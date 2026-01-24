奈良クラブ初の街中常設オフィシャルストア、2月6日（金）オープン！

株式会社奈良クラブ

株式会社奈良クラブ（本社：奈良県奈良市、代表取締役：濱田 満 以下、奈良クラブ）は、2026年2月6日（金） に奈良クラブ初のオフィシャルストア「NARA CLUB OFFICIAL MERCHANDISE STORE（ナラクラブオフィシャルマーチャンダイズストア）」をオープンいたします。

お馴染みの公式ユニフォームやTシャツ・ウェア、応援グッズ、関連雑貨などを取り揃えファン・サポーターのみなさまをお待ちしております。

近鉄奈良駅から徒歩3分、スタジアムへの動線上

本店舗は、近鉄奈良駅から徒歩約3分、駅と奈良クラブのホームスタジアム「ロートフィールド奈良」を結ぶ 導線上に位置し、試合日だけでなく、年間を通じて奈良クラブを感じられる“常設の交流拠点”として誕生します。

「奈良クラブの拠点」であることを体現する空間コンセプト

本店舗の内装は、奈良クラブのプラチナパートナーである楓工務店（アイコニグループ株式会社）様に設計と施工を手がけていただきました。

クラブカラーである濃紺を基調としたデザインにより、奈良クラブの存在を明確に打ち出すとともに、近鉄奈良駅 からスタジアムへ向かう来訪者にとっての道標（みちしるべ）として機能することを意識しました。

これにより、初めて奈良を訪れる方や観戦に向かうサポーターにとっても、自然と奈良クラブの拠点として認識される、象徴性の高い店舗となっています。

試合のない日も人が集い、地域とつながる常設ストア

本店舗は、試合開催日以外も営業することで、ファン・サポーターはもちろん、地域住民や観光客が日常的に立ち寄れる場所となります。駅周辺とスタジアムを結ぶ中継拠点として機能することで、

- 観戦体験の向上- 奈良駅周辺エリアへの回遊性創出- 地域経済への波及効果

といった役割を担うことが期待されています。

奈良クラブオフィシャルストア概要

名称：奈良クラブオフィシャルストア「NARA CLUB OFFICIAL MERCHANDISE STORE」

オープン日：2026年2月6日（金）AM10:00

所在地：〒630-8253 奈良県奈良市内侍原町46-1 酒井ビル1F

TEL：0742-93-3815

アクセス：近鉄奈良駅より徒歩3～5分

2月の営業スケジュール

※3月以降の営業日は別途お知らせします。

2月6日（金）12:00~18:00 プレオープン

2月7日（土）10:00~17:00

2月8日（日）10:00~17:00

2月14日（土）10:00~17:00

2月15日（日）10:00~17:00

2月21日（土）10:00~17:00

2月22日（日）10:00~17:00

2月23日（月・祝）10:00~17:00

2月28日（土）10:00~17:00

お問合せ先

TEL：0742-93-3815

FAX：0742-93-3816

メールアドレス：store@naraclub.jp

備考：店舗2Fに奈良クラブ事務所併設

奈良クラブ 公式ホームページ https://naraclub.jp/