンを開催中です。

大学付属校受験に特化した個別指導拠点を府中エリアに新設

「ゼロワンFutureLabo 府中校」は、大学付属中学受験に特化した完全個別指導塾として

保護者様が中学受験でストレスに感じることを解消するため、成績向上の3ステップを塾が保証し

志望校から逆算した学習設計と、学習管理までを一貫して行う指導体制を特徴としています。

早慶ゼロワンは、早慶付属中学・GMARCH付属中学を始めとした大学付属校受験において

高い合格実績を積み重ねており、府中エリアにおいても、付属校受験を志望・検討するご家庭の

ニーズに応える拠点として本校の開校を決定いたしました。

開校記念キャンペーンについて

府中校の開校を記念し、期間限定の入塾キャンペーンを実施しています。

【キャンペーン第2弾】

2026年2月３日（火）までにお手続きを完了された方限定

・授業料 1か月分 無料

・入塾金 無料

・前期教材費 無料

さらに、入塾者全員に、早慶合格率89.0％を誇る中学受験カリスマ講師・野田英夫氏の著書

『大学付属校合格バイブル』と、早慶ゼロワンオリジナルキャラクター「ぜろワンくん」ストラップをプレゼントいたします。

さらに今なら、代表・野田英夫が入塾面談を担当。お子様と保護者様の現在の状況や

今後の方針について話し合い、適切なコンサルティングをいたします。

定員20名の完全定員制

ゼロワンFutureLabo 府中校は、定員20名の完全定員制個別指導塾です。

大学付属校を第一志望とされている方、または進路の選択肢として検討されているご家庭に向けて

少人数制ならではのきめ細かな指導を提供します。

定員に達し次第、受付を終了するため、早めのお問い合わせを推奨しています。

ゼロワンFutureLabo 府中校 アクセス

所在地：〒183-0023 東京都府中市宮町1丁目23-3 関口ビル3階

アクセス：京王線「府中駅」南口 徒歩3分

＜お問い合わせ方法＞

１.早慶ゼロワン公式LINEを追加後、メニューより

ゼロワンFutureLaboのボタンを選択

公式LINE

【公式】早慶ゼロワンNEXIA LINEアカウント

https://page.line.me/620rsmox?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/620rsmox?oat_content=url&openQrModal=true)

※登録後、自動返信メッセージより申込フォームへ進めます。

２.早慶ゼロワン公式HP FutureLaboお問い合わせ特設ページより申込

https://zeroone-lp.altair-waseda-keio.jp/lp-b/lp-form/

【ゼロワンFutureLaboへのお問い合わせ】

TEL：070-8420-5401(2月3日までの直通番号)

0120-592-801(2月4日以降)

担当：代表 野田英夫

【本件に関するお問い合わせ先】（報道関係者各位）

株式会社ゼロワン

広報担当：嶋田晴夏

TEL：03-6384-2050

Email：contact@altair-waseda-keio.jp

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目8 HIRO四谷ビル4階