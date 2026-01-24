【東伊豆・北川温泉】3月末まで「焼きズワイ蟹」付き鉄板焼コース☆伊勢海老、金目鯛、あわび、黒毛和牛・天城鹿から選べるメインと蟹ごはん

株式会社H.P.D.コーポレーション鉄板焼レストラン「青竹」イメージ

東伊豆の静かな港町、北川温泉の高台から海を見晴らす「吉祥ＣＡＲＥＮ」（静岡県東伊豆町 総支配人：中田尚宏）は、3月31日までの期間、平日の鉄板焼ディナーコースに、焼きズワイ蟹を味わう特別なグルメ宿泊プランをご用意しました。

伊勢海老、金目鯛、鮑などを味わう鉄板焼コース

鉄板焼「伊豆七島コース」イメージ

夕食は、温泉宿では珍しい本格的な鉄板焼レストラン「青竹」でいただきます。伊勢海老、蒸し鮑のお造り、牡蠣のチャウダースープ、伊勢海老と金目鯛の蒸し焼きなど、旬のコースの品々に舌鼓。

メインは、黒毛和牛サーロイン、フィレ、天城鹿からチョイス

黒毛和牛サーロイン イメージ

メインは黒毛和牛サーロイン、国産牛フィレ、天城鹿から選ぶ肉料理。さらに冬の味覚、ズワイ蟹を焼き蟹にしてプレゼントいたします。〆の食事は、蟹ごはん、または、ガーリックライスからチョイスが可能です。爽やかな味わいのシャルドネとともにお愉しみください。

デジタルから離れて、湯宿に籠る冬のしあわせ

露天風呂「碧海（へきかい）」

露天風呂からは湯けむりが立ち昇り、海風が心地よい季節。自家源泉かけ流しの湯でココロとカラダをほどき、海の幸に癒される、伊豆の旅へお出かけください。東伊豆の桜だよりも楽しめます。

■平日限定・鉄板焼ディナー伊豆七島コース×焼きズワイ蟹 付き宿泊プラン

期間：2026年1月26日（月）～3月31日（火） ＊金・土・日・祝日を除く

料金：ご一泊夕・朝食付き、一名さま（税・サービス料込）入湯税300円別

40,500円～（1名1室）

30,500円～（2名1室）

28,500円～（3名1室）

27,500円～（4名1室）

＊曜日・シーズン・客室タイプによりUP料金あり

夕食：鉄板焼 青竹「伊豆七島」コース お品書き例

前菜：旬の山海の幸 盛り合わせ

造り：伊勢海老 蒸し鮑 地魚盛り合わせ

スープ：牡蠣のチャウダースープ

魚料理：伊勢海老と金目鯛の蒸し焼き

サラダ：生ハム アメーラトマト アボカド

肉料理：黒毛和牛サーロイン、国産牛フィレ、天城鹿から一品

食事：ガーリックライス or 蟹ごはん

デザート:桜パンナコッタとフルーツ盛り

特典

・焼きズワイ蟹（脚）をサービス

・シャルドネ1杯プレゼント

・選べる食事「蟹ごはん」or「ガーリックライス」

朝食：「フォーシーズン」和食膳 または「青竹」鉄板ブレックファースト

■鉄板焼「青竹」

鉄板焼レストラン「青竹」イメージ

温泉旅館では珍しい、本格的な鉄板焼レストラン。黒毛和牛、伊勢海老、金目鯛、鮑を味わえるコース料理は、シェフが目の前で繰り広げるパフォーマンスも楽しい、五感で味わう特別なメニュー。

「アフタヌーンティー」イメージ

チェックイン後のおもてなし、パンケーキのアフタヌーンティー、非日常の朝ごはん「鉄板ブレックファースト」もご提供しています。

・鉄板ブレックファースト（7:30～9:30）

・アフタヌーンティー（14:00～15:30）

・ディナー（17:30～21:30）

■春の東伊豆お出かけガイド2026

「河津桜まつり」イメージ

・「第36回 河津桜まつり」2月7日～3月8日

鑑賞ルート例：河津駅＝川沿い桜並木＝豊泉橋＝河津桜原木＝かじやの桜（約1時間）

・「第29回 雛のつるし飾りまつり」1月20日～3月31日（9:00～17:00）

伊豆稲取「文化公園雛の館」

・「素盞鳴（すさのお）神社雛階段飾り」2月14日～3月8日（10:00～15:00）＊雨天中止

神社の階段118段に飾られるひな人形とつるし飾り。ひな人形を飾る段数は日本一の壮観です。

・「伊豆高原さくら祭り」

3月下旬～：おおかん桜、3月下旬～4月上旬：ソメイヨシノ

・「大室山（おおむろやま）さくらの里」

9～5月に数種の桜が咲き続ける、伊豆半島屈指の “桜の名所”で「さくら名所100選」のひとつ。

約4万平方メートル の広大な敷地に、約40種類・1,000本の桜が鑑賞できるスポットとして有名です。

2月には寒桜や河津桜、3月に早咲き大島桜、城ヶ崎桜、伊東桜、4月にはソメイヨシノが見頃を迎えます。

・いちご狩り～5月上旬頃まで、伊豆熱川（樋ノ口園ほか）

・みかん＆オレンジ狩り～6月頃まで

■海を眺めながらいただく、選べる朝食

「和食膳」イメージ「鉄板ブレックファースト」イメージ

・炭火で焼いた鯵などの伊豆の干物、地魚のお造り、出汁巻き玉子など、地産地消を楽しむカラダに優しい「和食膳」

・目の前で焼き上げる、お好みの卵料理とふわふわのフレンチトースト、オリジナルの山葵、明日葉ソーセージなど、非日常を味わう「鉄板ブレックファースト」

■吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし

「チョコレートフォンデュ」イメージ公共露天「黒根岩風呂」

・パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）

・ロビーラウンジでのドリンクサービス（7:00～23:00）珈琲・カプチーノ・抹茶ラテ・ハーブティーなど

・アペリティフタイム（15:00～17:00）

・お休み前のスイーツ＆ドリンク（20:30～22:30）

＜スイーツ＞

チョコレートフォンデュ（4月15日まで）、マカロン、フィナンシェ、最中

＜ドリンク＞

コーヒー、紅茶、カフェラテ、抹茶ラテ、カプチーノ、山桃ジュース

＜アルコール＞

伊豆焼酎、スコッチ、コニャック、ジン

・ディナー時に「ムーンライトデザート」

満月日とその前後、ムーンロードが現れる夜は、ディナーのデザートをアップグレード

・選べる色浴衣＆帯

・夕方の湯上りビールと季節のジュース（16:00～17:20）

・朝と夕の湯上りところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）

・湯上りにアイスキャンディー（24時間）

・オリジナルアロマポット＆オイル

・ネイルケアセット、選べるピロー

・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り

・記念日のお祝いほか、嬉しい無料のおもてなし

■吉祥ＣＡＲＥＮ（きっしょうかれん） 全30室

静かな海沿いの北川（ほっかわ）温泉の高台から、海に昇る朝日と、満月が描く光の道「ムーンロード」を望む、全室オーシャンビュー、大人の隠れ家リゾート。

温泉大浴場「碧海（へきかい）」

客室やレストラン、露天風呂から、空と海の青が溶けあうような絶景をご覧いただけます。

「吉祥スパ」イメージ

海の恵みと伊豆大島椿オイルを使用するトリートメントの「吉祥スパ」、ウェルカムパンケーキのアフタヌーンティーなど、非日常の旅を心地よくお過ごしください。ラウンジでのドリンクサービス、記念日のお祝い、連泊にはランチの特典など、無料のおもてなしが好評です。

※伊豆急行「伊豆熱川駅」から、無料の送迎バスで約10分。

