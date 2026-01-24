前回大好評！限定カラーのどむぞうくん＆人気バーガーぬいぐるみが登場！【タイトーくじ　ドムドムハンバーガー第2弾】本日1月24日(土)より順次発売！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、タイトーくじの新商品として【タイトーくじ ドムドムハンバーガー第2弾】を全国のファミリーマートやホビーショップ、書店などの対象店舗にて本日2026年1月24日（土）より順次発売いたします。

本商品は、前回大好評だった「ドムドムハンバーガー」くじの第2弾です。今回も、このくじのためにドムドムハンバーガー様に命名いただいたくじ限定カラーのマスコットや、アンケートで商品化してほしいメニュー第1位を獲得した「丸ごと!!カニバーガー」のマイルドカレーソース味のぬいぐるみが登場します。インパクトのあるアイテムや、毎日使いたくなる実用雑貨までドムドムハンバーガーの世界観を存分にお楽しみいただけます。

●商品ラインアップ

A賞は、第1弾よりもさらに大きい約45cmのぬいぐるみです。今回は、人気のもこもこ生地が特徴で、お部屋に飾ると存在感たっぷり。ふんわりとした質感が癒しの空間を演出してくれます。B賞は、ドムドムハンバーガーで大人気の「かりんとう饅頭」。どむぞうくんの焼印入りで約42cmの大きなクッションになって登場します。C賞は、もこもこ生地のマスコットコレクションです。ドムドムハンバーガー様に「うめぼし」「あずき」「ふじさん」「おかゆ」「すみさん」とそれぞれ命名いただきました。ボールチェーン付きで、バッグなどに付けて一緒におでかけができます。D賞は、かわいらしい形が食卓を彩る豆皿コレクション。ぜひ全種集めてお使いください。E賞は、メニューイラストがデザインされたハンドタオル。バーガーの箱をイメージしたパッケージに入っています。F賞は、各マスコット名にちなんだデザインを施したクリアファイル＆ステッカーセット。普段使いにも便利なアイテムで、ドムドムハンバーガーらしいかわいさや遊び心を日常で味わえます。

A賞 とってもおおきなぬいぐるみ うめぼし大（全1種／約45cm）B賞 クッション かりんとう饅頭（全1種／約42cm）C賞 マスコットコレクション（全5種／約12cm）D賞 豆皿コレクション（全5種／約10cm）※種類は選べませんE賞 ハンドタオルコレクション（全5種／ハンドタオル 約25cm、箱 約10cm）※種類は選べませんF賞 クリアファイル＆ステッカーセット（全5種／A4サイズ、ステッカー 約8cm）

LH（ラストハッピー）賞には、第1弾でも大好評だった「丸ごと!!カニバーガー」のマイルドカレーソース味の大きなぬいぐるみをご用意しました。見た目のインパクトは抜群、ふんわりとした質感とユニークなデザインが魅力的なファン待望のアイテムです。最後のくじを引いた方にプレゼントします。

LH賞 ぬいぐるみ 丸ごと!!カニバーガー マイルドカレーソースver.（全1種／約40cm）

WH（ダブルハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力してご応募いただいた方の中から抽選で30名様にLH賞をプレゼントします。

EXH（エクストラハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトからF賞のくじの半券に記載されたID番号を入力してご応募いただいた方の中から抽選で100名様にA賞をプレゼントします。

※WH賞・EXH賞の応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要です。

WH賞 ぬいぐるみ 丸ごと!!カニバーガー マイルドカレーソースver.EXH賞 とってもおおきなぬいぐるみ うめぼし大

●「タイトーくじ ドムドムハンバーガー第2弾」概要

【商品名】タイトーくじ ドムドムハンバーガー第2弾

【発売日】2026年1月24日(土)

【価 格】1回800円（税込）

【等級数】全6等級＋LH（ラストハッピー）賞

【取扱店舗】全国のファミリーマートやホビーショップ、書店などの対象店舗

※店舗により発売時期が異なる場合、またお取り扱いが無い場合がございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

・タイトーくじ公式サイト：https://www.taito.co.jp/taitokuji/item/0000011688

・取扱店舗検索ページ：https://www.taito.co.jp/taitokuji/storesearch?p=0000011688

●タイトーくじについて

タイトーがお届けする“はずれなし”のくじ。全国のコンビニエンスストアやホビーショップ、書店、一部アミューズメント施設にて取扱中。“思わず欲しくなる”タイトーくじならではの限定アイテムが「あなたの日常に最高のエンターテインメント」を提供します。

・タイトーくじ公式サイト：https://www.taito.co.jp/taitokuji

・タイトーくじ公式X（旧Twitter）：https://x.com/taito_kuji

・タイトーくじ公式Instagram：https://www.instagram.com/taito_kuji

【権利表記】

(C) TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。