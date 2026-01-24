有華 × Ryo’LEFTY’Miyata 対談「Hiya!」制作ストーリー、新曲「ピーナッツ」を深堀り

OIKOS MUSIC株式会社

JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』（パーソナリティ：音楽プロデューサー Ryo’LEFTY’Miyata）第69回（2026年1月24日(土)より順次放送）は、シンガーソングライターの有華が登場します。

有華さんは、SNSでの楽曲総再生数が80億回を超え、ストリーミングでも5,000万回再生を突破するなど、令和の音楽シーンを象徴するアーティストです。番組パーソナリティのRyo’LEFTY’Miyataとは、2025年11月にリリースされた楽曲「Hiya!」のサウンドプロデュースを担当して以来の音楽仲間です。

番組内では、「Hiya!」制作の舞台裏や有華さんが日々の中で大切にしているスローガン、さらに最新曲「ピーナッツ」についても掘り下げていきます。

“音楽の旅”をテーマに、アーティストの素顔を紐解く『MUSIC TOURIST』。明るくテンポの良い二人のトークを通じて、有華さんの魅力に迫る30分をぜひお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104775/table/108_1_e4fb07011915da35d794fe9f9677ae04.jpg?v=202601241251 ]

※各局放送日時の詳細は、放送スケジュール掲載の番組サイトをご確認ください

ゲスト情報

有華

幼少期からピアノ、合唱を始める。

大阪出身、18歳からシンガーソングライターとして活動中。Instagram に写真や動画を公開した事により、インフルエンサーからのフォローや大好きなお喋りと容姿のギャップが共感を得て、現在までに同性を中心に約22万人(※2025.6 月現在)、TikTok では82万人のフォロワー数を獲得。他 SNS のフォロワーを合わせると120万人以上の登録者数を記録。アーティストからのフォローや交流に加え、著名スポーツ選手やインスタグラマーからのフォローや対談など様々の分野で活躍する人たちからも支持されている。



Ryo’LEFTY’Miyata（パーソナリティ）

Ryo’LEFTY’Miyata

音楽プロデューサー / OIKOS MUSIC共同創業者

東京都出身の音楽プロデューサー、編曲家、作詞家、作曲家、ベーシスト、キー ボーディスト、ギタリスト、マニピュレーター。



幼少期にピアノを学び、久石譲の様な映画音楽家に憧れを抱くが、小6でHi-STANDARDに出会い、バンドマンを目指す事となる。

ポップネスなメロディメイク、様々なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジメントを得意とし、BE:FIRST、eill、Superfly、timelesz、sumika、Hyde、Tani Yuuki、MISIA、chevon、V6、ASH DA HERO、ALI、星街すいせい、RADIO FISHなど、数多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュース、編曲を手掛ける。

また、ユーティリティープレイヤーとしてofficial髭男dism、sumika、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストのライブサポートも行う。

2018年より海外アーティストとのco-writing活動を開始、世界マーケットを視野に入れた音楽活動を展開。2022年、若いアーティストを支援する会社「OIKOS MUSIC」を創業。

2024年、国籍、ジャンル、性別、世代を超えたアーティストがコラボレーションして音楽を世界に届ける、アーティストプロジェクト「cross-dominance by Ryo'LEFTY'Miyata」をスタート。

JFN系列全国FMラジオ番組『MUSIC TOURIST』

音楽プロデューサー・Ryo‘LEFTY’Miyataと共に、音楽の世界、クリエイティブな世界を旅するトーク番組。第一線のアーティストやプロデューサー、また映画監督や漫画家など、ジャンルを超えた方々たちと語らいながら、クリエイティブな世界へリスナーを誘います。アーティスト、プロデューサー、クリエイター自身の生の言葉で、まるで一緒に作品作りをしているようにトークするMUSIC TOURIST。



この番組での出会いから新たに生まれる楽曲も披露していきます。有名アーティスト・注目アーティストとのトークから生まれたコラボ楽曲はもちろん、番組ネット各局のエリアに住むシンガーやプレイヤー、伝統楽器の演奏者、アマチュアミュージシャンともコラボレーション。リスナー投稿では、旅先で拾った音や、リスナーの住む“日本各地のサウンド”を素材に、音楽を紡いでいきます。

▼番組の視聴

