″YUMICORE×マームガーデンリゾート葉山″　産後ケアの常識をアップデート！骨盤ベルトに頼らず、呼吸で骨盤底筋を回復させるYUMICOREの挑戦

マームガーデンリゾート葉山は、神奈川県葉山・湘南国際村エリアにある日本最大級のリゾート型産後ケアホテル。2021年12月に開業し、産後のママと赤ちゃん・家族の休息・回復・学びを支える場として運営されている。マームガーデン葉山に宿泊する産後のお客様に「YUMICORE」独自のメソッドで、産後の体に無理をかけず、呼吸で骨盤底筋を鍛えることを目的としたレッスンを開催した。

マームガーデンリゾート葉山：https://www.mom-garden.jp

■ 産後の体を「鍛える前」に必要なこととは

講座冒頭では、産後の体の状態について、YUMICOREトレーナーであり理学療法士のMizuhoより解説が行われた。

妊娠・出産を経た体は、骨盤の後傾や肋骨の開きが起こりやすく、単純に「骨盤を立てる」「腹筋を使う」意識が、かえって首肩こりや腰の反りを助長するケースも少なくない。

そのため本レッスンでは、坐骨を実際に触って座位のアライメントの確認、肋骨の形と呼吸の入り方の自己評価を通じて、今の体の状態を正しく知ることからスタートした。

■ 背中に呼吸を通すためのアプローチ

続いて行われたのは、YUMICOREプロデュース「Hogssy」ボール(https://shop.yumicorebody.com/products/hogssy?srsltid=AfmBOoqzqN_2kWGP_7k6fu0EYh-Ldk8afQcR4ABFnmeTy0p_7c3dV19B)を用いた筋膜リリース。

みぞおちから背骨の左右、横隔膜周辺を中心に、自重を使って「痛気持ちいい」範囲で丁寧にほぐしていく。特に産後は授乳スタイルから猫背になる人が多いため、背中が固まっている人が多く、背中をしっかりとほぐすことで、腰に隙間がなくなり、ぴったりと床に吸い付く感覚に参加者からは驚きの声が上がった。

■ 頭・首へのアプローチで自律神経にも変化

後半では、後頭部や胸鎖乳突筋へのセルフリリースを実施。

育児や授乳姿勢で緊張しやすい部位にアプローチすることで、

・首の動かしやすさの改善

・顔の引き上がり感

・呼吸の入りやすさ

といった即時的な体感変化が多く見られた。

■ 安全性を最優先にした産後動作指導

産後まもないという時期のため、腹直筋離開や帝王切開後の負担に配慮し、横向きから起き上がる動作を徹底。理学療法士であるトレーナーのMizuhoより「産後しばらくはお腹に力を加えないでこの起き上がり方で起き上がることがおすすめ」とコメント。

■ “装具に頼らず、自分の体で戻す”という選択

レッスンの締めくくりでは、骨盤ベルトやニッパーなどの装具に依存せず、

呼吸と筋肉の連動で骨盤底筋を働かせていくという、YUMICOREメソッドの考え方が紹介された。

■ 参加者からのコメント



「たった30分のレッスンなのに身体が軽くなった」

「こわばっていた身体がすっきりして、よく眠れそう」

といった声が寄せられ、短時間ながらも確かな手応えを感じさせるレッスンとなった。

■ 今後について

YUMICOREでは、24時間自宅でレッスンが受講できるオンラインレッスンや全国9店舗でのスタジオレッスンを展開している。産後の女性が安心して自分の体と向き合える場を今後も提供していく。

代表YumicoプロフィールYumico

48歳・3児の母。メリハリのある健康的なくびれボディを持つボディメイクトレーナー。

ピラティスや体幹トレーニングを学び、整体の資格を取得後、「ほぐし」「ストレッチ」「呼吸」「体幹トレーニング」を融合させた独自のユミコアボディメソッドを考案。姿勢を整えることで、不調を改善するだけでなく、生まれつきの骨格やボディラインそのものを変えていくアプローチに定評がある。

著書に、「コリと痛みが消える ユミコア爆ほぐし」、「膣締めるだけダイエット」ほか計9冊。

著者累計販売部数は40万部を突破。

年齢やライフステージに左右されず、「誰もが重力に負けない、引き上がった身体になれる」ことを、自身の身体を通して伝え続けている。

＜株式会社YumiCoreBody概要＞

設立：2018年9月

代表者：代表取締役 村田友美子

所在地：106-0032 東京都港区六本木6-8-10 STEP六本木4階西館

資本金：5000万円

コーポレートサイト：https://yumicorebody.com/

代表Yumico Instagram：https://www.instagram.com/yumicorebody/

公式Instagram：https://www.instagram.com/yumicorebody_official/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@YumiCoreBody/featured

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yumicorebody_official