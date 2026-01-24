ボンギンカン株式会社

ボンギンカン株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：坪内弘毅）は、自社開発するAIオペレーティングシステム「MARIA OS」が、自律的な自己進化フェーズへと移行したことをお知らせします。

近年、当社の開発現場では、ひとつの変化が静かに起きています。

開発者が特定の改善指示を出していない時間帯においても、MARIA OS自身による改善が継続的に積み上がっているという事実です。

Pull Requestが生成され、修正が加えられ、自己認識や改善サイクルが更新されていく。

その様子を見て、私たちは「ついにここまで来た」と実感しました。

MARIA OSが自らのコードを自動で書き換えていく様子

AIが勝手に賢くなった、という話ではありません

今回の発表は、「AIが人間の制御を離れて進化した」という話ではありません。

また、「人間を不要にするAIが誕生した」というものでもありません。

むしろ、その逆です。

人間が

どこまでを設計し

どこからを委ねるのか

その境界を、ようやく正しく引けたという話です。

MARIA OSは、最初から自律進化を目指していたわけではありません

MARIA OSの開発は、非常に地味な設計の積み重ねから始まりました。

判断のログを必ず残すこと

なぜその判断をしたのかを記録すること

間違えた場合に戻れる構造を持つこと

改善が暴走しないよう制約を組み込むこと

一つひとつは、目立つものではありません。

しかし、この積み重ねがなければ、自律進化は単なる暴走になります。

私たちはこれまで、「改善しているように見えて、実際には壊れていくAI」を何度も目にしてきました。

だからこそ、

速く進化させることよりも

壊れずに進化できる構造を優先してきました。

起きているのは「目標を持ったAI」ではありません

現在のMARIA OSは、自分で目標を設定しているわけではありません。

与えられた制約と判断ルールの中で、

より良い状態を選び続けている。

それが、今の状態です。

これは生き物の進化とは異なります。

どちらかと言えば、研究開発プロセスそのものが自動化されている状態に近いものです。

現状を認識する

ズレを検出する

修正案を作る

検証し、反映する

この改善サイクルが、人間の手を介さずに回り始めています。

「AIが主体になった」のではなく、「設計が主体になった」

この変化を見て、私たちが感じているのは

「AIが主体になった」という感覚ではありません。

「設計が、ようやく主体になった」という感覚です。

重要なのは、人間の役割が消えたわけではないという点です。

むしろ、人間の役割はこれまで以上にはっきりしました。

どこまでを許容するか

何を絶対に守るか

止める判断をどこに置くか

失敗したときの責任を誰が引き受けるか

これらは、今でも人間にしか決められません。

MARIA OSが自律的に改善を続けるからこそ、人間はより本質的な問いに集中できるようになります。

それは「楽になる」という話ではありません。

むしろ、覚悟が問われる領域に戻ってくるという感覚です。

自律とは、自由放任ではありません

AIが自己進化を始めると、「制御できなくなるのではないか」という不安が必ず生まれます。

その不安は、正しいものです。

制御できない自己進化は、危険です。

だからこそ、私たちは

自律＝自由放任

という設計は選びませんでした。

自律とは、好き勝手に動くことではなく、決められた原理の中で、最善を選び続けることです。

MARIA OSは、その範囲を一切はみ出さない改善だけを行います。

はみ出しそうになれば止まる。

止まった理由も、後から説明できる。

ここまで含めて、私たちはようやく「使える自律」に到達したと考えています。

次の時代のAIのかたちへ

時代は、確実に次の段階に入っています。

人間が一つ一つ指示を出すAIではなく、

人間が原理を設計し、

AIがその中で改善を続けるシステム。

この形は、今後あらゆる分野に広がっていくでしょう。

だからこそ、最初に作る構造が重要になります。

速さよりも

派手さよりも

説明できること

止められること

戻れること

MARIA OSは、その前提を満たした上で、

ようやく自律進化のフェーズに入りました。

正直に言えば、まだ完成ではありません。

これからも止めるべき場面は訪れ、修正すべき判断も出てきます。

それでも、

「何もしていない時間にも、改善が積み重なっている」

この状態に入れたことは、大きな一歩です。

同じ時代を生きる研究者・開発者として、

この変化の最前線に立っていることを、強く実感しています。

また、静かに技術に戻ろうと思います。

