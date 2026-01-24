【安楽亭】安楽亭の新メニューの『マキニク～ヤ』。先行販売店舗で大好評の楽しさ・ウマさ爆発の無双ラップが、1月17日(土)より、販売店舗を12店舗に拡大！

株式会社安楽亭

トルティーヤでお肉と野菜を巻いた、新感覚のおいしさ無双ラップ！

先行販売の5店舗での大好評を受け、一気に12店舗に拡大致しました。

年齢層問わず、ご注文頂いてる人気商品となり、多くのお客様にご注文頂いております。

お肉を2種(牛肉又は豚肉)と、2種の味付け（焼肉ダレと旨辛ダレ)を選べる新メニューで、

新体験をお楽しみください。

12店舗にて拡大販売するマキニクーヤ

安楽亭のイメージが一新される新商品！

『焼肉の安楽亭』が、トルティーヤを使用した新商品≪マキニクーヤ≫を、

12店舗で拡大販売致しました。

安楽亭からの新提案のラップサンド商品。

安楽亭は焼肉だけ・・・ なんてイメージを払拭する新商品。

まだ食べていない人は、もったいない！

学生も、OLも、サラリーマンも、みんなが楽しめる新食感！

安楽亭からの新提案をみんなでお楽しみください！

販売店舗：合計12店舗

◆東京都

八王子椚田店・八王子大和田店・町田森野店

◆神奈川県

平塚四之宮店・厚木船子店・大井松田店・大和店・相模原上溝店・相模原九沢橋店

◆静岡県

磐田店・浜松ささがせ店・浜松三方町店

みんなで楽しめる新商品

先行店舗でもグループでのご注文が多い『マキニクーヤ』。

もちろんおひとり様でも楽しめる商品で、ごはんなどの主食のかわりに楽しんで頂く事も出来ます。

セットでのご注文で、ドリンクバーとポテトも楽しみながら、グループで楽しくお食事をして頂く事もできる商品です。

安楽亭らしい、焼肉ダレと旨辛ダレを、野菜とトルティーヤが想像以上に「合う」新商品です。

お肉も野菜も、トルティーヤも楽しめる、ラップ商品ならではの食感を、心行くまで楽しんでください！

皆様のご来店をお待ちしております！

