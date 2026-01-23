「AIは間違える」前提に、必要な安心をElithがつくる
最近よく聞く「AIが間違えた」「AIが変な回答をした」という話があります。
便利なAIにも、誤情報や情報漏えいのリスクがあることをご存じですか？
そんな中で注目を集めているのが、Elithが開発したGENFLUX（ジェンフラックス）です。
このサービスは、AIが出す答えの正確さや安全性をチェックする“健康診断ツール”のような存在です。
AIの誤りや危険な出力を検出し、企業や自治体が安心してAIを使えるようにサポートします。
番組では、CEO/CTOの井上が「AIはリスク管理だけすれば、社会は確実に前進する」と語りました。
GENFLUXは、AIと社会の共存する世界をつくるために生まれた、日本発の技術です。
GENFLUXの詳細はこちら： https://lp.genflux.jp(https://lp.genflux.jp/)
PIVOT出演の様子はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=F6Rf75dxVBg
■株式会社Elith
株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。
製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。
また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行う品質評価プラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」 を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。
社名：株式会社Elith
代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基
本社所在地：東京都文京区本郷3-30-10本郷 K&Kビル1F
事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務
会社概要 URL：https://elith.ai
