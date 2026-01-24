株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループのNSG美術館では2026年1月24日（土）～3月15日（日）まで、粛粲寶展 ー花と実りを描くー と同時開催企画を開催します。

粛粲寶（1902-1994）は新潟市西堀出身の日本画家。花鳥風月や人物、仏画などを題材に、大胆でおおらかな作風で親しまれています。特色ある書体の「賛」も、絵と一体となった大きな魅力です。

本展では当館所蔵作品より、富貴や豊穣を象徴する花や果実、野菜などの植物画を中心にご紹介します。色彩豊かな表現の中に光る繊細な筆使いと、和やかな世界観をお楽しみください。

1902（明治35）新潟市西堀に生まれる 本名 水島太一郎

1918（大正07）上京して働きながら大倉商業学校 (現:東京経済大学)に学ぶ

1922（大正11）黒田清輝主宰の葵橋洋画研究所に入所

1929（昭和04）帝展に初入選

1930（昭和05）院展に初入選

1931（昭和06）帝展入選 この頃より小林古径に師事

1933（昭和08）奈良の古寺での寄食生活を送る

1937（昭和12）この頃帰京し作家活動を再開 以降画壇を離れ個展を中心に作品を発表

1948（昭和23）この頃東京都杉並区久我山に居住する

1954（昭和29）画号を「粛粲寶」と定める

1972（昭和47）パリのギャラリー・ベルネーム・ジューヌで個展

1989（平成01）茨城県境町に転居

1994（平成06）逝去(91歳)

2020（令和02）S-Gallery 粛粲寶美術館 (茨城県境町) 開館

【開館時間】10:00～17:30（入館は17:00まで）

【 休館日 】月曜日 ※祝日or振替休日が月曜日の場合はその翌日

【 観覧料 】一般：400円 学生：300円 高校生以下：無料

■期間中に同時開催として、２つの作品展を１階のコミュニティールームで実施いたします。

※下記２つの作品展は入場無料

・2月21日(土)～3月1日(日)

水彩画をメインに活動するグループ

「楽美会展 ー水彩画の世界ー」

・3月7日(土)～3月15日(日)

「よこやまかずえ 絵本の原画展 ～小さな感動をつむいで～」

よこやまかずえ展では、作家では よこやまかずえさん による絵本の読み語り会を実施いたします。

【１. 回目】3月8日(日) 【２.回目】3月14日(土)

両日とも14:00～（30分程度の予定)

定員：各日15名

参加費：無料（2Fは観覧料400円が必要です）

申込：NSG美術館のホームページ またはお電話にてお申込みください 025-378-3773

ＮＳＧ美術館

URL： https://www.nsg-artmuseum.jp/

〒951-8101新潟市中央区西船見町5932番地561

代表者名：館長 畑野 裕美

