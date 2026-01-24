2026年初の新ネタライブ「ミキだけ寄席in新宿末廣亭」開催決定！

吉本興業株式会社

2026年2月24日(火)に東京・新宿末廣亭にて、ミキによる新ネタライブ「ミキだけ寄席in新宿末廣亭」の開催することが決定しました。

本公演は、毎年恒例となっているミキ単独の新ネタライブで、その名の通り出演者はミキのみ。彼らが満を持して披露する新作漫才を、たっぷり60分間お楽しみいただけます。

会場は今年も、東京・新宿末廣亭。落ち着いて漫才を堪能できる椅子席と、歴史ある寄席小屋の風情を

体感できる桟敷席の2種類のお席をご用意し、寄席ならではの空間でミキの漫才をお届けします。

チケット先行受付は、2026年1月25日(日)11:00よりFANYチケットにて開始します。なお、オンライン配信はございませんので、ぜひこの機会に、2026年、ミキ漫才の幕開けとなる本ライブを会場にてご体感ください。

ミキ 本人コメント

【昴生】

毎年の恒例になってきました！

ミラノコルティナ冬季オリンピックの興奮そのままに冬季漫才お届けします！

【亜生】

ミキだけが出ます！本当にミキだけかどうかだけでも確認しにきてください！！

漫才一直線！漫直！マンチョク！！

「ミキだけ寄席in新宿末廣亭」 概要

【日時】 2026年2月24日(火) 開場21:00／開演21:30

【会場】 新宿末廣亭 (東京都新宿区新宿3₋6₋12)

【出演者】 ミキ

【チケット料金】 前売3,000円／当日3,500円 ※オンライン配信はございません

＜チケット販売スケジュール＞ ※先行・一般ともにFANYチケットのみ

■先行受付：1月25日(日)11:00～1月28日(水)11:00

⇒当落発表：1月30日(金)18:00

■一般販売：2月3日(火)10:00～

▼FANYチケットはこちらから

https://ticket.fany.lol/event/detail/12236