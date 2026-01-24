品川区在住、現役養護教諭の出張セラピストが「第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026in品川」ファイナリストに選出！

品川区立武蔵小山創業支援センター

初めまして。私は品川区在住二児の母、堤安紀子と申します。養護教諭として働きながら、出張ヘッドセラピー施術を提供しております。この度、新規事業「オーガニックシェアサロン」のプランが、2026年2月8日、品川区で行われます「第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026」において、書類選考およびプレゼン審査を通過し、ファイナリストとして選出されましたので、お知らせさせていただきます。

◯プラン構想の背景

旧東海道品川宿 北品川本通り商店街旧東海道品川宿 北品川本通り商店街

近年、美容や健康を提供するフリーランスのセラピストが急増しています。しかし、その多くが「安心して施術できる場所の確保」「一人で活動する孤独感」「集客」という課題を抱えています。また日本では、オーガニックへの注目が増えつつあるものの、欧米諸国と比較してオーガニック事業者が少なく、一般化していない現状があります。そんな中、品川区では2025年10月から区立小中学校の給食に使用する全ての野菜を有機農産物（オーガニック）に切り替えるなど、オーガニックへの意識が高まる流れがあります。

◯美容と健康から地球環境へ寄与する、フリーランスセラピストのためのオーガニックシェアサロン

このシェアサロンでは、フリーランスセラピストの課題解決と同時に、オーガニックを広める環境を作ります。使いやすさと安心感を兼ね備え、コミュニティと宣伝協力により、セラピストの事業成長を目指します。そして、内装、リネン、取り扱いコスメ等環境に配慮したオーガニック製品を扱い、勉強会やイベントなど、オーガニックに触れる機会を作ります。場所は、旧東海道品川宿の商店街で検討しています。

◯現役養護教諭セラピストとして

私は養護教諭として日々子どもたちと、またセラピストとして様々なお客様と接する中で、心と体の健康、そしてそれを取り巻く環境の大切さを痛感してきました。オーガニックを広めることは、未来の子どもたちへより良い社会を繋ぐことです。 セラピスト達がオーガニックを取り入れることで、お客様にその心地良い循環を感じていただくこと。共に学びあい、それぞれがオーガニック事業者として成長していくことで、その価値を社会の「スタンダード」へ変えていく。旧東海道品川宿という、歴史と新しさが融合し、世界とも繋がる地を起点に、地域から地球全体の健康に寄与することを目指して参ります。

【お問い合わせ先】

企業名：Double Beauty株式会社 本社所在地：東京都品川区勝島1-4

代表取締役：堤安紀子 E-mail：d.beauty.akko@gmail.com

ウーマンズビジネスグランプリin品川とは

品川区が全国の自治体に先駆けいち早く取り組んだ、女性起業家と起業を目指す女性のためのビジネスプランコンテストです。今年で15年回目を迎え、歴代ファイナリスト9割以上が事業化を実現するなど、名実ともに実績を積み重ねています。

第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026 in品川グランプリファイナル

日時：2026年2月8日（日）13:30～17:15

会場：品川区立五反田産業文化施設シティホール＆ギャラリー五反田

（東京都品川区西五反田8丁目4－13 五反田JPビルディング 3階）

主催：第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026in品川 実行委員会

〈実行委員会構成員〉

特定非営利活動法人 品川女性起業家交流会 -しなjob-

品川区商店街連合会

東京中小企業家同友会品川支部・日本ベンチャー学会

品川区（武蔵小山創業支援センター）

後援：日本政策金融公庫・東京商工会議所品川支部

公式サイト：https://musashikoyama-sc.jp/page.php?id=117

お問い合わせ：第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026in品川実行委員会

（品川区立武蔵小山創業支援センター）

担当：藤井、大竹

TEL：03-5749-4540

メール： info@musashikoyama-sc.jp