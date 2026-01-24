青木陽菜さん自身初のフォトブックが3月30日(月)に発売！
青木陽菜フォトブック（仮） 先行カット
『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』要楽奈役、『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2』ハロナ・ウォーカー役などを務めるほか、アーティストとしても活動し、2025年10月1日には1stアルバム『Letters』をリリースした声優・アーティストの青木陽菜さん。
ますます活躍の場を広げる青木陽菜さんの自身初のフォトブックが３月30日に発売されることが自身の26歳の誕生日である1月5日に発表。先行カットが解禁され、話題を呼んでいる。
青木陽菜フォトブック（仮） 先行カット
青木陽菜フォトブック（仮） 先行カット
青木陽菜フォトブック（仮） 先行カット
青木陽菜フォトブック（仮） 先行カット
撮影／カノウリョウマ
ロケ地は青木さんの出身地である宮城県。
本人とゆかりのあるスポットや思い出の地などで撮り下ろしを敢行し、浴衣姿や部屋着でのナチュラルな表情や、学校の制服姿、そして黒いドレスを身にまとった、これまでにあまり見たことのないオトナな表情も。
“まるでひなぴよと旅をしてるかのような”体験ができる一冊となっている。
青木さんコメント
地元・宮城県でのフォトブック撮影ということで、私にとって縁のある場所を提案させていただきました！高校時代に友達と通っていたカフェや、ひなぴよオススメの観光スポット「松島」、見慣れた仙台駅など……！ 思い入れのある場所を巡りながら、おいしいものを食べたり観光を楽しんだりと、撮影とはいえ、ほぼ旅行気分で過ごしていました。ページをめくりながら、ひなぴよと一緒に旅をしているような気分で楽しんでもらえたらうれしいです。ぜひ宮城県にお立ち寄りの際は、フォトブック片手にお店や観光地を巡ってみてくださいね♪
インフォスクエア早期予約キャンペーンでは、期間中に【１冊予約】の方にもれなく、特典のステッカーに直筆で宛名＆サイン入れ。
さらに、【３冊セット予約】の方は、宛名＆サイン入りステッカーに加え、３月29日(日)と４月４日(土)に開催の＜２ショットチェキ会＞に先着でもれなくご招待！（※日程は選択可能）
その他、4月25日(土)はアニメイト仙台にて、4月26日(日)には都内某所にて、発売記念イベントも開催。
各法人ごとにアナザーフォトブックやアクリルスタンドなど限定版付き販売も決定しているので、要チェックだ。
早期予約キャンペーン
2026年1月24日(土)～2月11日(水)
※イベント参加券は数に限りがございます。販売予定枚数に達した場合は、受付期間内でも受付を終了いたしますのでご注意ください。
期間内にインフォスクエアにて『青木陽菜フォトブック（仮）』をご購入の方に、早期予約キャンペーンを実施！
【1冊購入】※通常版・限定版いずれも対象
・特典のステッカーに宛名＆サインを入れてお届け！
【3冊セット】※通常版・限定版いずれも対象
・特典のステッカーに宛名＆サインを入れてお届け！
・３月29日(日)／４月４日(土)開催の【２ショットチェキ会】にご招待！（※先着・日付は購入時に選択）
※宛名はひらがなorカタカナ10文字以内・ニックネーム可
※特典ステッカーへの宛名＆サイン入れは、１セットにつき1枚です。３冊セットご購入の場合も、宛名＆サインが入るのは１枚のみとなります。
※購入したセットの数だけイベントの参加権が付与されます。
対象商品一覧はこちら
https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3151742(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3151742)
また、早期予約対象限定でボイス入り目覚まし時計付きのスペシャルセットを販売！
※詳細はインフォスクエア特典情報参照
イベント情報
アニメイト、ゲーマーズ、インフォスクエアで写真集をご予約・ご購入いただいた方を対象に、発売記念イベントを開催！
イベント概要
インフォスクエア早期予約者対象イベント
【対象法人】インフォスクエア
【応募方式】応募期間中に3冊セットご予約と同時に応募完了
※イベント参加券は数に限りがございます。販売予定枚数に達した場合は、受付期間内でも受付を終了いたしますのでご注意ください。
【対象期間】
2026年1月24日(土)～2月11日(水)
【日程・会場・イベント内容】
３月29日(日)＠都内某所
…２ショットチェキ会（ポーズ指定あり）
４月４日(土)＠都内某所
…２ショットチェキ会（ポーズ指定あり）
※購入時にいずれの日程に参加希望かお選びください。
アニメイト・ゲーマーズ予約者対象イベント
【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ
【応募方式】抽選
【応募期間】2026年3月30日（月）まで
【日程・会場・イベント内容】
4月25日(土)＠アニメイト仙台
…フォトブックサイン会
（好きなページに宛名＆サイン）※イベント限定特典ブロマイドお渡し付き
4月26日(日)＠都内某所
…イベント限定特典ブロマイドお渡し会
【当選通知】
2026年4月中旬頃予定
アニメイト イベント詳細▼
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114714
ゲーマーズ イベント詳細▼
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7195
特典情報
アニメイト特典
共通特典
複製サイン&コメント入りブロマイド2種（ランダム）
アニメイト限定豪華版アクリルスタンドA付き 5,610円（税込）
ご予約はこちら
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3376713/
通常版
3,850円（税込）
ご予約はこちら
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3376711/
ゲーマーズ特典
共通特典
複製サイン&コメント入りブロマイド2種（ランダム）
ゲーマーズ限定豪華版
アナザーフォトブックA
＆アクリルスタンドB付き（アニメイトとは別内容） 6,820円（税込）
ご予約はこちら
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10866842/
通常版
3,850円（税込）
ご予約はこちら
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10866840/
※AKIHABARAゲーマーズ本店・通販でご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、それぞれ絵柄の異なる複製サイン＆コメント入りブロマイドをプレゼント！
インフォスクエア特典
共通特典
・インフォスクエア限定カバー
・ステッカー
※早期予約キャンペーン期間中にご予約のお客様には、もれなくステッカーに宛名＆サインを入れてお届け！（詳細は早期予約キャンペーン情報参照）
インフォスクエア限定版
●早期予約対象限定セット（2月11日(水)まで）
・ボイス入り目覚まし時計（完全受注生産）
・メイキングDVD（4Pミニ冊子封入パッケージ仕様)
・B2タペストリー
・アナザーフォトブックB（ゲーマーズとは別内容）
…22,000円（税込）
インフォスクエア限定版
(ボイス目覚まし時計付)ご予約はこちら
https://infosquare.shop/?pid=190184779
●通常限定セット
・メイキングDVD（4Pミニ冊子封入パッケージ仕様)＆
・B2タペストリー＆
・アナザーフォトブックB（ゲーマーズとは別内容）
…13,200円（税込）
インフォスクエア限定版ご予約はこちら
https://infosquare.shop/?pid=190184791
通常版3,850円（税込）
通常版ご予約はこちら
https://infosquare.shop/?pid=190184723
『青木陽菜フォトブック（仮）』
発売日：2026年3月30日（月）
価格：3,850円（税込）
仕様：B5判 112ページ オールカラー
発行：イマジカインフォス
発売：主婦の友社
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。