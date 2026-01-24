株式会社和奏AGENCY主催、『【しゅらもん+N】の旅 vol.3』が2026年3月14日 (土)に高円寺 Studio K (2F)（東京都杉並区高円寺南4-39-17）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて1月24日(土)22:00より発売開始です。

https://www.confetti-web.com/events/13263

【しゅらもん+N】公式Xhttps://x.com/shuramon2024ラジオブースから飛び出した【しゅらもん+N】パーソナリティ3名揃うラストイベント開催！ラジオ1年の振り返りとともに、3名でのラストイベントを体験しにいらしてください！！＊パーソナリティ3名が揃うのはイベント翌週の3月21日(土)13:00～のラインボータウンFM「Samedi Lips【しゅらもん+N】」がラスト！

公演概要

『【しゅらもん+N】の旅 vol.3』公演日：2026年3月14日 (土)会場：高円寺 Studio K (2F)（東京都杉並区高円寺南4-39-17）■出演者修羅王丸鵜飼主水萩原成哉■公演スケジュール3月14日(土) ＜1部＞12:00開場／12:30開演＜2部＞17:00開場／17:30開演■チケット料金全席自由：5,000円（整理番号順入場・税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com