高知工科大学教授が地元成長企業の「共感経営」に賛同し出版

高知工科大学教授の桂信太郎氏が、高知県に本社・工場を構える株式会社スウィーツの経営理念に深く賛同し、同社の創業から現在に至るまでの軌跡を綴った書籍『人こそが最高の宝である』を出版します。

2026年1月24日発売。

年商10億円超、従業員約80人規模へと成長を遂げる同社が実践する「世の中にとって、良いことをやろう」という経営哲学。桂教授は経営管理戦略論の専門家として、この理念こそが企業成長の原動力となっていることに着目。地域に根ざした「共感経営」の実践例として、その価値を広く社会に伝えるべく本書の出版に至りました。

■「共感経営」で地域とともに成長する企業モデル

スウィーツが実践する経営スタイルは、経営学における「共感経営(Empathy-based Management)」に通じるものです。

近年、AppleやMeta、無印良品、花王など世界的企業も注目するこの経営手法を、同社は地域に根ざした独自の形で展開しています。

農家が丹精込めて育てた伝統作物や、職人の手仕事による素材を発掘し、自社の菓子製品としてプロデュース。

ヒット商品を生み出すことで、生産者の収入向上やモチベーション向上、ひいては地域全体への波及効果を創出。桂教授は同社を「共感経営を軸にした優秀なプロデューサー」と評価し、「このような会社がもっと増えれば、社会が明るく良くなる」と述べています。

■売上利益はすべて「ともしび奨学基金」の基金に

2012年 「ニッポン全国ご当地おやつランキング」 ジャージー乳のアイスブリュレ - グランプリ受賞（第1位）2015年「にっぽんの宝物ジャパン大会」田野屋塩二郎シューラスク - 初代グランプリ受賞（第1位）「第1回 にっぽんの宝物コラボグランプリ JAPAN大会」 「おみやげグランプリ2018」でグランプリを獲得の田野屋塩二郎シューラスク過去10年間の日本一、世界チャンピオンが大集結！グランプリの中のグランプリを決める大会 「にっぽんの宝物レジェンドグランプリ 2025」 第２位「The Cacao Roll」

創業者・福永稔氏の強い信念により推進される「ともしび奨学基金」は、経済的理由で大学進学に悩む若者の学ぶ環境を支援する完全給付型の奨学金制度です。本書の売上利益はすべて、この「ともしび奨学基金」の基金となります。

この取り組みにも桂教授は深く共感し、出版を通じて同社の社会的使命の実現に貢献したいとの想いを語っています。

https://tomoshibi-shogakukin.jp/

■本書の構成

全3部構成で、創業の原点から現在の経営実践、そして未来への展望までを網羅しています。

第1部:スウィーツ創業物語 ――創業者の経営哲学「三つの主義」と「三つの価値観」、理念経営の制度化

第2部:スウィーツの礎を築く ――OEMから自社ブランドへの転換、地域資源との共創、世界を変える挑戦

第3部:マネジメントの原則と大災害時代への対応 ――永続企業への道、スウィーツ憲章

表紙カバー

■編著者プロフィール

株式会社スウィーツ創業者 福永稔氏桂信太郎(かつら・しんたろう)

高知県公立大学法人高知工科大学教授、博士(学術)。

専門は経営管理戦略論、地域経済論。

地域企業の経営実践を研究する中で、株式会社スウィーツの経営理念と実践に深く賛同し、本書の出版を決意。

■書籍情報

書名:世界を変えるスウィーツ『人こそが最高の宝である』

発売日: 2026年1月24日

定価: 2,000円+税

ISBN: 978-4-86338-460-6

販売:

Amazon https://x.gd/skyh7

株式会社スウィーツHP( https://www.sweets-corp.com )ほか

