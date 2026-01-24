オーダースーツ専門店 グローバルスタイルから、空気のような軽やかさを実現した新モデル『ZERO Like Model（ゼロライクモデル）』が登場！

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）が、スーツの新モデル「ZERO Like Model（ゼロライクモデル）」を発表しました。

ゼロライクモデルは、スーツ特有の窮屈さを感じさせない、究極の軽さが特徴のスーツモデルです。ビジネススタイルのカジュアル化や気候の温暖化といった時代の変化に対応し、まるで着ていることを忘れるような軽やかな着心地を追求しました。

グローバルスタイルのモデルの中で、最も軽い着心地をぜひ体感してみてください。

※ゼロライクモデルは、コンビ価格37,400円～の価格帯の生地でお選びいただけます。

『ZERO Like Model（ゼロライクモデル）』とは

『ゼロライクモデル』の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/model/zerolike/ZERO Like Model

ゼロライクモデルの特徴

『ゼロライクモデル』の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/model/zerolike/POINT1.究極の軽さを追求

高級感があり高見えするのに、着ていることを感じさせない。空気のような軽さを実現したスーツ。

POINT2. 着回し可能でコスパ抜群

スーツだけでなく、ジャケットの単品使いも可能。ジャケパンスタイルでビジネスにもカジュアルにも幅が広がる。

POINT3. 季節を問わず着用できる

暑い季節でも快適でスマートなイメージを与えるスーツ。不快感をなくし、快適な着心地を実現。

人気のオプション

グローバルスタイルではモデルに合わせて多彩なオプションをご用意しております。

選べるオプションでオーダーをお楽しみくださいませ。

その他、人気のスーツモデル

アウトポケット大見返しワンタックパーマネント加工/シロセット加工 2,000円（税込2,200円）『ゼロライクモデル』の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/model/zerolike/モダンクラシックモデルモダンクラシックモデル（ダブル）モダンブリティッシュモデルモダンブリティッシュモデル（ダブル）カイザーモデルカイザープレミアムモデルスーツモデル一覧はこちら :https://www.global-style.jp/model/

※コンビ価格・・・オーダーアイテムを2点以上ご購入いただいた場合の1点あたりのお値段です。まとめ買いでお得な人気のシステムです。

グローバルスタイルではスーツモデルを多数ご用意！

グローバルスタイルでは、約5,000種類の生地、全10型以上のスーツモデル、豊富なオプションをご用意しています。ぜひ「グローバルスタイル スーツモデル」で検索して、お気に入りのスーツモデルを見つけてください！

【GINZAグローバルスタイル 店舗一覧（2026年1月24日時点）】

「グローバルスタイル スーツモデル」 :https://www.google.com/search?q=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB+%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB&sca_esv=334a9bda33585e15&sca_upv=1&rlz=1C1GCEU_jaJP1013JP1013&sxsrf=ADLYWIJVpnkNsrcXS2mgO6ipjOTBwClJRA%3A1720665214656&ei=fkSPZs_iJ9Wyvr0Ph4OSgAQ&ved=0ahUKEwjPmZa3-Z2HAxVVma8BHYeBBEAQ4dUDCA8&uact=5&oq=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB+%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiLuOCsOODreODvOODkOODq-OCueOCv-OCpOODqyDjgrnjg7zjg4Tjg6Ljg4fjg6syBBAAGB4yCBAAGIAEGKIEMggQABiiBBiJBTIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIESJYGUI0FWI0FcAF4AZABAJgBY6ABY6oBATG4AQPIAQD4AQL4AQGYAgKgAmzCAgcQIxiwAxgnwgIKEAAYsAMY1gQYR5gDAIgGAZAGCpIHAzEuMaAHlgM&sclient=gws-wiz-serp

【札幌】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 札幌パルコ店

【仙台】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート クラックス仙台店

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 新宿3丁目店

・PREMIUM MARUNOUCHI 本店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 東京ミッドタウン八重洲店

・GINZAグローバルスタイル 銀座新本店

・GINZAグローバルスタイル 銀座本店・本館

・GINZAグローバルスタイル 銀座5丁目店

・GINZAグローバルスタイル 神田中央通り店

・グローバルスタイル 新宿南口店

・GINZAグローバルスタイル 池袋東口店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 立川高島屋S.C.店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 町田東急ツインズ店

【横浜】

・Premium Marunouchi 横浜スカイビル店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 横浜西口店

【埼玉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大宮門街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 浦和パルコ店

【千葉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ビックカメラ千葉駅前店

【静岡】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 静岡呉服町店

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 名古屋広小路通り店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大名古屋ビルヂング店

・GINZAグローバルスタイル 名古屋セントラルパーク店

【大阪】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM KITTE大阪店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM なんばパークス店

・GINZAグローバルスタイル グランフロント大阪店

・GINZAグローバルスタイル ディアモール大阪店

・GINZAグローバルスタイル 大阪本町店

・GINZAグローバルスタイル なんばスカイオ店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 枚方モール店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ららぽーと和泉店

【奈良】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ならファミリー近鉄奈良店

【京都】

・GINZAグローバルスタイル 京都四条店

【神戸】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店

【広島】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 広島パルコ新館店

【福岡】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 福岡天神店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 博多駅中央街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート セントシティ北九州店

【熊本】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート COCOSA熊本店

【グローバルスタイル株式会社について】

「店舗一覧」はこちら :https://www.global-style.jp/shop/

グローバルスタイル株式会社は1949年に創業、独自の生地仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

「コーポレートサイト」はこちら :https://global-style.jp/corporate/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PfK6j9VWQrE ]

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

■ 本件に関するお問い合わせ先

グローバルスタイル株式会社

マーケティング本部 広報担当

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 5F

TEL：03-6264-4740