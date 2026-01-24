奈良クラブ初のオフィシャルストア、2月6日（金）オープン！楓工務店が施工を担当

アイニコグループ株式会社

アイニコグループ株式会社（代表者：田尻 忠義、所在地：奈良県奈良市、以下、当社）が展開する住宅事業ブランド「楓工務店」は、2026年2月6日（金）にオープンする奈良クラブ初となるオフィシャルストア「NARA CLUB OFFICIAL MERCHANDISE STORE（ナラクラブ オフィシャル マーチャンダイズ ストア）」の店舗内装の企画・設計・施工を担当いたしました。



本直営店は、近鉄奈良駅から徒歩3～5分、駅と奈良クラブのホームスタジアム「ロートフィールド奈良」を結ぶ導線上に位置し、試合日だけでなく、年間を通じて奈良クラブを感じられる“常設の交流拠点”として誕生しました。



オンラインストアではお馴染みの公式ユニフォームやTシャツ・ウェア、応援グッズ、関連雑貨などを取り揃えファンのみなさまをお待ちしております。

「奈良クラブの拠点」であることを体現する空間コンセプト

当社が手掛けた本店舗の内装は、奈良クラブの拠点を街の中に可視化することをテーマに、「奈良クラブの力強さと、奈良という地域の温かさを同時に感じられる空間」を目指しました。

クラブカラーである濃紺を基調に、建物がもともと持つ鉄骨やコンクリートの構造を活かしたデザインとすることで、選手の力強さやプロスポーツクラブとしての揺るぎない存在感を表現しています。そこに、エンブレムに描かれた鹿が象徴する地域性を重ね合わせるように木の素材を用い、街に溶け込み、人々をやさしく迎え入れる温もりを加えました。

近鉄奈良駅からスタジアムへと向かう導線上において、奈良クラブの存在を直感的に感じられる“街の拠点”として機能する空間となっています。

試合のない日も人が集い、地域とつながる街中常設オフィシャルストア

本店舗は、試合開催日以外も営業することで、ファン・サポーターはもちろん、地域住民や観光客が日常的に立ち寄れる場所となります。駅周辺とスタジアムを結ぶ中継拠点として機能することで、

- 観戦体験の向上- 奈良駅周辺エリアへの回遊性創出- 地域経済への波及効果

といった役割を担うことが期待されています。

奈良クラブオフィシャルストア 概要

＜店舗イメージパース。 画像はGemini（Imagen 3）を使用して生成したイメージです＞



名称：奈良クラブオフィシャルストア「NARA CLUB OFFICIAL MERCHANDISE STORE」

オープン日：2026年2月6日（金）AM10:00

所在地：〒630-8253 奈良県奈良市内侍原町46-1 酒井ビル1F

アクセス：近鉄奈良駅より徒歩3～5分

TEL：0742-93-3815



2月の営業スケジュール：

※3月以降の営業日は別途お知らせします。



2月6日（金）12:00~18:00 プレオープン

2月7日（土）10:00~17:00

2月8日（日）10:00~17:00

2月14日（土）10:00~17:00

2月15日（日）10:00~17:00

2月21日（土）10:00~17:00

2月22日（日）10:00~17:00

2月23日（月・祝）10:00~17:00

2月28日（土）10:00~17:00

お問合せ：

TEL：0742-93-3815

FAX：0742-93-3816

メールアドレス：store@naraclub.jp

備考：店舗2Fに奈良クラブ事務所併設

奈良クラブ 公式ホームページ

https://naraclub.jp/

株式会社奈良クラブ マーケティング部 高田様 コメント

「今回、アイニコグループ様には店舗オープンにあたり多大なるご協力をいただき、心より感謝申し上げます。このオフィシャルストアが、貴社にとって店舗改装リニューアルのモデルケースとなることを期待しております。また、この店舗は単なるグッズ販売の場ではなく、地域課題解決の一助となることを目指しています。それにより、奈良クラブのさらなる盛り上げにつなげ、地域とクラブが一体となって発展していける未来を描いています。この店舗オープンを起点として、地域のみなさまと共に歩む新たな取り組みを実践してまいります」





奈良クラブの理念に共鳴し、プラチナスポンサーとして共に歩む

明治安田J3リーグに所属する奈良クラブは、「サッカーを通じて、奈良の未来を共に創る」という理念のもと、「共創」をクラブスローガンに掲げ、地域の一員としてスポーツを通じたまちづくりに取り組んでいます。

当社は、「笑顔を創造し続ける」を企業理念に、人が集う場をつくり、そこで生まれる体験や交流が地域の未来につながっていくことを大切にしてきました。この考え方が奈良クラブの理念と深く共鳴することから、当社は奈良クラブのプラチナスポンサーとして、クラブの活動を支援しています。

今回のオフィシャルストアにおいても、単なる物販店舗ではなく、奈良クラブと街、人と人をつなぐ象徴的な場所となることを目指し、空間づくりに取り組みました。当社は今後も奈良クラブと共に、奈良の未来を創る取り組みに貢献してまいります。

【会社概要】

アイニコグループ株式会社は、「笑顔を創造し続ける」という企業理念のもと、奈良・京都南部を中心に、注文・分譲住宅、リフォーム、不動産、保育、介護、民泊、企業向けIT/DX研修支援事業や業務管理SaaS事業（BOXJOB）など、幅広い事業を展開しています。私たちは、家づくりだけに留まらず、お客様の暮らしそのものを豊かにし、地域社会に貢献することを目指しています。

名称：アイニコグループ株式会社

設立：2007年

代表：田尻 忠義

本社：〒631-0806 奈良市朱雀3丁目1-7

【アイニコグループ事業】

■楓工務店

https://www.kaedekoumuten.jp/

■トチナラ

https://www.tochinara.jp/

■ココチエデザインラボ

https://www.cocochiedesignlab.jp/

■楓リフォーム

https://www.kaedekoumuten.jp/lineup/renovation/

■ガイソー奈良店

https://www.gaiso-nara.co/

■きたえるーむ奈良帝塚山

https://kitaeroom.com/shop/post-144.shtml

■きたえるーむ奈良西ノ京

https://kitaeroom.com/shop/post-159.shtml

■放課後等デイサービス「かえでFC」

https://sites.google.com/kaedekoumuten.jp/kaedefc/

■働きがい改革研究所

https://www.kaedekoumuten.jp/company/group/kenshu/

■古都泊

https://www.kaedekoumuten.jp/company/group/kotohaku/

■リールキッズ楓保育園

https://www.kaedekoumuten.jp/company/group/hoikuen/

■SaaS事業 BOXJOB

https://web.boxjob.jp/