OSCAL、初のフラッグシップAIタブレット「Pad 200」を発表

DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED

スマートデバイスで「より快適な映像体験」「滑らかな操作」「効率的なシステム利用」を求める声が増える中、新進ブランドOSCALは、同社初のフラッグシップAIタブレット「Pad 200」を2026年1月23日（金）に正式発表しました。発売を記念して、5%OFFの特別クーポンも提供中です。

Pad 200は、迫力のある13.4インチFHD IPSアイケアディスプレイを採用し、120Hz高リフレッシュレートに対応。OSにはAndroid 16ベースの最新DokeOS 5.0を搭載し、更新されたPCモード3.0と、当社独自開発のAI「Doke AI 2.0」を統合しています。さらに、DeepSeek-R1、ChatGPT-4o mini、Gemini AI 2.0というトップクラスの3大AIモデルを統合。SoCにはUnisoc Tiger T7280（オクタコア）を採用し、最大24GB RAM、256GB ROM＋最大2TBのTFカード拡張に対応します（同クラス製品：128GB ROM＋1TB）。バッテリーは8300mAhの大容量に加え、18W急速充電をサポート。Super Night省電力モードとDeep Smart省電力技術により、ヘビーユーザーでも一日中安心して使用できます。また、Widevine L1対応により、Netflix、YouTube Premium、Amazon Prime Video、Disney+、Hulu、HBO Maxなどで1080PフルHDストリーミングが可能。Wi-Fi 5とBluetooth 5.0による安定した通信環境も備えています。



Pad 200は、学習・仕事・創作・エンターテインメントのすべてをカバーする、フルシナリオ対応のフラッグシップ体験を提供します。

No.1 大画面13.4インチ・120Hz FHD IPSアイケアディスプレイ ―― より鮮明に、より滑らかに、長時間でも快適に

多くのタブレットが抱える「目の疲れ」「低リフレッシュレート」「没入感不足」といった課題を、Pad 200は一挙に解決します。13.4インチFHD IPSディスプレイは、一般的な11インチタブレットと比べて約21％大画面。TUV SUD低ブルーライト認証を取得し、長時間の視聴でも目にやさしい設計です。120Hzリフレッシュレートと調整可能な表示モードにより、スクロールや操作は常に滑らか。さらに、デュアルボックススピーカー（Smart-K）による360°サラウンドサウンドと、Widevine L1対応1080Pストリーミングで、映像・学習・娯楽すべてを大画面で快適に楽しめます。

No.2 Android 16ベースの最新DokeOS 5.0 ＆ 新PCモード3.0 ―― 効率と知能が融合する、新しい操作体験

動作の遅さや操作の煩雑さに悩まされることはもうありません。Pad 200は、Android 16ベースのDokeOS 5.0を搭載し、PCモード3.0を新たに採用。ワンタップでPCモードへ切り替え可能です。新設計のDockバーでは、最大8つの固定アプリと3つの主要操作（アプリ一覧／履歴／ホーム）を常に表示。さらに、最大10個のアクティブアプリが使用状況に応じてリアルタイムで最適化されます。付属のBluetoothキーボード＆マウスを接続すれば、13.4インチのタッチ対応PCライク環境へ即座に変身。Split Screen 2.0、Notebook 2.0、Surflineブラウザなども搭載し、マルチタスク、メモ、情報収集をより快適にします。

No.3 自社独自開発「Doke AI 2.0」 ―― あなたの世界を、AIで一括サポート

Pad 200に搭載されたDoke AI 2.0は、使うほどに賢くなる次世代AIアシスタント。DeepSeek-R1、ChatGPT-4o mini、Gemini AI 2.0を統合し、音声起動、全画面アシスト、リアルタイムQ&A、音声会話、アプリ操作（Gmail、Google Maps、YouTubeなど）を実現します。さらに、Hi Doki（AIアシスタント）、ImageX（画像生成）、VidGen（動画生成）、Soundle（音声処理）といった4つの自社AIアプリを搭載し、仕事・学習・日常生活の効率を大幅に向上させます。

No.4 8300mAh大容量バッテリー＆18W急速充電 ―― 一日中、どこでも、安心して使える

Pad 200は、8300mAhの大容量バッテリーと18W急速充電を搭載。最大1056時間の待機時間を実現し、長時間の動画視聴や作業、学習でも安心して使用できます。省電力設計により、電力効率を高め、同クラス製品と比べても安定したスタミナ性能を発揮します。

No.5 オクタコアUnisoc Tiger T7280 ＆ 最大24GB RAM ―― 高速処理と大容量ストレージを両立

オクタコアのUnisoc Tiger T7280プロセッサーと最大24GB RAM（6GB＋18GB拡張）により、マルチタスクでもスムーズな操作性を実現。256GB ROMを標準搭載し、最大2TBのTFカード拡張に対応。学習や仕事、エンターテインメントまで幅広く活用できます。

価格と販売情報

OSCAL Pad 200は、2026年１月23日よりAmazonにて販売開始予定。発売記念として、最大24GB RAM＋128GB/256GB ROMモデルを5%特別クーポンで提供します。

※クーポンは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

Pad 200で、より快適で没入感のあるスマートな体験をお楽しみください。

- OSCALについて

OSCALは、スマートでスタイリッシュ、かつタフなデバイスを提供する次世代テクノロジーブランドです。トップクラスのR&Dチームと業界経験豊富な専門家によって開発され、世界各国のサプライヤーと連携しながら、安定した高品質の製品を提供しています。スマートフォン、タフネススマホ、タブレット、ウェアラブル、ポータブル電源など、多彩な製品ラインアップで、日常生活からアウトドアまで幅広く対応しています。

「Oscal 公式サイト」

https://www.oscal.hk/

「X(旧Twitter)]

https://x.com/OscalJapan

「Youtube」

https://www.youtube.com/@Oscal_official/videos