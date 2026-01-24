手書き→撮影アップで即AI添削、英検ライティング解答用紙PDFを無料配布 - スタスタApps

スタディスタジオ株式会社

英検(R)対策Webアプリ「スタスタApps」（運営：スタディスタジオ株式会社）は、英検(R)ライティングの添削をより使いやすくするため、ライティング解答用紙（A4・PDF）の無料ダウンロード提供を開始しました。

紙に手書きで解答し、スマホで撮影してアップロードするだけでAI添削にかけられるため、「書く→提出する」の手間を減らし、学習の継続を支援します。

用紙右下のQRからすぐに無料AI添削が可能

▼スタスタApps（無料AI添削）

https://apps.studystudio.jp/writing-review

解答用紙DLして、AI添削してみる :https://apps.studystudio.jp/writing-review

【１】提供開始の背景：手書き派でも“すぐ添削”に繋がる導線を

英検ライティングは、限られた時間内で「語数」「構成」「論理」を意識しながら書く必要があります。

一方で、練習では手書きで書く学習者も多く、添削に出すために入力し直す負担が継続の障壁になりがちです。

今回、A4の解答用紙PDFを用意し、手書き解答をそのまま撮影アップロードしてAI添削に繋げられるようにしました。

▼意見論述の添削（解答用紙DLあり）

https://apps.studystudio.jp/writing-review/essay-review

▼Eメールの添削（解答用紙DLあり）

https://apps.studystudio.jp/writing-review/email-review

▼要約の添削（解答用紙DLあり）

https://apps.studystudio.jp/writing-review/summary-review

【２】解答用紙の仕様：A4・1枚で1問、3種類の行数で級別に対応

解答用紙はA4のPDFで、1枚で1問を解答する形式です。

英検ライティングの3形式（意見論述／Eメール／要約）のいずれにも共通で使えます。

級ごとの指定語数に合わせて、次の3種類を用意しました。

- 1級／準1級用：25行- 2級／準2級プラス／準2級用：17行- 3級用：10行

英検公式の解答用紙は級ごとに行数が細かく異なりますが、スタスタAppsでは「迷わず選べる」ことを優先し、近い行数のものを3種類に整理しています。

【３】ライティング時短のコツも記載：語数カウントを素早く

解答用紙には、ライティング作成のコツとして

「一行の語数を揃えると、後で語数を数えやすくなるのでオススメです」

というアドバイスを記載しています。

当社が運営する英検専門塾「スタスタLIVE英検」でも指導している方法で、

たとえば「1行8語」を意識して書けば、

10行で約80語、15行で約120語というように、単語を1語ずつ数えずに語数の目安を把握できます。

英検本番は時間が限られるため、語数確認の手間を減らすことが得点戦略上有効です。

↑解答用紙の注意事項欄に、語数の数え方アドバイスの記載

【４】QRコードでAI添削へ：紙に書いて、撮って、すぐ提出

解答用紙には、AI添削ページへすぐ遷移できるQRコードを掲載しています。

スマホのカメラでQRを読み取り、解答用紙に書いた解答を撮影してアップロードするだけで、AI添削が利用できます。

▼無料AI添削（トップ導線）

https://apps.studystudio.jp/writing-review

紙に解答 → 撮影 → AI添削

【５】ダウンロード（PDF・無料）

・1級／準1級用（25行）

https://apps.studystudio.jp/files/EIKEN_Writing_AnswerSheet_1_v1.pdf

・2級／準2級プラス／準2級用（17行）

https://apps.studystudio.jp/files/EIKEN_Writing_AnswerSheet_2_v1.pdf

・3級用（10行）

https://apps.studystudio.jp/files/EIKEN_Writing_AnswerSheet_3_v1.pdf

採点ページの解答アップロード箇所から、解答用紙がダウンロードできる

【６】参考：直近の利用状況（過去30日）

英検シーズンに伴い、直近30日でライティング添削は以下の利用がありました。

- 意見論述：40,630回- 要約：16,841回- Eメール：8,672回

会社概要

会社名：スタディスタジオ株式会社

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタ LIVE 英検」運営／学習支援アプリ開発

URL：https://studystudio.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口：info@studystudio.jp

TEL：050-3579-7479

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。

以上