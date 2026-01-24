【安楽亭】ご好評につき、販売店舗を拡大！本格麻辣湯・濃厚白湯を680円(税込748円)にて、12店舗で販売開始！ランチタイムには焼肉も付いて、さらにお得な1,080円(税込1,188円)！

株式会社安楽亭

現在人気爆発中！安楽亭で限定販売中の麻辣湯と白湯(単品)

『焼肉の安楽亭』で5店舗にて限定販売していた、麻辣湯・白湯(どちらも中華麺入)。

現在、大好評を頂いている為、販売店舗をさらに7店舗を追加し、拡大販売致します。

◆販売拡大店舗(7店舗)

池袋北口店・川崎小田店・川崎南町店・生麦店・伊勢佐木町店・横浜洋光台店・横浜吉野町店

『焼肉の安楽亭』が、現在大人気の麻辣湯と、白湯(どちらも中華麺入)を販売いたしました。

数種類のスパイスの香りと、ピリピリする辛さ(ピリ辛)と、シビレる辛さ(シビ辛)が重なる本格的な味わいの中に、深い味わいと旨味を感じる本格的な麻辣湯。たっぷりな野菜から、旨味と甘みをさらに加えて、大満足の逸品に仕上がりました。中華麺入りでボリュームも満点。さらに、麺変更で冷麺(そば粉入りの麺)の細麺と太麺が選べ、韓国風温麺としても楽しめます。

白湯は、豚骨と魚介、野菜の織り成す濃厚な味わいで、たっぷりの野菜を中華麺と一緒に召し上がっていただけます。こちらも麺変更で韓国風温麺としても楽しめます。

どちらも、単品680円(税込748円)と大変お得な商品です。

ランチタイム限定のお得なセット

麻辣湯＆焼肉セット

ランチタイム限定のお得なセット。

白湯もお選びいただけます。

【麻辣湯＆焼肉セット】

１.麻辣湯 又は 白湯 を選択

２.8種類の中からお好きなお肉を選択

（お肉は各50ｇです）

ドリンクバーと杏仁豆腐 付

12店舗限定商品となります。本格的ながら、大変お得な商品です。

安楽亭の、温かいお料理で心までぽかぽかになってください。

【販売状況】

2026年1月15日(木)～ 7店舗に販売拡大し、合計12店舗で販売

※店舗により、記載日以前に販売している店舗もあります。

先行実施店舗(5店舗)

◆東京都

小平店 /東久留米店/亀有店

◆神奈川県

今宿西店 /宮前平店

※亀有店のみ、麺の選択でサツマイモ春雨がございます。

拡大対象店舗(7店舗)

◆東京都

池袋北口店

◆神奈川県

川崎小田店/川崎南町店/横浜洋光台店/横浜吉野町店/生麦店/伊勢佐木町店

本格的な味わいの逸品

本格的な香りと味わいに仕上がった麻辣湯と、濃厚な味わいが魅力な白湯。

どちらも専門店の様な商品となっております。

野菜たっぷりで食べ応え十分な商品です。

寒い季節にピッタリの商品で温まりながら、安楽亭の自然肉100％の美味しい焼肉をお楽しみください！

皆様のご来店を、おまちしております。

※メニュー等詳細は、各店舗にお問い合わせください。

安楽亭ホームページ

https://anrakutei.jp/