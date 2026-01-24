著書累計140万部超。常に結果を出し続ける著者による『一流の継続力』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年1月25日（1月23日オンライン書店先行発売）に『一流の継続力』（井上裕之著）を刊行しました。

本書は、医師＆経営者＆コーチ＆自己啓発著者として圧倒的な実績を持つ著者が、「成長する」「欲しいものを手に入れる」ための一流の継続力を初めて体系化し、まとめた一冊です。

■ 環境やトレンドに左右されない力

一流の継続力とは、環境やトレンドに左右されず、自分の価値観に沿って欲しいものを手に入れたり、自分の望む姿に成長していく力です。

本書の伝える「一流の継続力」には、「余裕」と「信頼」を生み出す力があります。たんたんと続けることで時間を味方にし、焦りを手放し、揺るぎない自信を育て、ブレずに着実に成長することができるのです。

■ 継続がもたらす７つのメリット

継続が大切ということは、きっと誰もが思っていることでしょう。

本書では、特に継続によって得られるメリットとして、次の７つをあげています。

１.揺るぎない自信が育つ

２.他人や環境に振り回されず、常に自分の軸で動ける

３.迷わず決断できる。行動が速くなる

４.焦りや不安が減り、心が安定する

５.実績が信用になり、成果の質が変わる

６.人から信頼され、仕事やチャンスが自然に集まる

７.評価される側から「任される側」へ変わる

■ こんな方におすすめです

- 目標達成のための継続力を高めたい方- 焦りや不安から解放されたい方- 自信を育てたいと考えている方- 人間関係を構築したい方- 努力に結果がともなっていないのではないかと思われている方

ただ続けるのではなく、結果を出すための「一流の継続力」が、明日からのあなたのマインド・行動を変えていってくれるはずです。



「続けた先にしか見えない景色」を、見てみたくはないですか？

この本を読めば、きっとそれが見えてくるはずです。

◎書籍概要

【目次】

はじめに あなたが「続けていること」は、結果につながっていますか？

第１章 継続の基本─流れ・型・時間を制する

第2章 あり方を磨き、ブレない自分をつくる

第３章 なぜ続けるのかを、問い続ける

第４章 理想を描き、行動で形にする

第5章 信頼を築き、ともに成長する

第6章 続けてきたものを、次に託す

おわりに 継続を価値に変え、未来へ継承する

【著者情報】

井上裕之（いのうえ・ひろゆき）

いのうえ歯科医院理事長、医学博士、経営学博士。1963年、北海道生まれ。東京歯科大学大学院修了後、世界レベルの技術を学ぶためニューヨーク大学、ペンシルベニア大学、イエテボリ大学で研鑽を積み、医療法人社団いのうえ歯科医院を開業。自身の医院で理事長を務めながら島根大学医学部臨床教授、東京医科歯科大学、東京歯科大学非常勤講師、インディアナ大学客員講師など国内外９大学の役職を歴任。その技術は国内外から評価され、とくに最新医療、スピード治療の技術はメディアに取り上げられ、注目を集める。世界初のジョセフ・マーフィー・トラスト（潜在意識の権威）公認グランドマスター。本業の傍ら、世界的な能力開発プログラム、経営プログラムを学んだ末に、独自の成功哲学「ライフコンパス」をつくり上げ、「価値ある生き方」を伝える著者として全国各地で講演を行っている。著書は90冊を超え、累計140万部を突破。

【書籍情報】

タイトル：『一流の継続力』

発売日：2026年1月25日（1月23日オンライン書店先行発売）

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／232ページ

ISBN：978-4799332429

