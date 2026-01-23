サスティナブル×フェムケアブランド「LINGERIENA」「ウーマンズビジネスグランプリ」ファイナリストに選出

◆群馬県産シルクの衰退という社会課題から生まれたフェムケアブランド

群馬県高崎市を拠点に、群馬県産シルクを使用したサスティナブル×フェムケアブランド「LINGERIENA（ランジェリーナ）」 を展開する JUNA株式会社（代表取締役：安藤淳子） は、「第15回 ウーマンズビジネスグランプリ2026 in 品川」においてファイナリストに選出されました。2026年2月8日（日）に開催されるグランプリファイナルのステージに登壇します。

LINGERIENAは、約50年で生産量が99％以上も減少した群馬県産シルクの衰退という地域の社会課題と、女性の身体や心の揺らぎが見過ごされがちなフェムケアの課題、この二つを同時に見つめ直す中で生まれたブランドです。

【社会課題】 半世紀で99％以上減少した群馬県産シルク

かつて日本一の養蚕県として知られた群馬県では、昭和40年代に約7万戸を超えていた養蚕農家が、平成28年には125戸まで減少し、繭の生産量も46トンにまで落ち込みました。世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」や日本遺産の認定を受ける一方で、実際の生産現場は消滅の危機に直面しています。

JUNA株式会社はこの現状に対し、伝統や文化を守るだけではなく、実際に使われ、選ばれる形で価値を循環させること。“川下”である「日常生活の中」に新たな需要を生み出す出口として、フェムケアという分野に可能性を見出しました。

◆サービス誕生の背景

「生理や更年期は我慢するもの」という無意識の価値観

日本では長年、「生理は我慢するもの」、「サニタリーは消耗品だから安くてよい」という無意識の価値観が根強く存在してきました。その結果、冷えや不快感、肌トラブルなどを感じながらも、「仕方のないこと」として受け入れてきた女性が多いのが現状です。

さらに近年では、生理に限らず、更年期や体調の変化、女性特有の疾患、介護など、ライフステージによって下着や身体まわりのケアを必要とする場面が多様化しています。それにも関わらずサニタリーやインナーに対する価値観や製品のあり方は、長年大きく変わらないままです。

「女性の身体に直接触れるものだからこそ、もっと美しく、もっと心地よく、自分を大切にできる選択肢があっていいのではないか。」その想いから、群馬県産シルクを用いたフェムケアブランド『LINGERIENA』は誕生いたしました。

◆LINGERIENAができること

「我慢する時間」から「自分を労わる時間」へ

LINGERIENAは、ブルーデーや体調の揺らぎを“我慢する時間”から“自分を労わる時間”へと捉え直すフェムケアブランドです。

- 群馬県産シルクを使用した、肌へのやさしさと温かさ- 布ナプキンでありながら、ランジェリーのような美しさと高揚感- 使い捨てではなく、繰り返し使えるサスティナブルな選択肢- 年齢やライフステージの変化に寄り添うデザイン設計

サニタリーを「隠すもの」「消耗するもの」ではなく、“自分の身体に誇りを持つためのランジェリー”としてご提案しています。

【利用事例】

生理用品では寄り添えない女性の本当の悩み

― 疾患・更年期・高齢期の女性からも選ばれている理由 ―

※以下は、医療的な効果を示すものではなく、利用者自身が感じている気持ちや選択の背景をまとめたものです。

◆代表・安藤淳子について

女性の人生と身体に寄り添う、当事者としての創業

群馬県出身。音楽大学卒業後、ブライダル司会・メディア・イベントを通じて、多くの女性の人生の節目に立ち会う。自身も結婚・出産・家族の病気など、人生の大きな揺らぎを経験する中で、女性が「自分のことを後回しにしがちな現実」に直面。布ナプキンを知ってはいたもののデザインの乏しさから興味をもつこともなく40代を迎え、女性の身体の課題と向き合いはじめたことから、改めて布ナプキンの機能性と同時に「心がときめくデザイン」の重要性を実感。群馬県産シルクを用いたフェムケアブランド『LINGERIENA(R)』を立ち上げ、2022年10月JUNA株式会社を設立。

◆代表コメント

LINGERIENAは、「女性のあり方をデザインする」 という理念のもとに生まれました。

身体の揺らぎや不調は、我慢するものでも、隠すものでもありません。それは、自分自身を見つめ直し、労わるためのサインだと思っています。

消耗品として扱われてきたサニタリーを、心と身体がときめくランジェリーへ。

群馬県産シルクとともに、女性が自分の身体を大切にし、人生をしなやかに楽しめる社会を目指していきます。

会社概要

会社名：JUNA株式会社

代表者：代表取締役 安藤淳子

設立：2022年10月4日

所在地：群馬県高崎市日高町1335-2

事業内容：国産シルク製品の企画・製造・販売／音楽事業／司会事業研修事業／地域イベントサポート事業等

ブランド：LINGERIENA（ランジェリーナ）

Website：https://juna.style/

連絡先：info@juna.style TEL 090-1882-5706

ウーマンズビジネスグランプリin品川とは

品川区が全国の自治体に先駆けいち早く取り組んだ、女性起業家と起業を目指す女性のためのビジネスプランコンテストです。今年で15年回目を迎え、歴代ファイナリスト9割以上が事業化を実現するなど、名実ともに実績を積み重ねています。

第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026 in品川グランプリファイナル

日時：2026年2月8日（日）13:30 ～17:15

会場：品川区立五反田産業文化施設シティホール＆ギャラリー五反田

（東京都品川区西五反田8丁目4－13 五反田JPビルディング 3階）

主催：第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026 in 品川 実行委員会

〈実行委員会構成員〉

特定非営利活動法人 品川女性起業家交流会 -しなjob-

品川区商店街連合会

東京中小企業家同友会品川支部・日本ベンチャー学会

品川区（武蔵小山創業支援センター）

後援：日本政策金融公庫・東京商工会議所品川支部

公式サイト：https://musashikoyama-sc.jp/page.php?id=117

お問い合わせ：第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026in品川実行委員会

（品川区立武蔵小山創業支援センター）

担当：藤井、大竹

TEL：03-5749-4540

メール： info@musashikoyama-sc.jp