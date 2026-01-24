【東伊豆・北川温泉】3月末まで「焼きズワイ蟹」付き鉄板焼コース☆伊勢海老、金目鯛、あわび、黒毛和牛・天城鹿から選べるメインと蟹ごはん
鉄板焼レストラン「青竹」イメージ
東伊豆の静かな港町、北川温泉の高台から海を見晴らす「吉祥ＣＡＲＥＮ」（静岡県東伊豆町 総支配人：中田尚宏）は、3月31日までの期間、平日の鉄板焼ディナーコースに、焼きズワイ蟹を味わう特別なグルメ宿泊プランをご用意しました。
吉祥CAREN :
https://www.kissho-caren.com/
伊勢海老、金目鯛、鮑などを味わう鉄板焼コース
鉄板焼「伊豆七島コース」イメージ
夕食は、温泉宿では珍しい本格的な鉄板焼レストラン「青竹」でいただきます。伊勢海老、蒸し鮑のお造り、牡蠣のチャウダースープ、伊勢海老と金目鯛の蒸し焼きなど、旬のコースの品々に舌鼓。
メインは、黒毛和牛サーロイン、フィレ、天城鹿からチョイス
黒毛和牛サーロイン イメージ
メインは黒毛和牛サーロイン、国産牛フィレ、天城鹿から選ぶ肉料理。さらに冬の味覚、ズワイ蟹を焼き蟹にしてプレゼントいたします。〆の食事は、蟹ごはん、または、ガーリックライスからチョイスが可能です。爽やかな味わいのシャルドネとともにお愉しみください。
デジタルから離れて、湯宿に籠る冬のしあわせ
露天風呂「碧海（へきかい）」
露天風呂からは湯けむりが立ち昇り、海風が心地よい季節。自家源泉かけ流しの湯でココロとカラダをほどき、海の幸に癒される、伊豆の旅へお出かけください。東伊豆の桜だよりも楽しめます。
■平日限定・鉄板焼ディナー伊豆七島コース×焼きズワイ蟹 付き宿泊プラン
期間：2026年1月26日（月）～3月31日（火） ＊金・土・日・祝日を除く
料金：ご一泊夕・朝食付き、一名さま（税・サービス料込）入湯税300円別
40,500円～（1名1室）
30,500円～（2名1室）
28,500円～（3名1室）
27,500円～（4名1室）
＊曜日・シーズン・客室タイプによりUP料金あり
夕食：鉄板焼 青竹「伊豆七島」コース お品書き例
前菜：旬の山海の幸 盛り合わせ
造り：伊勢海老 蒸し鮑 地魚盛り合わせ
スープ：牡蠣のチャウダースープ
魚料理：伊勢海老と金目鯛の蒸し焼き
サラダ：生ハム アメーラトマト アボカド
肉料理：黒毛和牛サーロイン、国産牛フィレ、天城鹿から一品
食事：ガーリックライス or 蟹ごはん
デザート:桜パンナコッタとフルーツ盛り
特典
・焼きズワイ蟹（脚）をサービス
・シャルドネ1杯プレゼント
・選べる食事「蟹ごはん」or「ガーリックライス」
朝食：「フォーシーズン」和食膳 または「青竹」鉄板ブレックファースト
■鉄板焼「青竹」
鉄板焼レストラン「青竹」イメージ
温泉旅館では珍しい、本格的な鉄板焼レストラン。黒毛和牛、伊勢海老、金目鯛、鮑を味わえるコース料理は、シェフが目の前で繰り広げるパフォーマンスも楽しい、五感で味わう特別なメニュー。
「アフタヌーンティー」イメージ
チェックイン後のおもてなし、パンケーキのアフタヌーンティー、非日常の朝ごはん「鉄板ブレックファースト」もご提供しています。
・鉄板ブレックファースト（7:30～9:30）
・アフタヌーンティー（14:00～15:30）
・ディナー（17:30～21:30）
■春の東伊豆お出かけガイド2026
「河津桜まつり」イメージ
・「第36回 河津桜まつり」2月7日～3月8日
鑑賞ルート例：河津駅＝川沿い桜並木＝豊泉橋＝河津桜原木＝かじやの桜（約1時間）
・「第29回 雛のつるし飾りまつり」1月20日～3月31日（9:00～17:00）
伊豆稲取「文化公園雛の館」
・「素盞鳴（すさのお）神社雛階段飾り」2月14日～3月8日（10:00～15:00）＊雨天中止
神社の階段118段に飾られるひな人形とつるし飾り。ひな人形を飾る段数は日本一の壮観です。
・「伊豆高原さくら祭り」
3月下旬～：おおかん桜、3月下旬～4月上旬：ソメイヨシノ
・「大室山（おおむろやま）さくらの里」
9～5月に数種の桜が咲き続ける、伊豆半島屈指の “桜の名所”で「さくら名所100選」のひとつ。
約4万平方メートル の広大な敷地に、約40種類・1,000本の桜が鑑賞できるスポットとして有名です。
2月には寒桜や河津桜、3月に早咲き大島桜、城ヶ崎桜、伊東桜、4月にはソメイヨシノが見頃を迎えます。
・いちご狩り～5月上旬頃まで、伊豆熱川（樋ノ口園ほか）
・みかん＆オレンジ狩り～6月頃まで
■海を眺めながらいただく、選べる朝食
「和食膳」イメージ
「鉄板ブレックファースト」イメージ
・炭火で焼いた鯵などの伊豆の干物、地魚のお造り、出汁巻き玉子など、地産地消を楽しむカラダに優しい「和食膳」
・目の前で焼き上げる、お好みの卵料理とふわふわのフレンチトースト、オリジナルの山葵、明日葉ソーセージなど、非日常を味わう「鉄板ブレックファースト」
■吉祥ＣＡＲＥＮのおもてなし
「チョコレートフォンデュ」イメージ
公共露天「黒根岩風呂」
・パンケーキのアフタヌーンティー（14:00～15:30）
・ロビーラウンジでのドリンクサービス（7:00～23:00）珈琲・カプチーノ・抹茶ラテ・ハーブティーなど
・アペリティフタイム（15:00～17:00）
・お休み前のスイーツ＆ドリンク（20:30～22:30）
＜スイーツ＞
チョコレートフォンデュ（4月15日まで）、マカロン、フィナンシェ、最中
＜ドリンク＞
コーヒー、紅茶、カフェラテ、抹茶ラテ、カプチーノ、山桃ジュース
＜アルコール＞
伊豆焼酎、スコッチ、コニャック、ジン
・ディナー時に「ムーンライトデザート」
満月日とその前後、ムーンロードが現れる夜は、ディナーのデザートをアップグレード
・選べる色浴衣＆帯
・夕方の湯上りビールと季節のジュース（16:00～17:20）
・朝と夕の湯上りところてん（7:00～10:30、16:00～18:00）
・湯上りにアイスキャンディー（24時間）
・オリジナルアロマポット＆オイル
・ネイルケアセット、選べるピロー
・公共露天「黒根岩風呂」への湯巡り
・記念日のお祝いほか、嬉しい無料のおもてなし
■吉祥ＣＡＲＥＮ（きっしょうかれん） 全30室
静かな海沿いの北川（ほっかわ）温泉の高台から、海に昇る朝日と、満月が描く光の道「ムーンロード」を望む、全室オーシャンビュー、大人の隠れ家リゾート。
温泉大浴場「碧海（へきかい）」
客室やレストラン、露天風呂から、空と海の青が溶けあうような絶景をご覧いただけます。
「吉祥スパ」イメージ
海の恵みと伊豆大島椿オイルを使用するトリートメントの「吉祥スパ」、ウェルカムパンケーキのアフタヌーンティーなど、非日常の旅を心地よくお過ごしください。ラウンジでのドリンクサービス、記念日のお祝い、連泊にはランチの特典など、無料のおもてなしが好評です。
※伊豆急行「伊豆熱川駅」から、無料の送迎バスで約10分。
