循環をデザインする、世界にひとつだけのサングラス

特定非営利活動法人唐津Farm&Food世界にひとつだけのサングラス

廃プラスチックから生まれた“世界にひとつだけのサングラス”が、

循環をデザインするサステナブルファッションとして注目を集めています。

佐賀県唐津市を拠点に環境保全・資源循環に取り組むNPO法人 唐津Farm&Food は、アップサイクルブランド 「RE:C（リーク）」 による循環型サングラスを、ふるさと納税の返礼品として提供しています。

主にペットボトルキャップを原料に、オランダ発のオープンソースプロジェクト「Precious Plastic」 の技術を活用して製作。

色や模様はすべて異なり、同じものは二つとありません。

https://karatsu-f-f.com/re-c.html

RE:C（リーク）とは

RE:C ロゴ

RE:Cは、Recycle（リサイクル）、Recreate（再創造）、Carbon（カーボン削減）、Colorful（多様性）、Culture（文化）、Clear（透明性）、Collaboration（協業）、Circle（循環）など、“Re”から始まる価値をキーワードに掲げるサステナブルブランドです。

循環や環境配慮を「義務」や「我慢」としてではなく、スタイルとして自然に身につけられることを大切にしています。

「環境にいいから」ではなく、「かけたいから」

RE:Cのサングラスをかけるジャマイカ人

RE:Cのサングラスは、廃棄されるはずだったプラスチックを素材にしながらも、ファッションアイテムとしての存在感を失いません。

素材の混ざり方や成形の過程で生まれる色合いはすべて異なり、一点ものならではの表情を持ちます。

大量生産では生まれない、不均一さや偶然性そのものがデザインです。

「環境にいいから選ぶ」のではなく、「このサングラスをかけたいから選ぶ」。

その選択が、結果として循環につながっていく。RE:Cは、そんな順番を大切にしています。

壊れても、また循環へ

フラワーポットを選ぶ子供達

RE:Cのサングラスは、壊れた場合も回収・再生が可能な循環型の仕組みを取り入れています。

使い終わったら終わり、ではなく、再び素材として生まれ変わることを前提としたプロダクト。

サステナブルファッションを一過性のトレンドに終わらせないための設計です。

RE:C循環型サングラス ふるさと納税について

RE:Cの循環型サングラスは、

ふるさと納税の返礼品として提供されています。

寄附を通して、

地域に根ざした循環型ものづくりや、

環境教育・資源循環の取り組みを応援することができます。

このサングラスは、

身につけることで意思を表現する、ひとつのファッションピースです。

ふるさと納税：RE:C サングラス :https://www.furusato-tax.jp/product/detail/41001/6585394/325

今後の展開

環境省のサステナブルファッション担当者の方がたにサステナブルサングラスをかけていただきました。唐津市市長にも循環型サングラスをかけていただきました。

今後は、オンラインショップでの展開拡大に加え、ファッション・デザイン分野とのコラボレーション、ワークショップなども予定しています。

循環を、カルチャーとして広げていきます。

製品概要

RE:C 循環型サングラス

- 素材：主にペットボトルキャップ（PP）- 特徴：すべて一点もの（色・模様はランダム）- 生産地：佐賀県唐津市- 制作：NPO法人 唐津Farm&Food（Precious Plastic Karatsu）

オンラインショップでの販売― 早稲田大学との共創

サングラスは、ふるさと納税の返礼品としてだけでなく、

早稲田大学の学生プロジェクト「Precious Plastic Waseda」との共創による

オンラインショップでも展開しています。

学生たちとともに、

廃プラスチックを資源として循環させる仕組みや、

ものづくりを通じた社会とのつながりについて発信しています。

オンラインショップはこちら :https://preciousplasticjapan.com/

団体概要

NPO法人 唐津Farm&Foodが主催した波戸岬ビーチクリーン

NPO法人 唐津Farm&Food

佐賀県唐津市を拠点に、海・まち・人をつなぐ環境保全・環境教育・資源循環の実践に取り組むNPO法人。

国際プロジェクト「Precious Plastic」に参加し、アップサイクルを通じた地域循環の仕組みづくりを進めています。

関連URL

- RE:C ブランドページhttps://karatsu-f-f.com/re-c.html- RE:C ストーリーhttps://karatsu-f-f.com/rec-story.html- ふるさと納税（RE:C サングラス）https://www.furusato-tax.jp/product/detail/41001/6585394/325- Precious Plastic Waseda × Karatsu オンラインショップhttps://preciousplasticjapan.com/