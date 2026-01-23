zutto matsurika “Wear to Connect” ―すべての家族が心地よく暮らせるつながりを創る

品川区立武蔵小山創業支援センター

アトリエライフスタイルブランド 「zutto matsurika（ズットマツリカ）」 は、「つながることの心強さ」をテーマに、服と雑貨を通して人・社会・未来をやさしく結ぶものづくりを行っています。

家族や地域、社会とのつながりを軸に、病気や障がいのある子どもと家族とのアート共創、日本各地の伝統職人との協働という2つのプロジェクトを展開。

身にまとうことで、誰かとの関係性や社会との循環を自然に感じられる“Wear to Connect（つながりを創る）” という価値を提案しています。

なお本ブランドは、品川区立武蔵小山創業支援センター主催「第15回 ウーマンズビジネスグランプリ2026 in 品川」において、多数の応募の中からファイナリストに選出され、2026年2月8日に開催される最終プレゼンテーションに登壇します。

ブランド立ち上げの背景

zutto matsurikaの原点には、代表自身の子育て経験があります。

病気や困難を抱えながらの育児で孤独や葛藤を感じ、悩みを誰にも話せず塞ぎ込んでいました。

しかし、「誰かと話すだけで、心が少し軽くなる」「誰かとつながることで、気持ちが救われた」という実体験を経ました。



「つながりが、新しい一歩を生む」



その実感を、親子の日常に寄り添う“服”という形で届けたい。

着やすく、美しく、心までふっと軽くなるような服づくりを通して、

“自分は大切な存在だ”と感じられる体験を広げることを目指しています。

ブランドの特徴・強み

zutto matsurikaは、性別・年齢・障がいの有無を問わず寄り添う

ユニバーサルな視点のデザインを軸に、

子どもと家族のためのライフスタイルアイテムを展開しています。



・着脱しやすさ、体型差、感覚過敏などへの配慮

・ジェンダーレス・エイジレスな色とフォルム

・アートや日本の伝統技術を取り入れた情緒的価値

・売上の一部を、病気や難病と共に生きる子どもと家族の支援へ還元

「選ぶことが、社会とのつながりになる」

そんな循環型のブランドであることが、zutto matsurikaの特徴です。

2つの「つながりプロジェクト」

１. アートでつながる｜親子アーティスト共創プロジェクト

病気や障がいのあるお子さんと家族が描いたアートをもとに商品化。

作品の背景とともに紹介し、売上の一部をご家族へ還元します。

家庭の創作が“しごと”として社会とつながる、新しい循環を生み出しています。

２. 伝統を未来へつなぐ｜職人共創プロジェクト

日本各地の職人と協働し、素材・染め・プリントなどの技術を

現代のライフスタイルに合ったプロダクトへと昇華。

技と想いを次世代へとつないでいきます。

価格・サイズ

・子ども服：7,000円～22,000円（90cm／110cm／130cm）

・大人服：18,000円～34,000円（ワンサイズ）

・小物・雑貨：2,000円～18,000円

販売チャネル

・オフィシャルオンラインストア：zuttomatsurika.com

・百貨店での期間限定POP UPなどを通じて展開



今後の展開

・日本国内での販売・流通の強化（百貨店やセレクトショップ、オンラインを中心に展開）

・海外販売の展開と、日本の伝統素材・技術の発信強化

・サステナブル素材を活用した新シリーズの開発

「着ることで、誰かと、何かと、つながる。」

zutto matsurikaは、すべての子どもと家族に、あたたかなつながりを届け続けてまいります。

会社概要

ブランド名：zutto matsurika

代表：高橋 直子

約19年間、株式会社イッセイミヤケにて海外統括・商品企画・マーケティングなどブランド運営全般に従事。

「BAO BAO ISSEY MIYAKE」の立ち上げ、欧米主要都市での旗艦店出店、海外ECローンチなどを経験。

英国 University for the Creative Arts 大学院にてユニバーサルデザインを研究。

2児の母としての子育て経験を背景に、2025年ブランドを設立。

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

お問い合わせ先：

メールアドレス：naoko@zuttomatsurika.com

携帯080-3002-7874

ウーマンズビジネスグランプリin品川とは

品川区が全国の自治体に先駆けいち早く取り組んだ、女性起業家と起業を目指す女性のためのビジネスプランコンテストです。今年で15年回目を迎え、歴代ファイナリスト9割以上が事業化を実現するなど、名実ともに実績を積み重ねています。

第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026 in品川グランプリファイナル

日時：2026年2月8日（日）13:30 ～17:15

会場：品川区立五反田産業文化施設シティホール＆ギャラリー五反田

（東京都品川区西五反田8丁目4－13 五反田JPビルディング 3階）

主催：第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026 in 品川 実行委員会

〈実行委員会構成員〉

特定非営利活動法人 品川女性起業家交流会 -しなjob-

品川区商店街連合会

東京中小企業家同友会品川支部・日本ベンチャー学会

品川区（武蔵小山創業支援センター）

後援：日本政策金融公庫・東京商工会議所品川支部

公式サイト：https://musashikoyama-sc.jp/page.php?id=117

お問い合わせ：第15回ウーマンズビジネスグランプリ2026in品川実行委員会

（品川区立武蔵小山創業支援センター）

担当：藤井、大竹

TEL：03-5749-4540

メール： info@musashikoyama-sc.jp