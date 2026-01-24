東京成徳大学が公開講座「北欧の保育・教育の特徴について考える−子どもを包摂するインクルーシブな支援システムとは−」を開催します。

東京成徳大学（東京都北区、学長：吉田富二雄）では、2026年2月14日（土）に子ども学部公開講座「北欧の保育・教育の特徴について考える−子どもを包摂するインクルーシブな支援システムとは−」を開催します。

今年度は、子ども学部の青木 研作教授がゲスト講師の石田 祥代氏（千葉大学教育学部教授）とともに、北欧の保育と教育の特徴について講義を行います。定員120名、参加無料、要事前申し込み。

■テーマ：北欧の保育・教育の特徴について考える−子どもを包摂するインクルーシブな支援システムとは−

世界幸福度ランキングや子どもの幸福度ランキングで上位に入る国が多く、保育や教育においても「先進的」で「質が高い」といったイメージがある北欧諸国ですが、そうしたイメージは本当なのでしょうか。また本当だとしたら、北欧の保育や教育にはどのような特徴があるのでしょうか。この講座では、北欧諸国の保育と教育に詳しい専門家の解説と、子ども学部が実施しているスウェーデン・フィンランド研修への比較教育学的視座からの検討を行うことによって、北欧の保育と教育について考えたいと思います。

■開催概要

【日　時】　2026年2月14日（土）13:00〜15:00　12:30開場

【場　所】　東京成徳大学　4201教室（4号館2階）

【定　員】　120名

【参加費】　無料

【講　師】青木 研作氏（東京成徳大学子ども学部教授）

　　　　　石田 祥代氏（千葉大学教育学部教授）

【参加申込フォーム】

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0dPqeT40n0qY92hy4rh2fL5tmhPa4upChgiSzt8xB8VURExLRlJBNUFQWVlCRjQ1Rlk5SVBDOTkwTCQlQCNjPTEu

＊定員になり次第受付を終了いたします。

【大学概要】

大学名： 東京成徳大学

所在地： 東京都北区十条台1-7-13

代表者： 学長　吉田 富二雄

創立年： 1993年

ＵＲＬ： https://www.tsu.ac.jp

▼本件に関する問い合わせ先

東京成徳⼤学 ⼦ども学部

住所：東京都北区⼗条台1-7-13

TEL：03-3908-4530

メール：03-3911-2411

