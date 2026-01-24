【安楽亭】安楽亭の新メニューの『マキニク～ヤ』。先行販売店舗で大好評の楽しさ・ウマさ爆発の無双ラップが、1月17日(土)より、販売店舗を12店舗に拡大！

株式会社安楽亭

トルティーヤでお肉と野菜を巻いた、新感覚のおいしさ無双ラップ！


先行販売の5店舗での大好評を受け、一気に12店舗に拡大致しました。


年齢層問わず、ご注文頂いてる人気商品となり、多くのお客様にご注文頂いております。



お肉を2種(牛肉又は豚肉)と、2種の味付け（焼肉ダレと旨辛ダレ)を選べる新メニューで、


新体験をお楽しみください。



12店舗にて拡大販売するマキニクーヤ

安楽亭のイメージが一新される新商品！


『焼肉の安楽亭』が、トルティーヤを使用した新商品≪マキニクーヤ≫を、


12店舗で拡大販売致しました。


安楽亭からの新提案のラップサンド商品。


安楽亭は焼肉だけ・・・　なんてイメージを払拭する新商品。


まだ食べていない人は、もったいない！


学生も、OLも、サラリーマンも、みんなが楽しめる新食感！


安楽亭からの新提案をみんなでお楽しみください！




販売店舗：合計12店舗


◆東京都


八王子椚田店・八王子大和田店・町田森野店


◆神奈川県


平塚四之宮店・厚木船子店・大井松田店・大和店・相模原上溝店・相模原九沢橋店


◆静岡県


磐田店・浜松ささがせ店・浜松三方町店




みんなで楽しめる新商品


先行店舗でもグループでのご注文が多い『マキニクーヤ』。


もちろんおひとり様でも楽しめる商品で、ごはんなどの主食のかわりに楽しんで頂く事も出来ます。


セットでのご注文で、ドリンクバーとポテトも楽しみながら、グループで楽しくお食事をして頂く事もできる商品です。


安楽亭らしい、焼肉ダレと旨辛ダレを、野菜とトルティーヤが想像以上に「合う」新商品です。


お肉も野菜も、トルティーヤも楽しめる、ラップ商品ならではの食感を、心行くまで楽しんでください！



皆様のご来店をお待ちしております！



