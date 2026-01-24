小南光司主演 傑作推理小説 原作舞台『ビショップマーダーケース』 カンフェティでチケット発売
カンフェティ／全栄企画株式会社主催、舞台『ビショップマーダーケース』が2026年4月22日 (水) ～ 2026年4月29日 (水・祝)に銀座 博品館劇場（東京都中央区銀座 8-8-11）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて1月24日（土）10:00より抽選先行開始です。
https://www.confetti-web.com/@/bishop
公式ホームページ
https://zen-a.co.jp/bishop/
S・S・ヴァン・ダイン最高傑作！！
愛憎渦巻く大戦前夜のニューヨーク
マザーグースの調べとともに、狂気の殺人劇が幕を開ける
公演概要
舞台『ビショップマーダーケース』
公演期間：2026年4月22日 (水) ～ 2026年4月29日 (水・祝)
会場：銀座 博品館劇場（東京都中央区銀座 8-8-11）
■出演者
小南光司 中本大賀
山本佳志（SHOW-WA）渡辺みり愛 小見川千明 近藤雄介 松村優 碕理人
木ノ本嶺浩 陰山泰
■スタッフ
原作：S・S・ヴァン・ダイン
脚本・演出：須貝英
総合演出：野坂実
主催・製作：全栄企画株式会社
企画制作：ノサカラボ
■公演スケジュール
4月22日(水) 18:00
4月23日(木) 14:00
4月24日(金) 14:00
4月25日(土) 13:00／17:00
4月26日(日) 13:00／17:00
4月27日(月) 14:00
4月28日(火) 14:00
4月29日(水・祝) 13:00
※開場は開演の45分前
■チケット料金
ビショップ席：13,000円（1～3列目確保、特別記念品付）
指定席：10,000円
（全席指定・税込）
※未就学児童入場不可
※博品館劇場には、車椅子席はございません。
恐れ入りますが、お席のご相談がございます場合はお問合せ下さい。
尚、「軽量折りたたみ車椅子」であれば、係員３名ほどで客席までお運びし、指定のお席に移っていただくお手伝いをさせていただきます。
つきましては、ご来場前にご一報いただけますよう、お願いいたします。
■公演に関するお問い合わせ
Zen-A(ゼンエイ) TEL：03-3538-2300[平日11:00～19:00]
抽選受付期間：1月24日（土）10:00～2月1日（日）23:59
当落：2月5日（木）
一般販売：2月7日（土）10:00～
一般販売から電話受付あり
カンフェティチケットセンター（050-3092-0051 受付時間平日10時～17時）
公式HP：https://zen-a.co.jp/bishop/
【主催】カンフェティ／全栄企画株式会社
【企画制作】ノサカラボ
【製作】全栄企画株式会社
