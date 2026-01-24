【2月3日開催】グローバル企業のための、欧州環境規制の「いま」と「これから」

Lively合同会社

Lively合同会社（本社：東京都千代田区、Founder & CEO：種田 毅、Co-Founder & Co-CEO：三浦 友見）は、「グローバル企業のための欧州環境規制」をテーマにウェビナーを開催します。

「EUの環境規制が複雑で全体像がつかめない」「自社への影響をどこから整理すべきかわからない」といった課題を抱える日本企業は少なくありません。

そこで本ウェビナーでは、欧州グリーンディールを軸に、気候・エネルギー・情報開示・サプライチェーン・製品規制など、企業経営に影響を与える主要な制度の全体像をコンパクトに整理します。あわせて、2025年12月に採択された「オムニバス簡素化パッケージ」のポイントと製造業・サービス業をはじめとした日本企業への影響もわかりやすく解説し、EU規制対応を戦略的な整理と優先順位付けへと進めるヒントを提供します。

本ウェビナーは、EU発の環境規制が企業価値やサプライチェーンに与える影響を共有し、日本企業が自社の戦略と結びつけて検討を進めるための共通土台をつくることを目的として開催します。

*尚、本ウェビナーは前編・後編の2回シリーズで開催いたします。後編は 2月17日（火）12:00-13:00を予定しております。続けてのご参加はもちろん、前編のみ・後編のみのご参加も可能です。

お申し込みはこちらから :https://peatix.com/event/4816730/view

■背景

近年、EUでは気候変動対策や生物多様性保全を背景に、企業活動に大きな影響を及ぼす環境規制の整備・強化が急速に進んでいます。CSRD（企業サステナビリティ報告指令）やCSDDD（企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令）をはじめとする一連の制度は、企業の経営戦略、ガバナンス、サプライチェーン全体に統合的な対応を求める点に特徴があります。

これらの規制はEU域内企業にとどまらず、取引や投資を通じて日本企業にも広く影響を及ぼしつつあります。一方で、制度全体の構造や相互の関係性、経営への具体的な影響について十分に整理できていないことを課題にもつ企業は少なくありません。

こうした背景を踏まえ、本ウェビナーではEU環境規制の最新動向を体系的に整理するとともに、主要な規制の動向や今後の見通しについて解説します。

■開催概要

テーマ：「グローバル企業のための欧州環境規制 いまとこれから」

日時：2026年2月3日（火）12:00~13:00

視聴方法：zoom(オンライン配信)※入退室自由

参加費：無料

主催：Lively合同会社

【登壇者】

・種田 毅 (スピーカー) / Lively合同会社 Founder & CEO

大学卒業後、金融機関、外資系経営コンサルティング会社での勤務を経て、2022年に「豊かな生命が息づく地球環境と持続可能な社会を未来へ繋ぐ」というビジョンのもとLivelyを創業。これまで、世界10か国以上でプロジェクトに従 事した経験を活かし、環境や人権、アニマルウェルフェアといった分野で国内外企業や官公庁、非営利団体と共に課題解決やインパクト創出を推進。

東京大学法学部卒業。東京科学大学イノベーションデザイン機構特任准教授



・三浦 友見(モデレーター) / Lively合同会社 Co-Founder & Co-CEO

大学卒業後、多種多様な価値観を尊重するグローバルな環境を求め、欧米・シンガポール系の国際物流・IT企業の日本支社にて、国際輸送のサービス開発・ネットワーク構築・運用に従事。Livelyでは、環境・生物多様性領域のコンサルティングとJoint Research、ソーシャルエンゲージメントを担う。

早稲田大学大学院経営管理研究科卒(MBA)、上智大学大学院地球環境学修士(在学中)。 ウォルトディズニー、DHL、Shopeeなどを経てLivelyを共同創業。

【ご参加にあたっての注意事項】

Livelyは、「豊かな生命が息づく地球環境と持続可能な社会を次世代へ繋ぐ」ことを目指し活動する会社です。2022年12月の設立以来、ネットゼロ、サーキュラーエコノミー、生物多様性、人権、動物福祉といった領域において、国内外企業へのコンサルティングや新たな事業の創出に取り組んでいます。各メンバーは、事業会社・金融機関・コンサルティングファーム・法律事務所・大学・NGOなどの多様なバックグラウンドを活かし、企業への実践的なコンサルティングに加え、未来のイノベーション創出に向けた大学との共同研究や事業開発を行っています。

