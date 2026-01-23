「スマホをかざすと思い出がよみがえる」体験を提供するyomiyomi、品川区主催ビジネスグランプリのファイナリスト選出

品川区立武蔵小山創業支援センター

記憶を起点に新しい体験価値を創出するプロダクトブランド、株式会社yomiyomi（ヨミヨミ／本社：東京都渋谷区／代表取締役：仲村怜夏）は、「第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026 in 品川」のファイナリストに選出されました。

2026年2月8日（日）に開催されるグランプリファイナルにて、最終ピッチを行います。当日はリアルタイムでのオンライン配信も予定されています。

yomiyomi 思い出召喚ステッカーとは

「思い出召喚ステッカー」は、NFC（近距離無線通信）技術を用いたICチップ内蔵のデジタルステッカーで、スマートフォンをタッチするだけで、1秒で思い出がよみがえるプロダクトです。15秒の動画とメッセージを保存・再生することができます。また、メールアドレスを登録すると1年後にメールが届く、記憶のリマインド機能も搭載。「今日の思い出を一生のお守りに」というコンセプトのもと、卒業式やFESなど、イベントを中心にご活用いただいています。

【使い方動画：https://www.youtube.com/shorts/jtCWFoW13wk】

◆ スマホをタッチするだけで、1秒で思い出がよみがえる

◆ アプリ不要・Webブラウザで完結

◆ ブランドやイベントに合わせたデザイン・モデルのカスタマイズ

◆ 顧客との接続点を作り、長期的なブランドエンゲージメントを実現

《記憶のあり方への問いから生まれたプロダクト》

私は19歳で父を亡くし、人はいつ死ぬかわからないという現実を痛感しました。それ以来、大切な人の生きた証を、どう未来へ残せるのかを考え続けてきました。

スマートフォンの普及により記録は容易になった一方、多くの思い出はカメラロールに埋もれ、見返されないまま失われています。デジタル化によって記憶は現実空間から切り離された「非身体的」なデータになりました。

しかし私は、思い出は保存されるだけでなく、引き継がれ、触れられ、見返されてこそ生き続けるものだと考えています。そこで着目したのが、思い出を「モノに宿す」という新しい記憶の残し方です。

yomiyomiは、記憶の主権を人からモノへ移し、モノを通して記憶が生き続ける世界を目指しています。これは、現代の記憶のあり方に問いを投げかけ、文化やつながりを持続可能な形で未来へ継承する取り組みです。

株式会社yomiyomiについて

記憶の主権を人からモノへ。yomiyomiは、「記憶がモノを通して生き続ける世界」を目指す、記憶のプロダクトブランドです。スマホをかざすと1秒で思い出がよみがえる「思い出召喚ステッカー」を起点に、記憶にまつわる商品開発や体験プロデュースを行っています。

社名：株式会社yomiyomi（ヨミヨミ）

設立：2025年11月25日

代表取締役：仲村怜夏

公式HP：https://yomiyomi.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/yomiyomi.jp

この件に関するお問い合わせ

yomiyomi お問い合わせ窓口

contact@yomiyomi.jp

ウーマンズビジネスグランプリin品川とは

品川区が全国の自治体に先駆けいち早く取り組んだ、女性起業家と起業を目指す女性のためのビジネスプランコンテストです。今年で15年回目を迎え、歴代ファイナリスト9割以上が事業化を実現するなど、名実ともに実績を積み重ねています。

第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026 in品川グランプリファイナル

日時：2026年2月8日（日）13:30 ～17:15

会場：品川区立五反田産業文化施設シティホール＆ギャラリー五反田

（東京都品川区西五反田8丁目4－13 五反田JPビルディング 3階）

主催：第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026 in 品川 実行委員会

〈実行委員会構成員〉

特定非営利活動法人 品川女性起業家交流会 -しなjob-

品川区商店街連合会

東京中小企業家同友会品川支部・日本ベンチャー学会

品川区（武蔵小山創業支援センター）

後援：日本政策金融公庫・東京商工会議所品川支部

公式サイト：https://musashikoyama-sc.jp/page.php?id=117

お問い合わせ：第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026in品川実行委員会

（品川区立武蔵小山創業支援センター）

担当：藤井、大竹

TEL：03-5749-4540

メール： info@musashikoyama-sc.jp