HANA、アニメ『メダリスト』オープニング主題歌「Cold Night」本日より配信スタート！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズCold Night CDジャケット

7人組ガールズグループ HANA の2026年初の新曲「Cold Night」が本日より配信リリースした。

本楽曲は、TVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌として書き下ろされた最新曲。本日深夜1時30分よりアニメ第2期初回放送がスタートし、アニメの幕開けを飾る楽曲としてオンエアされる。

「Cold Night」は、1月9日（金）放送の「HANAのオールナイトニッポンX」にてサプライズ解禁され、年末にリリースされたアグレッシブな楽曲「NON STOP」とは一変し、HANAにとっては新境地とも言えるサウンドとストレートな歌詞が話題になった。「背中を押された」「涙が出た」といった声も多数寄せられている。

夢に向かって進む中で誰もが感じる不安や葛藤、立ち止まりそうになる時にそっと寄り添い、もう一歩を踏み出す勇気をくれる「Cold Night」。『メダリスト』の物語とリンクすることで、より深い感情と新たな受け取り方が生まれるはずだ。ぜひアニメとともに楽曲の世界観を楽しんでほしい。

さらに「Cold Night」は、1月28日（水）にCDリリースも決定。今回のために新たに描き下ろされたスペシャルイラストを使用し、レコードサイズの大型仕様で展開される豪華パッケージとなっており、音楽だけでなくインテリアとしても楽しめる一枚に仕上がっている。

＜「Cold Night」リリース情報＞

2026.1.24 Sat. Digital Release

配信リンク：https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night_DG

2026.1.28 Wed. CD Release

形態：完全生産限定盤

仕様：LPサイズ/アニメ描き下ろし

価格：1700円(税込)

予約：https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night

CD通常版デザイン配信ジャケットデザイン

＜1st ALBUM「HANA」リリース情報 ＞

■1st Album「HANA」

2026.2.23 Mon. Digital Release

2026.2.25 Wed. CD Release

形態：完全生産限定盤/通常盤

内容：

完全生産限定盤

CD/Blu-ray/アルバムオリジナルエアケース/フォトブック(40P) /大型ポストカード(4種)/メンバー口癖ステッカー/トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)

価格：8900円(税込)

通常版

CD/トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)

予約：https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA

HANA

BMSG × CHANMINA が手掛けるガールズグループオーディションプロジェクト “No No Girls” から誕生した7人組ガールズグループ HANA。メンバーは CHIKA / NAOKO / JISOO / YURI / MOMOKA / KOHARU / MAHINA の7名で構成。圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。

