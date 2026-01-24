循環を生み出す、世界にひとつだけのフラワーポットが話題

特定非営利活動法人唐津Farm&Food循環を生み出す、世界にひとつだけのフラワーポット

花を植える、その時間が、唐津の海とまちの循環につながっていく。

佐賀県唐津市を拠点に環境保全・環境教育・資源循環に取り組むNPO法人 唐津Farm&Food は、

主にペットボトルキャップを原料にアップサイクルした「Precious Plastic フラワーポット（小・大）」を、ふるさと納税の返礼品として提供しています。

唐津の地域で回収されたペットボトルキャップを中心に、一部には唐津の海に流れ着いた海洋プラスチックも活用。一つひとつ手作業で成形されるポットは、すべて色・模様が異なる一点ものです。

https://karatsu-f-f.com/flowerpot.html

日常で使われるからこそ、循環が伝わる

パタゴニア日本支社、EPO九州にご協力いただき開催したフラワーポットプロジェクト

このフラワーポットは、廃棄されるはずだったプラスチックを「ごみ」ではなく「資源」として捉え直すことから生まれました。

洗浄・選別・粉砕を経て再生素材となったペットボトルキャップは、射出成形によって新たなかたちへと生まれ変わります。

素材の組み合わせや溶け方によって自然に生まれる色や模様は、同じものが二つとありません。

日常で使われるフラワーポットという身近なプロダクトだからこそ、環境や資源循環の取り組みを

「特別な活動」ではなく「暮らしの中の選択」として伝えることができます。

花を育てる行為が、循環への参加になる

パタゴニア日本支社に協力していただいたフラワーポットプロジェクトで鉢植えする家族

小さく咲く花にも、存在感のあるグリーンにも。

オンリーワンの花には、オンリーワンの鉢を。

植物を育てることは、CO2を吸収し、日常の中で自然と循環に参加する行為でもあります。

このフラワーポットは、環境に配慮することを意識しすぎず、自然に暮らしに取り入れられることを大切にしています。

背景にある取り組み

フラワーポットを選ぶ子供達

本プロジェクトは、唐津周辺の地域や学校と連携し、回収されたプラスチックを素材としてアップサイクルを体験する活動の中から生まれました。

回収・分別・再生・成形という一連の工程を通じて、資源循環を「知識」ではなく「体験」として学ぶ場をつくっています。

本取り組みは、次のような活動につながっています。

ふるさと納税について

- プラスチックごみの削減と資源循環の推進- 学校と連携した環境教育・体験学習- 自然共生サイト（OECM）の保全・再生活動- 地域内で完結する循環型のものづくりフラワーポット大フラワーポット小

「Precious Plastic フラワーポット」は、ふるさと納税において、寄附金の使途で

「特定非営利活動法人 唐津Farm&Food」を選択した方への返礼品です。

寄附を通じて、環境保全や教育活動、地域循環の仕組みづくりを応援することができます。

このフラワーポットは、寄附を通して、暮らしの中から循環に参加する小さな選択肢です。

ふるさと納税：フラワーポット小 :https://www.furusato-tax.jp/product/detail/41001/6040571/325

ふるさと納税：フラワーポット大 :https://www.furusato-tax.jp/product/detail/41001/6632239/325

ふるさと納税以外の展開 ― 早稲田大学との共創

本フラワーポットは、ふるさと納税の返礼品としてだけでなく、

早稲田大学の学生プロジェクト「Precious Plastic Waseda」との共創による

オンラインショップでも展開しています。

学生たちとともに、

廃プラスチックを資源として循環させる仕組みや、

ものづくりを通じた社会とのつながりについて発信しています。

オンラインショップはこちら :https://preciousplasticjapan.com/

団体概要

NPO法人 唐津Farm&Foodが主催した波戸岬ビーチクリーン

NPO法人 唐津Farm&Food

佐賀県唐津市を拠点に、里海・里山・まちをフィールドとした環境保全・環境教育・資源循環の実践に取り組むNPO法人。

回収・アップサイクル・学びを組み合わせた活動を通じて、持続可能な地域づくりを進めています。

関連URL

- フラワーポットプロジェクト紹介https://karatsu-f-f.com/flowerpotproject.htmlフラワーポット詳細https://karatsu-f-f.com/flowerpot.htmlふるさと納税（小サイズ）https://www.furusato-tax.jp/product/detail/41001/6040571/325ふるさと納税（大サイズ）https://www.furusato-tax.jp/product/detail/41001/6632239/325