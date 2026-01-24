「Maltese｜モルチーズ」大話題のポップアップの世界観を楽しめるコンビニプリントが全国で販売開始！

株式会社U-GENIE

ロフト初開催ポップアップ「WAKU WAKU WANKO」の世界観を楽しめる『コンビニプリント限定商品』が新登場。LINEスタンプ発の人気キャラクター「Maltese（モルチーズ）」と推し活をもっと楽しくする「Oshicoco推し活プリント部」による注目のコラボレーションが実現しました。

「WAKU WAKU WANKO」ポップアップの“ワクワク”を、いつでも・どこでも

(C)Maltese

ロフトにて日本初開催されたポップアップストア「WAKU WAKU WANKO」の世界観を、思い出として手元に残せるコンビニプリント限定商品が新たに登場しました。

本商品は、「WAKU WAKU WANKO」で展開されたポップアップストアのビジュアルや世界観をもとに制作され、来場した方はもちろん、会場に足を運べなかったファンの方にも楽しんでいただけるデザインとなっています。

「WAKU WAKU WANKO」をテーマにしたポップアップストアは、Maltese（モルチーズ）の魅力を存分に体感できる空間として、多くの来場者から好評を博しました。その楽しい記憶や特別感を、コンビニプリントという身近な形で残せるのが今回の限定商品の特徴です。

全5種の限定デザインから選択可能｜推し活にも、コレクションにも♪

(C)Maltese ※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

コンビニプリントならではの手軽さで、

・️ 推し活アイテムとして ・️ コレクションとして ・️ スマホケースや手帳に挟んで

さまざまな楽しみ方が可能です。「Maltese（モルチーズ）」と「Oshicoco推し活プリント部」が届ける、“見て・集めて・残せる”新しい思い出のかたちを、ぜひお楽しみください。

■商品概要

・販売期間：2026年1月24日（土）～ 2月28日（土）

・販売方式：選択式（全5種の限定デザインから選択可能）

・価格：L判 400円／枚（税込）

・紙種類：写真紙／シール紙

■ご利用方法

１. 専用サイト（https://entame.e-printservice.net/content_detail/maltese_jp）へアクセスして、お好きなデザインを選択

２. プリント番号とQRコードを入手

３. コンビニのマルチコピー機で「QRコード」を選択し、QRコードをかざす

４. 料金を投入して購入

■ご利用可能なコンビニエンスストア（全国約30,000店舗）

セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート等

※一部店舗ではサービスをご利用いただけない場合がございます。

※ 一部の店舗では写真シール紙のプリントができない場合があります。詳しくは店舗にてご確認ください。

【モルチーズ公式SNS（日本）】

▶︎X（旧Twitter）：https://x.com/maltese_jp

▶︎Instagram：https://www.instagram.com/maltese.official_jp/

▶︎TikTok：https://www.tiktok.com/@maltese.official_jp

【ライセンスに関するお問い合わせ窓口】

▶︎株式会社U-GENIE

▶︎お問合せフォーム：https://u-genie.com/contactus/