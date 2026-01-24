【衆院選2026】高市総理大臣に現役高校生が聞く単独インタビューをニコニコで配信～総理の価値観や衆院選の政策争点に迫る～

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野剛）は、1月27日（火）公示、2月8日（日）投開票の第51回衆議院議員総選挙に向けた特別企画として、現役高校生が高市早苗内閣総理大臣にインタビューを行う企画を、同社が運営する総合ニュースサイト「ニコニコニュース」にて実施します。本インタビューは、事前に収録した内容を2026年1月23日（金）15時00分より、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」のほか、ニコニコニュース公式YouTubeチャンネルにて配信します。

インタビューでは、高校生ならではの関心をもとに、高市総理の価値観や日常、コミュニケーションのあり方などについて話を聞き、総理の人となりに迫ります。さらに、第51回衆議院議員総選挙で争点となっている経済や安全保障などの政策について、率直な意見を伺います。

｜番組概要

■番組名 ：【衆院選2026】日本の針路は？ 高市早苗総理インタビュー with 高校生

■配信日時 ：2026年1月23日（金）15時00分～

■出 演 ：高市早苗 内閣総理大臣

■インタビュアー：

・七尾功（ニコニコニュース政治担当プロデューサー）

・高校生 4名（N高グループ在籍生徒）

■配信URL：

＜ニコニコ生放送＞https://live.nicovideo.jp/watch/lv349695044

＜公式YouTube＞https://youtu.be/lhosBQtw9pQ