手書き→撮影アップで即AI添削、英検ライティング解答用紙PDFを無料配布 - スタスタApps
英検(R)対策Webアプリ「スタスタApps」（運営：スタディスタジオ株式会社）は、英検(R)ライティングの添削をより使いやすくするため、ライティング解答用紙（A4・PDF）の無料ダウンロード提供を開始しました。
紙に手書きで解答し、スマホで撮影してアップロードするだけでAI添削にかけられるため、「書く→提出する」の手間を減らし、学習の継続を支援します。
用紙右下のQRからすぐに無料AI添削が可能
▼スタスタApps（無料AI添削）
https://apps.studystudio.jp/writing-review
解答用紙DLして、AI添削してみる :
https://apps.studystudio.jp/writing-review
【１】提供開始の背景：手書き派でも“すぐ添削”に繋がる導線を
英検ライティングは、限られた時間内で「語数」「構成」「論理」を意識しながら書く必要があります。
一方で、練習では手書きで書く学習者も多く、添削に出すために入力し直す負担が継続の障壁になりがちです。
今回、A4の解答用紙PDFを用意し、手書き解答をそのまま撮影アップロードしてAI添削に繋げられるようにしました。
▼意見論述の添削（解答用紙DLあり）
https://apps.studystudio.jp/writing-review/essay-review
▼Eメールの添削（解答用紙DLあり）
https://apps.studystudio.jp/writing-review/email-review
▼要約の添削（解答用紙DLあり）
https://apps.studystudio.jp/writing-review/summary-review
【２】解答用紙の仕様：A4・1枚で1問、3種類の行数で級別に対応
解答用紙はA4のPDFで、1枚で1問を解答する形式です。
英検ライティングの3形式（意見論述／Eメール／要約）のいずれにも共通で使えます。
級ごとの指定語数に合わせて、次の3種類を用意しました。
- 1級／準1級用：25行
- 2級／準2級プラス／準2級用：17行
- 3級用：10行
英検公式の解答用紙は級ごとに行数が細かく異なりますが、スタスタAppsでは「迷わず選べる」ことを優先し、近い行数のものを3種類に整理しています。
【３】ライティング時短のコツも記載：語数カウントを素早く
解答用紙には、ライティング作成のコツとして
「一行の語数を揃えると、後で語数を数えやすくなるのでオススメです」
というアドバイスを記載しています。
当社が運営する英検専門塾「スタスタLIVE英検」でも指導している方法で、
たとえば「1行8語」を意識して書けば、
10行で約80語、15行で約120語というように、単語を1語ずつ数えずに語数の目安を把握できます。
英検本番は時間が限られるため、語数確認の手間を減らすことが得点戦略上有効です。
↑解答用紙の注意事項欄に、語数の数え方アドバイスの記載
【４】QRコードでAI添削へ：紙に書いて、撮って、すぐ提出
解答用紙には、AI添削ページへすぐ遷移できるQRコードを掲載しています。
スマホのカメラでQRを読み取り、解答用紙に書いた解答を撮影してアップロードするだけで、AI添削が利用できます。
▼無料AI添削（トップ導線）
https://apps.studystudio.jp/writing-review
紙に解答 → 撮影 → AI添削
【５】ダウンロード（PDF・無料）
・1級／準1級用（25行）
https://apps.studystudio.jp/files/EIKEN_Writing_AnswerSheet_1_v1.pdf
・2級／準2級プラス／準2級用（17行）
https://apps.studystudio.jp/files/EIKEN_Writing_AnswerSheet_2_v1.pdf
・3級用（10行）
https://apps.studystudio.jp/files/EIKEN_Writing_AnswerSheet_3_v1.pdf
採点ページの解答アップロード箇所から、解答用紙がダウンロードできる
【６】参考：直近の利用状況（過去30日）
英検シーズンに伴い、直近30日でライティング添削は以下の利用がありました。
- 意見論述：40,630回
- 要約：16,841回
- Eメール：8,672回
会社概要
会社名：スタディスタジオ株式会社
代表者：代表取締役 鈴木孝一
所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B
事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタ LIVE 英検」運営／学習支援アプリ開発
URL：https://studystudio.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
広報窓口：info@studystudio.jp
TEL：050-3579-7479
※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。
※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。
以上