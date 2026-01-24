日本公認心理師ネットワークが、2026年3月1日10時00分から11時30分まで、『ピーター・ラヴィーン：トラウマと癒やしの自叙伝』発売記念オンラインセミナー「ソマティック・エクスペリエンシング®の誕生」でオンラインセミナーを開催します。

【内容】

【イベント内容】『ピーター・ラヴィーン：トラウマと癒やしの自叙伝 ソマティック・エクスペリエンシング®の誕生』は、ソマティック・エクスペリエンシング®の創始者ピーター・A・ラヴィーン自身のトラウマ体験とそれを癒やすまでの歩みを語った自叙伝です。その経験がソマティック・エクスペリエンシング®を生み、世界中のトラウマに苦しむ多くの人々を救うことになりました。今回本書の発売を記念し、訳者の一人で、Somatic Experiencing® 認定プラクティショナー（SEP）でもある牧野有可里先生をお迎えし、新刊の内容を中心に、ラヴィーンの人物像、現在の潮流、ソマティック・サイコセラピーについても詳しくお話いただきます。内容（予定）・どのようにソマティック・エクスペリエンシング® が生まれたのか・ピーター・ラヴィーンにまつわるエピソード・最近の潮流・適応と解離・内なる批判家・ソマティック・サイコセラピーの紹介・より学びたい人に向けての情報提供【視聴対象】医師、臨床心理士・公認心理師のほか、対人支援に携わる方、“トラウマ”に関心がある方ならどなたもご参加いただけます。【開催方法】Zoom配信チケットを購入された方全員が、ライブ配信と見逃し配信（2026年8月末日23:59まで視聴可能）のどちらも視聴可能です。書籍付きチケットをご購入された方は、「見逃し配信付きチケット」を購入される必要はございません。見逃し配信は、ライブ配信終了後、１週間後にPeatix宛に視聴用URLを通知いたします。【参加費】・見逃し配信付きチケット 3,000円（税込） ・参考図書付き配信チケット（全て見逃し配信付きです）1.新刊『ピーター・ラヴィーン：トラウマと癒やしの自叙伝』付きチケット 4,860円（税込）＊配信代金の1,000円引き2.既刊『身体に閉じ込められたトラウマ』付きチケット 5,850円（税込）＊配信代金の1,000円引き3.新刊『ピーター・ラヴィーン：トラウマと癒やしの自叙伝』+既刊『身体に閉じ込められたトラウマ』2点セット付チケット 8,710円（税込）＊配信代金の1,000円引き＊お申し込み後のキャンセルはお受けできません。あらかじめご了承ください。＊書籍は、順次星和書店より発送されます。発送までに、お申し込み日より2~5営業日いただいております。ご了承ください。

【講師】

牧野 有可里先生（まきの ゆかり）聖心女子大学大学院文学研究科人間科学専攻博士課程修了、心理学博士。臨床心理士、Somatic Experiencing® 認定プラクティショナー（SEP）、日本EMDR学会認定EMDR臨床家。2009年マキノ・サイコセラピー・ラボ（現ソマティック・アプローチ・ジャパン）設立。日本と米国でトラウマ臨床に携わる傍ら、臨床心理士・公認心理師・精神科医を対象にソマティック・サイコセラピスト養成トレーニングを開催している。

【イベント概要】

日時：2026/3/1 (日)10:00 - 11:30方法：オンライン開催

【参考図書】『ピーター・ラヴィーン：トラウマと癒やしの自叙伝ソマティック・エクスペリエンシング®の誕生』著者：ピーター・A・ラヴィーン訳者：牧野有可里、池島良子発行：星和書店定価：2,860円（本体価格2,600円+税）ISBN：978-4-7911-1171-8 『身体に閉じ込められたトラウマソマティック・エクスペリエンシングによる最新のトラウマ・ケア』著者：ピーター・A・ラヴィーン訳者：池島良子、西村もゆ子、福井義一、牧野有可里発行：星和書店定価：3,850円（本体価格3,500円+税）ISBN：978-4-7911-0942-5

https://seseiwa.peatix.com/?utm_source=newscast&utm_medium=social&utm_campaign=first