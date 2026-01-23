これからの人生を心地よく編む布ぞうりから始まる大人の学び場「MERIはなれ」人生100年時代に寄り添う「居場所」を目指して

品川区立武蔵小山創業支援センター

東京都墨田区両国、江戸東京博物館とすみだ北斎美術館の間に、布ぞうりを専門に学べるアトリエ「MERI はなれ（メリ はなれ）」がオープンいたしました。

本アトリエは、布ぞうりブランド「MERI」のデザイナーであり、これまで延べ6,000人以上に布ぞうり作りを指導してきた草本美樹（くさもと みき）が、「布ぞうりをきちんと学び、長く楽しめる場」をつくりたいという想いから立ち上げた新しい拠点です。

観光体験の「MERI」と、学びの「MERI はなれ」

現在営業中の「MERI」では、主にインバウンドを中心とした観光客向けに、 1回完結型の布ぞうり体験ワークショップを開催しています。

日本の伝統的な履物である布ぞうりを、旅の思い出として気軽に体験できる内容で、体験後には職人が作った布ぞうりを購入することも可能です。

一方、「MERI はなれ」は、

“一度きりの体験”ではなく、“継続して学ぶこと”を目的としたアトリエです。

布ぞうり作りに興味を持った方が、

「もっと深く知りたい」

「きちんと作れるようになりたい」

「将来は人に教えたい」

と次のステップへ進める場所として誕生しました。

学びの段階に合わせた3つのコース

● マスターコース

布ぞうり作りを基礎から学ぶコースです。

素材の選び方、編み方の基本、足に合わせた調整方法などを丁寧に学び、最終的には一人で一足を完成させられるようになります。

初心者の方でも無理なく進められるカリキュラムで、「ものづくりは久しぶり」という方にも好評です。

● 専門コース

より高度な技術を学びたい方向けのコースです。難易度の高い編み方やオリジナルデザインの制作、古くなった布を再利用したサステナブルな布ぞうり作りなどを学びます。

また、将来的に販売を考えている方には、価格設定や販売方法など、実践的なノウハウも伝えます。

● 講師認定コース

布ぞうりを「教える側」として活動したい方向けのコースです。技術だけでなく、伝え方・教え方・クラス運営までを学び、修了後は認定講師として活動することができます。

人生100年時代に寄り添う、学びと喜びのある場所

人生100年時代といわれる今、仕事や子育てがひと段落し、「これからの時間をどう生きるか」を考える方が増えています。

これまでのように忙しさに追われる毎日ではなく、自分のペースで無理をせず、心と体にやさしい時間を大切にしたい。

そんな思いを抱く方が、年々多くなってきました。

若い頃のように結果やスピードを求めるのではなく、

「好きなことを、好きなだけ」

「誰かと比べるのではなく、自分が心地よいと思えること」

に価値を見出す――そんな生き方が、いま改めて注目されています。

「MERI はなれ」は、まさにそのような想いに寄り添う場所です。

布ぞうり作りは、特別な体力や経験がなくても始められる手仕事です。布を選び、手を動かし、少しずつ形になっていく工程は、日常の忙しさを忘れさせ、心を穏やかにしてくれます。

完成したときには、「自分にもできた」という小さな達成感と、思わず笑顔になるような喜びが生まれます。その積み重ねが、日々の暮らしに張り合いと彩りを与えてくれます。また、教室には同じような世代、似た価値観を持つ方が集まります。

自然と会話が生まれ、作品の話から日常のことまで話が広がり、気がつけば「ここに来るのが楽しみ」と感じるようになります。

「家にいる時間が増えて、少し寂しかった」

「新しい友人ができてうれしい」

「次に来る日が待ち遠しい」

そんな声が自然と集まる場所。それが「MERI はなれ」が目指している姿です。

ものづくりを通して、人とつながり、心がほぐれていく。ここは、人生の後半をより豊かに前向きに過ごすための“第二の居場所”となることを目指しています。

「MERI はなれ」は、そうした想いに寄り添う場所です。

2026年3月、長期休館を経て江戸東京博物館がリニューアルオープンを迎えます。

そこから北斎通りを進むと葛飾北斎の作品を紹介するすみだ北斎美術館があり、この一帯は江戸の歴史や文化を身近に感じられるエリアとして、あらためて注目を集めています。

「MERI はなれ」は、そんな文化の息づく場所にあります。

日本の文化に触れ、“見る”だけでなく、実際に手を動かして体験できる場として、布ぞうり作りという日本ならではのものづくりを通し、ゆったりとした時間を過ごしていただけます。

レッスンのあとは、博物館や美術館を巡ったり、浅草や東京スカイツリー方面へ足を延ばしたりと、散策を楽しむこともできます。

ものづくりと街歩きの両方を味わえる、そんな一日を過ごせる場所です。

布ぞうりという、日本らしいものづくり

布ぞうりは、布を裂いて編み上げる日本の伝統的な履き物です。

足触りが良く、通気性が高く、素足で履くと驚くほど心地よいのが特徴です。

制作時間はおよそ3時間。

完成したときの達成感は大きく、世界に一つだけの一足になります。

外国人観光客にとっては、日本文化を体験できる貴重なコンテンツであり、写真映えすることからSNSでの発信にも適しています。

継続して作ることで、自分用はもちろん、家族や友人への贈り物としても喜ばれています。

プロフィール

草本 美樹

布ぞうりブランド「MERI」立ち上げに参加。

デザイナーとして、また布ぞうりの職人として布ぞうり作りに携わってきました。約6000人に布ぞうり作りを指導、20名の職人、15名の認定講師を育てました。

私自身がシニア世代になり、物作りをゆっくり楽しみ集まれるいごごちのいい居場所を育てていきたいと思っています。

2026 ウーマンズビジネスグランプリファイナリスト

概要

MERI はなれ

〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-3-9-101 TEL：090-2446-2316

Email：kusamoto@orange-tokyo.jp

ウーマンズビジネスグランプリin品川とは

品川区が全国の自治体に先駆けいち早く取り組んだ、女性起業家と起業を目指す女性のためのビジネスプランコンテストです。今年で15年回目を迎え、歴代ファイナリスト9割以上が事業化を実現するなど、名実ともに実績を積み重ねています。

第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026 in品川グランプリファイナル

日時：2026年2月8日（日）13:30 ～17:15

会場：品川区立五反田産業文化施設シティホール＆ギャラリー五反田

（東京都品川区西五反田8丁目4－13 五反田JPビルディング 3階）

主催：第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026 in 品川 実行委員会

〈実行委員会構成員〉

特定非営利活動法人 品川女性起業家交流会 -しなjob-

品川区商店街連合会

東京中小企業家同友会品川支部・日本ベンチャー学会

品川区（武蔵小山創業支援センター）

後援：日本政策金融公庫・東京商工会議所品川支部

公式サイト：https://musashikoyama-sc.jp/page.php?id=117

お問い合わせ：第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026in品川実行委員会

（品川区立武蔵小山創業支援センター）

担当：藤井、大竹

TEL：03-5749-4540

メール： info@musashikoyama-sc.jp