「AIは間違える」前提に、必要な安心をElithがつくる

最近よく聞く「AIが間違えた」「AIが変な回答をした」という話があります。

便利なAIにも、誤情報や情報漏えいのリスクがあることをご存じですか？



そんな中で注目を集めているのが、Elithが開発したGENFLUX（ジェンフラックス）です。

このサービスは、AIが出す答えの正確さや安全性をチェックする“健康診断ツール”のような存在です。

AIの誤りや危険な出力を検出し、企業や自治体が安心してAIを使えるようにサポートします。

番組では、CEO/CTOの井上が「AIはリスク管理だけすれば、社会は確実に前進する」と語りました。

GENFLUXは、AIと社会の共存する世界をつくるために生まれた、日本発の技術です。



GENFLUXの詳細はこちら： https://lp.genflux.jp(https://lp.genflux.jp/)

PIVOT出演の様子はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=F6Rf75dxVBg

■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。

ご希望に応じ.て、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。

具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。

製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。

また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行う品質評価プラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」 を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。

社名：株式会社Elith

代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基

本社所在地：東京都文京区本郷3-30-10本郷 K&Kビル1F

事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務

会社概要 URL：https://elith.ai

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。