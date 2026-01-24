冬をまるごと味わう！1月24日(土)から新イベント「北海道紀行」を開催します

株式会社銚子丸

北の国から“うまいネタ”が届きました！

本日 2026年1月24日(土) より、いよいよ新イベント「北海道紀行」 を開催いたします！



〈 冬をまるごと味わう！北海道紀行 〉


黒そい・とろにしん・ほっけ・真ふぐなど、冬の北海道が育んだ豊かな恵みをご用意しています。


この冬だけの北海道の味わいを、ぜひご堪能ください。皆さまのご来店、心よりお待ちしております。






北海道紀行

【開催期間】


1月24日(土)～



【開催店舗】


すし銚子丸


すし銚子丸 雅　全店


※江戸前すし 百萬石、鮨Yasuke、Standing 鮨 Bar Yasuke、鮨元では実施しません。


主なイベント商品


劇団セット　北粋（ほくすい）


900円（税込990円）


中とろ／黒そい／とろにしん／ほっけ／ピンク海老（海老みそのせ）






黒そい昆布〆 ～昆布のせ～


400円（税込440円）


淡泊ながらも脂の深い甘みと濃い旨味が楽しめる「黒そい」は、”北海道の鯛”とも呼ばれる美味しい白身魚です。






噴火湾のぼたん海老


900円（税込990円）


濃厚な甘みと、ねっとりとした食感が絶品。旨味が強く、醤油無しでも美味しくお召し上がりいただけます。






北海道炙り3カン


550円（税込605円）


ほっけ炙り（染おろしのせ）／とろにしん炙り（もみじおろしとポン酢ジュレのせ）／八角炙り（柚子こしょうのせ）






北海天ぷら盛り


600円（税込660円）


淡泊な旨味の「こまい」、ほろりと身がほどける「ほっけ」、北海道産「昆布」に、食感の楽しい「おくら」を添えました。






＜数量限定＞大ずわいがにみそ汁


450円（税込495円）






レアチーズケーキ&ベリー


450円（税込495円）


北海道産クリームチーズと純生クリームを使用したレアチーズケーキ。ベリーの酸味とクッキーのサクサク食感がアクセントです。





ぜひこの機会に、すし銚子丸へご来店ください！


株式会社銚子丸について


千葉、東京、埼玉、神奈川に92店舗（2026年1月1日現在）を直営店のみで展開しています。グルメ回転寿司「すし銚子丸」、複合商業施設などに出店する「すし銚子丸 雅(みやび)」、寿司割烹業態の「江戸前すし百萬石」では店舗を舞台、従業員を劇団員として観客であるお客様を楽しませる「劇場コンセプト」を特徴としております。
銚子港をはじめ日本各地、世界中の海から水揚げされた新鮮な鮮魚を、寿司職人が毎日店舗で「捌きたて」「握りたて」「作り立て」でご提供しております。銚子丸だからこその新鮮でネタの大きい寿司をお得な価格で楽しめるグルメ回転寿司としてお客様に支持されております。



商号：株式会社銚子丸


代表者：代表取締役　石井 憲


本店所在地：千葉県千葉市美浜区浜田2-39


設立年月日：1977年11月2日


主な事業の内容：すし銚子丸、すし銚子丸 雅、江戸前すし百萬石等の店舗経営


資本金：１億円（2024年5月15日現在）


URL：https://www.choushimaru.co.jp/