小南光司主演　傑作推理小説 原作舞台『ビショップマーダーケース』　カンフェティでチケット発売

カンフェティ／全栄企画株式会社主催、舞台『ビショップマーダーケース』が2026年4月22日 (水) ～ 2026年4月29日 (水・祝)に銀座 博品館劇場（東京都中央区銀座 8-8-11）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて1月24日（土）10:00より抽選先行開始です。




カンフェティで抽選先行開始 :
https://www.confetti-web.com/@/bishop

公式ホームページ


https://zen-a.co.jp/bishop/



S・S・ヴァン・ダイン最高傑作！！


愛憎渦巻く大戦前夜のニューヨーク


マザーグースの調べとともに、狂気の殺人劇が幕を開ける


公演概要




舞台『ビショップマーダーケース』



公演期間：2026年4月22日 (水) ～ 2026年4月29日 (水・祝)


会場：銀座 博品館劇場（東京都中央区銀座 8-8-11）



■出演者


小南光司　中本大賀


山本佳志（SHOW-WA）渡辺みり愛　小見川千明　近藤雄介　松村優　碕理人


木ノ本嶺浩　陰山泰



■スタッフ


原作：S・S・ヴァン・ダイン


脚本・演出：須貝英


総合演出：野坂実


主催・製作：全栄企画株式会社


企画制作：ノサカラボ



■公演スケジュール


4月22日(水) 18:00


4月23日(木) 14:00


4月24日(金) 14:00


4月25日(土) 13:00／17:00


4月26日(日) 13:00／17:00


4月27日(月) 14:00


4月28日(火) 14:00


4月29日(水・祝) 13:00


※開場は開演の45分前



■チケット料金


ビショップ席：13,000円（1～3列目確保、特別記念品付）


指定席：10,000円


（全席指定・税込）


※未就学児童入場不可


※博品館劇場には、車椅子席はございません。


恐れ入りますが、お席のご相談がございます場合はお問合せ下さい。


尚、「軽量折りたたみ車椅子」であれば、係員３名ほどで客席までお運びし、指定のお席に移っていただくお手伝いをさせていただきます。


つきましては、ご来場前にご一報いただけますよう、お願いいたします。



■公演に関するお問い合わせ
Zen-A(ゼンエイ)　 TEL：03-3538-2300[平日11:00～19:00]



抽選受付期間：1月24日（土）10:00～2月1日（日）23:59


当落：2月5日（木）


一般販売：2月7日（土）10:00～


一般販売から電話受付あり



【主催】カンフェティ／全栄企画株式会社


【企画制作】ノサカラボ


【製作】全栄企画株式会社



