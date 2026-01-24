【岩手県初開催】VITAS が「震災 15 年復興チャリティー野球教室 in 陸前高田」を開催！

株式会社スリーピース

岩手県で初の野球教室開催！

VITAS が主催する「野球教室」を岩手県で開催するのは初めて。東日本大震災から 15 年という節目に、野球を通じて地域の子どもたちに笑顔を届けるとともに、スポーツに励む成長期の子どもたちの体づくりを栄養面からサポートすることを目的としています。

当日は、プロの世界で第一線で活躍した元選手や、子どもたちに絶大な人気を誇る野球 YouTuber が直接指導！

- 上田 剛史 氏（元東京ヤクルトスワローズ）- 今成 亮太 氏（元阪神タイガース）- 金子 侑司 氏（元埼玉西武ライオンズ）- トクサンTV（野球 YouTuber）

豪華講師陣による打撃なども実際に見て、 子どもたちが一流の技術に触れながら野球への理解を深める機会となっています。

商品試飲・販売会も実施

VITAS は、未来を担う子どもたちが怪我なくスポーツを続け、最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、「栄養」の重要性を伝えています。

当日会場では、子ども向け成長サポート飲料「VINOBBY（バイノビー）」の試飲・販売会を実施！

成長期に欠かせない栄養素を無理なく、美味しく摂取できるバイノビーを、保護者の皆様や子どもたちに実際に体験していただく場となります。

また、 イベント会場にて商品をご購入いただいた方には、当日限定のスペシャル特典をプレゼント！

講師のサイン＆撮影会に参加できます！

ぜひこの機会に、バイノビーを手に取ってお試しください。

VITAS の「MOAI PROJECT」

今回の野球教室から始動した「MOAI PROJECT（モアイプロジェクト）」。同プロジェクトは「未来を見守り、明るく導くように」をコンセプトに、全国各地をスポーツを通じてワクワクさせ、盛り上げることを目的として運営する VIATS の新プロジェクト。

このプロジェクトが「リアルな場」にこだわる理由は、当社創業者の原体験にあります。

幼少期に憧れのプロ選手と触れ合った手の温もり、そしてかけられた言葉。その記憶が今日まで人生の道を照らし続けているように、子ども時代の強烈な実体験は「未来をつくる」大きな力になると信じて疑いません。

SNS が普及した現代だからこそ、地域やチームに深くフォーカスしたオフラインの感動を大切に、その街に熱狂を生み出すことを目的としています。

また、本活動は子どもたちの育成のみならず、アスリートの「セカンドキャリア」を情熱をもってサポートする使命も担うものです。

プロの技と尊い想いを次世代に引き継ぐ場を提供することで、子どもたちの成長とアスリートの未来を同時に支える。この「熱い想い」を未来へとつなぐ独自のプラットフォームとして、私たちは全国へ歩みを進めてまいります。

【ニュートリションブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするニュートリションブランドです。



完全国内生産による安全・高品質な製造にこだわり、プロテインをはじめ複数の商品が国際的アンチドーピング認証「インフォームド・チョイス」を取得。



スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。



そのほかイベント開催、デュアルキャリア採用など多角的な支援を積極的に推進。

スポーツを通じて人々の健康と可能性を広げる企業活動を続けています。

