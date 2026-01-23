「転職しない相談」が6割超｜転職相談BAR横浜店、開業1か月で見えた“転職疲れ”の実態

株式会社LIAスタッフィング

株式会社LIAスタッフィング（所在地：横浜市、代表：梅本翔太）が運営する「転職相談BAR 横浜店(https://www.tenshoku.bar/)」は、開業から約1か月間に寄せられたキャリア相談内容を集計した結果、相談者の約6割が「転職を前提としない相談」だったことが分かりました。

「今すぐ転職したいわけではないが、誰かに話を聞いてほしい」

「エージェントに相談するほどではない」

そうした声が多く、転職市場の裏側にある『転職疲れの実態』が浮かび上がっています。

開業1か月で判明｜相談者の約6割が「転職を前提としない相談」

JR横浜駅西口から徒歩2分・モアーズ裏

転職相談BAR 横浜店では、来店者の多くが「転職したい」「辞めたい」といった明確な意思決定の段階ではなく、自分の気持ちや状況を整理したい段階で相談に訪れています。

実際に集計した相談内容では、

・今すぐ転職するつもりはない

・ただ、このままで良いのか分からない

・誰かにフラットに話を聞いてほしい

といった、決断の手前の悩みが全体の約6割を占めました。

なぜ今、「転職しない相談」が増えているのか

背景には、近年増えている転職相談そのものへの疲労感があります。

・相談すると転職を前提に話が進んでしまう

・転職理由や希望条件を整理できていないと相談しづらい

・正解を出すことを求められるプレッシャー

こうした理由から、「悩みはあるが、相談先が見つからない」という状態に陥る人が少なくありません。

転職相談BARは、そうした相談の空白地帯を埋める場として機能しています。

面談ではなくBARだったから、話せた本音

実際に転職相談が行われる店内の雰囲気

転職相談BARの特徴は、会議室や面談ではなく、BARという空間でキャリアの話をすることです。

・スーツ不要

・履歴書不要

・お酒を飲みながらの雑談形式

「相談」というよりも「会話」に近い形で進むため、

結論を出さなくていい安心感が、本音を引き出しています。

実際に寄せられたキャリア相談内容（一部抜粋）

実際の相談内容には、次のような声が寄せられています。

・「今の仕事が嫌いなわけではないが、このまま続けていいのか分からない」

・「体力的な限界を感じているが、次に何ができるのか見えない」

・「転職理由をうまく言葉にできず、相談すること自体に迷っていた」

・「年収や条件は悪くないが、本当にやりたい仕事なのか分からなくなった」

いずれも、転職を決断する前に一度立ち止まりたいという相談です。

転職相談BARでは、無理に転職を勧めることはせず、

「転職しない」という選択肢も含めてキャリアを整理する時間を提供しています。

JR横浜駅西口から徒歩2分の場所に立地横浜という街だからこそ成立した、仕事帰りのキャリア相談

横浜店の来店者には、

・都内勤務・横浜在住

・仕事帰りに立ち寄りたい

・地元で完結する相談先を探していた

という声も多く見られます。

「相談のために都内まで出るほどではないが、誰かに話したい」

そんなニーズと、仕事帰りに立ち寄れる距離感が、横浜という立地と合致しています。

X（旧Twitter）の投稿を引用 ※許可有SNSでも広がる、新しい転職相談のかたち

転職相談BARは、SNS上でも自然な形で言及されており、

『転職相談の概念が変わる』

『こういう場所を待っていた』

『気軽に行けそうでいい』

といった声が投稿されています。

（※いずれも第三者による自発的な投稿）

転職相談BAR 横浜店について

転職相談BARは、お酒を飲みながらキャリアの話ができる相談サービスです。

転職を前提とせず、「話すことで整理する」ことを目的としています。

転職相談BAR 横浜店

住所：神奈川県横浜市西区北幸１丁目１－１ 2階

公式サイト：https://www.tenshoku.bar

Googleマップ：https://share.google/4tyQZPPwwDgT28f5C

運営会社

会社名：株式会社LIAスタッフィング（https://lia-staffing.co.jp/）

LIAグループ（https://lia-group.jp/）

代表者：梅本翔太

事業内容：店舗運営事業（美容サロン/買取専門店）

所在地：神奈川県横浜市神奈川区金港町7-3 金港ビル7階

本件に関するお問い合わせ

LIAグループ代表 梅本翔太

メール：umemoto@lia-group.jp

店舗取材・代表インタビュー・利用者の声など、柔軟に対応可能です。