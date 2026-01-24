旅の終わり、きっとワカメに恋をする。【2～3月限定】新物だけの艶と香り！ 鳴門わかめ塩蔵体験付き宿泊プラン発売♪

2～3月の期間限定！究極のご当地体験付き宿泊プラン発売♪

株式会社H.P.D.コーポレーション「アオアヲ ナルト リゾート」2-3月限定！鳴門わかめ塩蔵体験

アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県鳴門市 総支配人:高橋裕二）は、2026年2月1日～3月30日の期間限定で「本場！鳴門わかめ塩蔵体験」付き宿泊プランを発売いたします。

青い空と海を望む「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市

鳴門は、わかめの養殖ロープをつなげると1,048Km（なんと四国1周分！）になる一大産地。鳴門海峡の激しい潮流で育まれ、肉厚でシコシコした歯ごたえが特長で、2～3月は「新わかめ」と呼ばれ特においしいとされています。

水揚げした獲れたてのわかめを大鍋で湯通しし、粗塩で塩もみをする塩蔵加工を体験。できあがった塩蔵わかめはお土産としてお持ち帰りください。

この季節、産地ならではの「生わかめ」をしゃぶしゃぶで！

「アオアヲ ナルト リゾート」2-3月限定！鳴門わかめ塩蔵体験

新鮮な生わかめは“しゃぶしゃぶ”でどうぞ。茶褐色の生わかめが湯通しされ、鮮やかな緑に変わる瞬間は感動もの。心地よい歯ざわりと滑らかな食感、風味豊かな味わいが口いっぱいに広がります。

大鳴門橋や鳴門の海を眺めながら、絶景ミニクルージング

新鮮な生わかめをしゃぶしゃぶで♪

アオアヲビーチから船に乗り約10分のわかめ棚で行う収穫体験も、旅の思い出におすすめです（別途料金要、小学生未満は乗船できません）。

珍しい「鳴門わかめの天ぷら」が楽しめる郷土料理バイキング

アオアヲビーチから船に乗り約10分のわかめ棚で行う収穫体験

人気の郷土料理バイキング阿波三昧には、外がサクッ中はしっとりした食感の珍しいわかめ天ぷらほか、鳴門鯛お造りやなると金時スイーツなど、ご当地グルメが勢ぞろい。

家族や友達、ひとり旅に♪ ご当地体験＆グルメ＆温泉を満喫

郷土料理バイキング「阿波三昧」イメージ外がサクッ中はしっとりした食感「鳴門わかめの天ぷら」

鳴門の海を望む天然温泉に癒やされ、阿波山海の幸に舌鼓。家族や友達、ひとり旅に早春の鳴門で、全国でも珍しい究極のご当地体験はいかがですか。

■【1泊3食＋体験】本場！鳴門ワカメ塩蔵体験付き宿泊プラン

客室から望む美しい朝焼け「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市

【期 間】2026年2月1日～3月30日

【料 金】ご一泊 夕・朝食付き お一人さま

21,500円～（2名１室）、20,000円～（3名１室）、19,000円～（4名１室）

＊海に昇る朝日と鳴門ムーンロードを望む洋室

＊税・サービス料込､入湯税150円別 、金・土・日・祝前日・シーズンUP料金あり、子供料金あり

【食 事】選べる夕食／郷土料理バイキング「阿波三昧」、和会席「鳴門」

朝 食／和食中心のバイキング（一部洋食あり）

アオアヲ│レストラン :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/316/

【内 容】

◆鳴門わかめ塩蔵体験 ＆ 鍋焼きうどん

◆お土産に塩蔵わかめ 大人約800g､小学生500g

◆鳴門わかめ体験をSNSにアップ後、フロントご提示にて次回使える館内利用券1,000円プレゼント

◎収穫体験は1,200円追加でOK！ （前日17:30迄に要予約）

10:30／11:30／14:00／15:00 （約90分）

※鍋焼きうどんとのセット利用は10:30／11:30のみ

※先着各8名迄、小学生以下のお子様は乗船できません

【その他】毎晩開催「阿波おどり」公演、連泊にはClub Savvyランチ特典ほか、嬉しい無料のおもてなし

◎各宿泊プランへの追加 ＆ 日帰り利用もOK

ランチには鳴門わかめたっぷり、アツアツの鍋焼きうどん♪

■鳴門わかめ漁 ＆ 塩蔵体験

【期 間】2026年2月1日～3月31日

【内 容】わかめ漁 → 塩蔵体験 → わかめしゃぶしゃぶ試食

※塩蔵わかめお持ち帰り：大人約800g､小学生500g

【時 間】10:30～／11:30～／14:00～／15:00～（約90分／前日17:30迄に要予約）

【料 金】大人3,000円、小学生2,000円

※先着各8名迄、小学生未満のお子様は乗船できません

大鳴門橋や鳴門の美しい海を眺めながら、わかめ棚までミニクルージング♪

■鳴門わかめ塩蔵体験

【期 間】2026年2月1日～3月31日

【内 容】塩蔵体験 → わかめしゃぶしゃぶ試食

※塩蔵わかめお持ち帰り：大人約500g､小学生以下300g

【時 間】11:00～／12:00～(約30分／前日17:30迄に要予約)

【料 金】大人1,800円、小学生以下900円

お友達やご家族、ひとり旅にも♪ この時季だけのご当地体験！

※料金は全て税込み表示、写真はイメージです

■アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県・鳴門市）

詳細を見る :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/596/青い空と海を望む「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市

瀬戸内海国立公園内、海に昇る朝日や日本百名月に選ばれた鳴門ムーンロードを客室や天然温泉から一望するオーシャンフロントホテル。

「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市

海を見晴らす洋室や和室、徳島の匠による阿波藍ルームなど旅のスタイルで選べる客室は15タイプ。2024年3月、徳島が誇る伝統工芸「大谷焼」アートプレートが彩る客室、7月には泊まれるアートギャラリー「ゴッホのヒマワリルーム(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/492/)」が誕生。

「ゴッホのヒマワリルーム」（アオアヲ ナルト リゾート・徳島県鳴門市）

鳴門鯛や阿波野菜ほか渦の幸グルメは、郷土料理バイキング阿波三昧、フレンチ会席、和会席、炭火焼、カフェなど個性的な5つのレストランでご堪能いただけます。

きらめく海を望む「カフェテラス オーゲ」

館内１階「阿波の國(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/52/)」では、縁日遊びや駄菓子屋さん狸堂、大谷焼の絵付け、江戸時代から伝わる“天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染め(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/52/#block3677)などのご当地プログラムが体験できます。

縁日遊びが楽しめる「阿波の國」江戸時代から伝わる“天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染め体験イメージ

鳴門海峡クルージング、鳴門鯛の釣り堀、夏の海水浴＆プール、秋の鳴門金時芋掘り、早春のワカメ漁など、一年を通じて自然に親しむアクティビティをお楽しみください。毎晩開催される阿波おどりライブ(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/66/)、結婚記念や誕生日ご長寿のお祝い、連泊ランチ特典など、嬉しい無料のおもてなしも好評です。

毎晩開催♪ 阿波おどり公演

周辺には「渦の道」「大塚国際美術館」、四国お遍路八十八ヶ所巡り一番札所「霊山寺」などの観光名所が豊富です。

アオアヲ│周辺観光 :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/55/世界最大級の鳴門の「うず潮」鳴門金時スイーツや海鮮丼が揃う道の駅「くるくるなると」へは車で約12分世界の名画を陶板画で再現「大塚国際美術館」へは車で約3分

マイカーやバス、ＪＲ、航空機など、アクセス便利な徳島・鳴門です。

※徳島空港より30分/JR鳴門駅15分/高速鳴門バス停10分の定時送迎バスあり（無料/要予約）、鳴門北IC左折すぐ。関西からホテル直通高速バス約20便、広島・岡山・高松からも各1便あり。

アオアヲ│アクセス :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/123/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-vjh2RiUbkU ]