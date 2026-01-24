着るだけでコーデが完成。“主役級アイテム”最新ラインナップ公開【1/23新作】

株式会社antiqua

株式会社antiqua（本社：大阪府和泉市）より、着るだけでコーディネートが完成する、新作アイテムが登場します。

今回はその中から、日常のスタイリングにも取り入れやすい“コーデの主役になるアイテム”を一部ご紹介。

トレンド感と着やすさを兼ね備えたラインナップをお届けします。

■ antiquaが提案する「大人のデザイン服」

新作アイテムはこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/page/new_and_reitem

個性は欲しいけれど、派手すぎない。

デザイン性はあっても、ちゃんと着回せる。

antiquaの新作は、柄・立体感・異素材といった強い要素を持ちながら、パンツにもスカートにも合わせやすい、日常に寄り添うバランスが魅力です。

● 花柄 ロングスカート

大胆で洗練されたモノトーン花柄が印象的なAラインロングスカート。足首まで届く丈感とすっきり広がるシルエットで、女性らしさを引き立てつつ着心地も快適。

・商品番号：PA-03893

・カラー：ベージュ/ブラック

・サイズ：Onesize

https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029231

● 立体柄 カットソー

彫刻のような立体感と繊細なプリーツ風ライン柄が魅力の異素材トップス。Vネックとドロップショルダーで大人の抜け感を演出。柔らかカットソー素材でシワになりにくく、デイリーからオン・オフまで幅広く活躍します。

・商品番号：PA-03896

・カラー：ホワイト/ブラック/ネイビー

・サイズ：Onesize

https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029234

● 街柄 プリント シャツ

まるで街並みを描いた絵画のようなアート柄が主役の一枚。

肌ざわりの良い綿100％素材で快適な着心地、ゆったりシルエットで羽織りにも一枚着にも使える万能トップスです。

・商品番号：ZE-01146

・カラー：ホワイト

・サイズ：Onesize

https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000028787

■ 新作アイテムは一覧でチェック

今回ご紹介したアイテム以外にも、antiquaでは多彩な新作が続々と登場しています。

気になるデザインや、今の気分に合う一枚を、ぜひ新作一覧からチェックしてみてください。

日常のスタイリングに新しい発見をもたらすアイテムがきっと見つかります。

新作アイテム一覧はこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/page/new_and_reitem

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。